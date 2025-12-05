Boxes de salida: cómo los calcula Valencia y por qué Behobia sí descalifica El maratón del próximo 7 de diciembre contará con 10 boxes de salida que ayudan a mejorar el flujo de los 36.000 corredores inscritos

Dos corredores se hacen un selfie antes de que se de inicio su salida, en el box morado.

Lourdes Martí Valencia Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:16

Casi 1.000 personas fueron descalificadas de la última Behobia. La organización castigaba así a los inscritos que no habían respetado el lugar que tenían asignado según el tiempo estimado en el que iban a terminar la prueba y decidieron salir en uno más rápido. Esto, que parece una simple travesura puede provocar un auténtico caos en la salida.

En Valencia este año hay inscritos 36.000 personas en su maratón. Para saber cómo se distribuyen en los 10 boxes habilitados, preguntamos a la organización. Lo que hacen es una estimación respecto con los inscritos que acabaron el año anterior. Ésto ha funcionado muy bien los últimos años. Lo que intentan es que no haya más de 5.000 personas por salida.

Esto no significa que en todos haya esa cifra, sino que en ningún momento se llegue. Los primeros boxes van más vacíos porque los corredores, al ir más rápido, se supone que necesitan más espacio para poder moverse mejor.

A partir de la tercera salida, es decir, de las 2 horas 50 minutos, la salida se hace más estrecha, los voluntarios ponen vallas para que el flujo de corredores sea más escalonado y puedan correr mejor.

Ampliar El color del dorsal coincide con el del cajón de salida. VCR

«Cada corredor deberá entrar en el box que se le ha asignado en función de la marca acreditada. Los cajones están identificados por colores y número que se corresponden a los indicados en el dorsal». Esta es una indicación escrita en la guía del corredor. Teniendo en cuenta esta norma, acudimos al reglamento y no hay nada que indique en Valencia se descalifique como en la tradicional carrera celebrada en San Sebastián.

Ampliar Pirámide de salida en la que se observa el diferente flujo de corredores. VCR

Sobre esta cuestión, la organización afirma que, en la ciudad del running existe un riguroso control en la entrada de cada box que convierte en prácticamente imposible colarse en un lugar que no les corresponde.

