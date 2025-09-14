Los Valencianos para el siglo XXI saltan a la cancha El boom del turismo, cambios y defectos en la ciudad, niños empantallados... Paco Roca, Ruth García, Ramón Palomar y Mónica Merenciano repasan desde el Roig Arena un cuarto de siglo tras ser reconocidos en los premios de LAS PROVINCIAS

Todo gira, como una pelota de baloncesto, en torno al número 25. Son dos dígitos con cierta magia que evocan a la Navidad, a la flor de la juventud, a las bodas de plata... Fue en el año 2000 cuando LAS PROVINCIAS decidió destacar a valencianos y valencianas que, con su esfuerzo, talento y dedicación, hacen el mundo un poco mejor.

En ese periodo han pasado muchas cosas. En lo malo, nos han sacudido dos tragedias históricas, la del accidente del metro, en 2006, y la de la dana, en 2024. En lo bueno, la modernización de Valencia, su conexión gracias al AVE, su creciente atractivo turístico... Y como colofón, un nuevo icono deportivo y cultural: el Roig Arena, escenario de la gala Valencianos para el siglo XXI que el próximo jueves conmemora este aniversario tan especial.

En estos 25 años los galardones han recaído en más de un centenar de figuras e instituciones. En las entrañas del nuevo recinto hemos reunido a cuatro de los reconocidos en los galardones: el dibujante y novelista gráfico Paco Roca, la exjugadora del Levante UD y de la selección nacional de fútbol femenina Ruth García, el novelista y columnista de LAS PROVINCIAS Ramón Palomar y la medallista paralímpica de Judo Mónica Merenciano.

Como el Roig Arena, encarnan cultura y esfuerzo deportivo. Para Paco Roca, el reconocimiento de este diario fue «como recibir el premio de alguien de tu familia», después de que sus aventuras autobiográficas de hombre con pijama fueran publicadas en forma de viñetas desde 2010.

Ruth García recuerda el galardón junto a sus compañeras del Levante como «un orgullo». Y se queda con la satisfacción de «poder ser un ejemplo deportivo para otras personas». Seguir trabajando de lo que le gusta, ahora como consejera del club, «me hace sentir muy privilegiada».

Ramón Palomar atesora el galardón con cariño «en mi covacha, en mi morada» y califica de «maravilla» ser valenciano para el siglo XXI. Respecto a su trayectoria, se define simplemente como «un superviviente».

A Mónica Merenciano, el premio junto a los paralímpicos valencianos siempre le evoca su triunfal tránsito de tres bronces entre 2004 y 2012. Valencianía triunfadora en Atenas, Pekín y Londres.

Paco Roca Premio Valencianos para el siglo XXI en 2010 «Ya estamos a la altura de las grandes ciudades»

Paco Roca ha observado y dibujado Valencia en el último cuarto de siglo. La ciudad «se ha modernizado y se ha puesto a la altura de Madrid, Barcelona o Bilbao», resalta. El autor de 'Arrugas' asegura que, pese al gran número de visitantes, «sigue siendo una ciudad muy humana». Pero «que no se nos vaya de las manos», matiza ante «el turismo de masas».

En lo personal, Paco sigue queriendo llegar a casa y ponerse el pijama. Se siente afortunado de poder vivir del cómic. Si pudiera volver atrás, «me lo tomaría todo con más calma». En los próximos 25 años, el dibujante quiere «dejar de padecer y esforzarse tanto e intentar disfrutar».

Ruth García Premio Valencianos para el siglo XXI en 2017 «La sociedad acepta más el fútbol femenino»

Ruth García destaca una mejoría: el crecimiento y potencial valenciano del deporte femenino y «el cambio de mentalidad de la sociedad a mejor» a la hora de aceptar el talento deportivo sin distinción de sexos. El deporte, repasa su trayectoria, «me ha nutrido de valores en mi día a día. En un cuarto de siglo, «he crecido y aprendido de mis errores». Nuestra tierra es «querida y valorada desde fuera». Por su experiencia como directora deportiva, «muchas jugadoras quieren venir aquí, síntoma de que tenemos una ciudad muy buena en la que se vive bien». Para los próximos 25 años, «quiero seguir aprendiendo, crecer y hacer feliz a los que me rodean».

Ramón Palomar Premio Valencianos para el siglo XXI en 2024 «Añoro que los niños molesten, sin pantallita»

Al filo de los 60, Ramón Palomar se muestra perplejo con los cambios tecnológicos: «La gente está colgada con las pantallitas y somos más sosos». En general, «más aburridos». Añora «niños que molesten», de esos que «tropezaban con el camarero y tiraban la bandeja». Ahora el niño «ya no llora, ya no gime, ya no juega», lamenta respecto a la evolución social. El reto, como región, «es seguir guardando nuestro carácter tolerante, amable y hospitalario». En lo personal, combina achaques e insomnio, con «más vocabulario y sabiduría gracias a la lectura». Si pudiera volver atrás, «intentaría ser más suave con la gente». Para el futuro, «jubilarme con dignidad y estar a gusto en casa».

Mónica Merenciano Premio Valencianos para el siglo XXI en 2012 «Queda mucho por hacer en accesibilidad»

Mónica Merenciano ha pasado del triunfo paralímpico en Judo a la maternidad o al cuidado de su madre con Alzheimer. La deportista de Llíria anhela mejoras en accesibilidad: «A nivel de metro está mejor, pero en otras situaciones, no». Entre los cambios, destaca la gran transformación del cauce del río Turia, «como de algo negativo», en referencia a la riada, «puede surgir algo bonito». Se siente feliz de ver que cada vez hay «más mujeres deportistas» en Valencia y ensalza el creciente éxito del maratón de Valencia. De su trayectoria, se siente «muy orgullosa» de su camino deportivo y «del apoyo de mi familia y mis maestros». Hoy sólo desea «que mis hijos estén sanos».

