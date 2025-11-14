El alicantino que tocó los 50 techos de España «La cabeza es la única barrera que te va a permitir o no subir la montaña», afirma Álex Pastor que cumple su segundo reto tras lograr, en 2023, recorrer todos los Parcs Naturals de la Comunitat

Álex Pastor es un tipo afortunado. En septiembre de 2023 había visto, con 39 años todos los Parcs Naturals de nuestro territorio. El de Aitana es de los que piensa que la fortuna, la suerte, se busca. Y así ha llegado a cumplir su segundo reto: ascender a los 50 techos de España.

¿Qué le ha llevado hasta allí?. El propio Pastor lo explica: «Ha sido un reto de mayor envergadura que el resto, porque ha sido cuatro años de recorrer toda España, las islas también muy duras, algunas de ellas muy duras, con mucho miedo, también otras. Esto empezó justamente después de hacer toda la montaña de Alicante y ya de estar viajando en Pirineos, en Sierra Nevada, y dije, ostras, pues podría hacer un reto mayor fuera de aquí, recorrer España, conocer España, mejorar en todos los sentidos, como persona, como deportista. Primero hice las montañas de aquí, lo que son los techos de Alicante, que fue la primera, hice también Valencia y luego Castellón, y ya después empecé a salir fuera.»

Respecto a la preparación, la del cuerpo primero, detalla: «El físico tienes que entrenar bastante, y la constancia y el esfuerzo tienes que estar a tope. Gracias a las montañas que tenemos aquí en Valencia han sido lo más importante para que hasta aquí haya llegado. He entrenado en muchos sitios, pero el entrenamiento principal ha sido aquí en la provincia. Estoy haciendo otro reto, que es el de hacer todas las montañas de Valencia, que si no pasa nada lo terminaré el año que viene.» También reconoce el de Aitana la importancia de la cabeza en todo este proceso. «El tema mental es súper importante también, tienes que estar a tope también y sabiendo dónde vas a ir. El miedo sí que ha sido un ingrediente importante, es una cosa que me ha perseguido siempre, desde que salgo a la montaña. El miedo nos bloquea, no nos deja avanzar, y he tenido que lidiar también con esa parte y transformarlo en respeto. Si tenemos miedo para hacer una cosa, al final no haríamos nada, nos quedaríamos en casa y ya está. Con miedo lo único que me puede pasar son dos cosas: o un percance o que no vaya a ese sitio. Al final tienes que enfrentarte a lo desconocido sin forzar, que salga de una manera natural.»

Indispensable, cómo no, el apoyo de los suyos. «Mi familia, mi madre siempre se ha preocupado muchísimo por mí. Siempre me ha dicho que estoy loco. Mi chica también está haciendo el mismo reto. Le queda ya muy poquito. Yo también intento motivarla, porque al fin y al cabo este proyecto es de mucha motivación, de no decaer, de seguir alimentando tu sueño.», comenta, mientras reconoce que cómo no, María Asunción, su madre es la que más ha sufrido por él, sobre todo al principio. «Ahora ve que esto de salir a la montaña lo hace más gente, parece que lo lleva mejor».

Un camino interior

Pastor reflexiona sobre todo lo que aprende en la naturaleza: «Todo esto es un crecimiento personal. Y tienes que continuar. Este proyecto es de mucha motivación, de no decaer, de seguir alimentando tu sueño. Es un camino interior, es un camino de crecimiento tuyo. No sé cómo explicarlo. Si lo he podido hacer yo, lo puede hacer cualquiera, claro. Hay que motivarse y hay que cumplir los sueños. La cabeza es la única barrera que te va a permitir o no subir la montaña. Las piernas en sí te ayudan, pero la cabeza sobre todo es lo que te va a hacer subir.»

Para finalizar, reflexiona sobre nuestro territorio y sus objetivos. «He podido descubrir la provincia de Alicante al completo, y estoy descubriendo también la provincia de Valencia. Tenemos aquí un relieve y una orografía del terreno, y ya no es solamente lo deportivo, sino todo lo demás.«Veo el logro deportivo, pero veo en conjunto todo lo que he podido observar, lo que he podido ver y lo que he podido palpar.»

