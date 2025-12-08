Km 101. Los héroes del Maratón

José Garay Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:44 Comenta Compartir

Me dirijo con estas palabras a los miles de corredores que han estado este domingo en el asfalto de la Ciudad de Valencia. Con la certeza de que ninguna newsletter, por extensa y sentida que sea, logrará abarcar por completo la magnitud de lo que habéis conseguido. Porque lo que se vive en un maratón trasciende la distancia, los tiempos registrados o las medallas colgadas al cuello. Lo que habéis logrado es el resultado de un viaje largo, profundo y transformador. Un camino que comenzó mucho antes de cruzar la línea de salida y que continuará mucho después de haber dejado atrás la meta.

Durante meses, o incluso años, habéis entregado a vuestros entrenamientos una parte de vosotros mismos que no todos están dispuestos a dar. Habéis madrugado cuando el cuerpo pedía seguir durmiendo, habéis entrenado bajo el sol, la lluvia, el frío y el viento. Habéis renunciado a planes, reorganizado agendas, aprendido a convivir con la fatiga y, a pesar de todo ello, habéis mantenido viva una motivación que parecía nutrirse de algo mucho más grande que el simple acto de correr. Porque en el fondo, cada uno de vosotros ha corrido persiguiendo un sueño, una meta, un propósito íntimo y único.

Valencia, con sus calles llenas de color, sus voluntarios incansables y su público entregado, ha sido el escenario donde habéis puesto a prueba vuestro compromiso con vosotros mismos. Y lo que habéis demostrado va mucho más allá del deporte: coraje, disciplina y determinación. Cada paso que habéis dado, desde el primero hasta el último, ha sido una lección silenciosa de superación para quienes han tenido la suerte de veros prepararos. Porque, sin que muchos de vosotros lo sepáis, os habéis convertido en ejemplos para vuestras familias, vuestros amigos, vuestros compañeros de trabajo y para todas esas personas que, al veros perseverar día tras día, han encontrado en vuestra constancia una inspiración para sus propios retos.

Habéis demostrado que la grandeza no se mide solo en kilómetros recorridos, sino en la capacidad de seguir adelante cuando las fuerzas flaquean. El maratón os ha enseñado que el cuerpo puede ser fuerte, pero que la mente es aún más poderosa. Que el sacrificio tiene un significado especial cuando se hace con pasión. Que la humildad y la valentía pueden convivir en un mismo corredor, capaz de empujar sus límites sin olvidar el respeto por la distancia. Esta tarde, con el recuerdo aún fresco de la pasarela azul y de esos 42 kilómetros que han marcado vuestra piel, vuestras piernas y vuestro corazón, quiero deciros que debéis estar muy orgullosos de vosotros mismos.

No sólo de quienes habéis cruzado la meta con los brazos en alto y lágrimas en los ojos, también de quienes lo habéis hecho exhaustos, en silencio, sin necesidad de celebraciones ruidosas porque sabíais que lo importante no era cómo entrabais, sino todo lo que habíais vivido para llegar allí. El maratón es así, abraza a todos por igual. Quiero dedicar unas líneas muy especiales a quienes, por cualquier motivo, este año no han podido terminar el maratón o no han alcanzado la marca que perseguían. A vosotros, que quizá hoy sentís una mezcla amarga de frustración, rabia o tristeza, quiero deciros que vuestro esfuerzo vale exactamente lo mismo.

Un maratón no se mide solo en el final, sino en la valentía de intentarlo. No hay decepción que pueda borrar el compromiso que habéis demostrado, ni kilómetro sin completar que pueda restar valor a todos los que sí habéis recorrido. A veces el cuerpo habla, a veces la cabeza se bloquea, a veces simplemente el día no acompaña. Pero cada uno de esos momentos forma parte del aprendizaje, y también forma parte del corredor que sois y del corredor que seréis. Recordad que la derrota no existe mientras haya voluntad de volverlo a intentar. El maratón, con su dureza y su belleza, guarda siempre una enseñanza para quien se atreve a enfrentarlo.Sin dudas el maratón cambia vidas y es transformador.

No solo físicamente, sino que nos transforma en aspectos mucho más profundos. Os enseña a creer en vosotros mismos, a confiar en un proceso largo y a veces ingrato, a gestionar la incertidumbre, el cansancio y la duda. Os enseña a celebrar los pequeños avances, a valorar la salud, a reconocer la fuerza que nace en las dificultades. Os enseña que el éxito no es un destino, sino un camino que se recorre paso a paso.Quizás lo más hermoso de este viaje es que no lo habéis hecho solos. Detrás de cada corredor hay un universo entero de apoyo: parejas que esperan pacientemente, hijos que miran con orgullo, amigos que animan, entrenadores que corrigen y acompañan, compañeros de club que comparten kilómetros, cafés y sueños.

Todos ellos forman parte de vuestra victoria. Y todos ellos se han visto tocados, de una u otra manera, por vuestro ejemplo. Habéis demostrado a vuestro entorno lo que ocurre cuando alguien se compromete de verdad con una meta. Habéis recordado que la voluntad humana es capaz de hazañas extraordinarias cuando se alimenta de disciplina y pasión.Hoy sois diferentes a quienes erais antes de empezar este viaje. Más fuertes, más conscientes, más valientes. Seguid entrenando, soñando, inspirando. Y a quienes no pudieron terminar o no lograron la marca esperada, recordad, el maratón siempre os esperará y dará nuevas oportunidades para desafiarlo.

Cuando llegue, llevaréis con vosotros todo lo que habéis aprendido este año, y eso os hará aún más grandes. Gracias por demostrar lo que significa creer en uno mismo, por ser ejemplos de superación y por recordarnos que los límites están para desafiarse.

