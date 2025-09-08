Los anfitriones de la intensa vida social que llega con el otoño Juan Viña, Rafa Alcón, Ana Serratosa, Luis Trigo y ahora Víctor Sendra son algunos de los nombres propios que van a dinamizar la vida social de la ciudad con el inicio del nuevo curso. Roig Arena se incorpora con fuerza en esta apuesta por convertirse en sede de eventos de todo tipo

A la vida social de septiembre le pasa como a la vuelta al cole de los niños. Nadie tiene certeza de cómo será. Los chats de padres echan humo con las preguntas: ¿Alguien sabe qué horario tienen? ¿Cuándo empiezan a llevar uniforme? ¿Qué días entrenan al basket? Te dejas el móvil un rato y cuando lo coges de nuevo tienes 50 mensajes más.

Pues con la vida social ídem. Todo son incógnitas. ¿Cuáles serán los centros de la vida social? ¿Qué anfitriones tomarán la iniciativa? ¿Cuándo inaugurarán el súper hotel de cinco estrellas? ¿Estaré en las listas de invitados? Esta información es vital, no sólo para saber cuánta inversión tienes que hacer en tu fondo de armario, sino para planificar tu agenda, a ver si te vas de viaje justo el día del evento de la temporada y te quedas sin ir. Sólo las organizadoras profesionales tienen información privilegiada, pero las muy ladinas no sueltan ni prenda y ahí estamos, haciendo cábalas sobre la temporada que empieza.

Lo que sí se puede anticipar un poco por dónde irán los tiros, analizando sesudamente de dónde venimos para saber a dónde vamos. Por ejemplo, se sabe que los eventos de moda han ido perdiendo fuelle y cada vez son menos y menos glamurosos. La Mediterránea Fashion Week tiene un calendario de desfiles muy flojo y eso implica que no atraerá excesivo público. Tampoco las tiendas nos darán excesivas alegrías, sin grandes inauguraciones como antaño.

Durante estos últimos años, la gastronomía ha ocupado parte del espacio que dejó la moda. Como muestra, la fiesta que organizó 'Desde Valencia para Valencia' con grandes cocineros para recaudar fondos para la dana y que reunió a buena parte de la sociedad valenciana. Junto a la gastronomía, el otro polo de atracción de la vida social es cada vez más la cultura. Las inauguraciones de la Fundación Bancaja son siempre un éxito y hay quien mueve Roma con Santiago para estar en la lista de invitados. Parte del mérito es de su presidente Rafael Alcón, que además de programar exposiciones que están a la altura de otros centros de arte mundiales, logra convocar en sus citas a lo más granado de la sociedad valenciana.

Los anfitriones culturales marcan cada vez más la agenda cultural de la ciudad. Junto a Rafa Alcón, Sara Joudi, Ana Serratosa o Luis Trigo tienen bases de datos y listas de invitados que ya quisieran muchas empresas de relaciones públicas. Las galerías de arte van a dar mucha vidilla a la vida social de la temporada porque el 26 de septiembre comienza Abierto Valencia, la fiesta de las galerías de arte contemporáneo de la Comunitat. Se han programado un montón de eventos entre visitas guiadas, mesas redondas, fiestas de apertura y cóctel solidario de clausura en el Museo de Bellas Artes el 3 de octubre.

En la reentré social tendrán mucho que decir el Casino de Agricultura y el Ateneo de Valencia. El casino, que intenta captar nuevos socios con fichajes más jóvenes, quiere seguir cada vez más el modelo de un club inglés, donde no sólo puedes quedar a tomar una copa y charlar sino participar en actividades lúdicas, académicas y culturales. El Casino ya tiene prevista para este mes la inauguración de la exposición de José Soto, que cuenta con grandes y buenos amigos. Será el lunes 15 de septiembre y está comisariada por Luis Sendra. Esa misma semana, Ramón Palomar y Teresa Cardona hablarán de mentes criminales junto a Luis Trigo, presidente de la Fundación El Secreto de la Filantropía. Trigo se está situando como otro de los promotores de la vida social y cultural valenciana. Organiza exposiciones de arte, charlas culturales y cenas temáticas con profesionales y figuras destacadas de distintos ámbitos.

El Ateneo Mercantil, con la incansable Carmen de Rosa al frente, también es otro de los centros sociales de la ciudad. Esta temporada ha programado actividades de todo tipo, exposiciones, conferencias y charlas sobre filosofía e historia y algunos títulos tan divertidos como '¿Eran todos guapos en Grecia y Roma?' ¡Esa habrá que escucharla! Claro que lo más animado del Ateneo está en su azotea, donde Atenea Sky se ha convertido en uno de los clubs de copas más interesantes de la ciudad. Su fiesta de reinauguración de temporada será el 24 de septiembre, con el 'dresscode' 'Vuelve a la ciudad, vuelve al brillo', así es que, chicas, habrá que sacar los vestidos de lentejuelas reservados para fin de año y darles una oportunidad para salir del armario. Otro de los clubs que animan la vida social, Palau Alameda, tendrá su fiesta de inauguración días antes, el 11 de septiembre, y esta vez no habrá que rebuscar mucho en el armario porque hay que ir de negro.

En cuanto a los lugares donde ver y dejarse ver, el Mercado de Colón seguirá siendo el sitio donde te encuentras a todo el mundo. Su próxima cita para meter en agenda será este martes. Ese día, en Las Cervezas del mercado, Gonzalo Gómez-Luzón inaugura la exposición 'Carpe Diem'. El zoco del mercado volverá del 19 al 21 de este mes muchos puestecitos donde comprar artesanía y decoración.

¡Más citas de la temporada! El Roig Arena va a hacernos bailar en muchos conciertos, pero además será el auditorio donde se celebren casi todos los grandes eventos de la temporada, desde los Premios Cámara (17 de septiembre) hasta los Premios Valencianos para el siglo XXI, justo al día siguiente, el 18 de septiembre. ¡Allí nos veremos!

