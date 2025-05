Un problema llamado Ángel Franco

JC. Ferriol Moya Valencia Martes, 20 de mayo 2025, 00:08 Comenta Compartir

Fue uno de los fichajes estrella de Diana Morant cuando la ministra de Ciencia fue elegida secretaria general en el congreso extraordinario de Benicàssim. En la nueva dirección del PSPV, junto a otros veteranos del partido, se incorporaba el exsenador alicantino y principal dirigente del partido en esa ciudad, Ángel Franco. Nacido en León en 1945 –cumplirá 80 años este mes de diciembre- Franco es el hombre que controla el socialismo de la ciudad de Alicante, y la frase vale para cualquier momento de los últimos 40 años.

Ex senador, exdiputado, exconcejal, ex miembro de la ejecutiva socialista en la etapa de Joan Lerma, la incorporación a la ejecutiva de Morant (al frente de la secretaría de Movilización), ratificada en el congreso de hace sólo dos meses, sorprendió a buena parte del socialismo valenciano, que entendía que Franco era poco menos que una reliquia a la que, eso sí, no ha habido forma de apartar del control del partido en la ciudad.

Franco no es el secretario general del PSPV de Alicante, ni es concejal en ese consistorio. Ni falta que le hace. Su poder orgánico está relacionado con su capacidad para poner y quitar líderes locales y portavoces municipales en esa ciudad. También para condicionar el apoyo del partido en la ciudad a los secretarios generales del PSPV. Una habilidad política que le convierte en inamovible al frente del partido en la ciudad y que, sin embargo, no le ha llevado más que una sola vez, con Gabriel Echávarri, a ganar a unas elecciones. A Franco se le define con reiteración como un especialista en ganar congresos y perder elecciones.

Quizá Morant haya tomado nota, sólo dos meses después de volver a contar con Franco. El secretario de Organización del PSPV, Vicent Mascarell, ha proclamado en una entrevista en el diario Información que «una nueva generación debe liderar la agrupación del PSOE de Alicante». Mascarell evita cuestionar abiertamente a Franco, pero sí que plantea, con el nombramiento de una gestora tras la salida de la secretaría general de Miguel Millana, la necesidad de cambios y el «gesto de autoridad» que supone por parte de Morant el nombramiento de esa dirección provisional.

¿Y? Pues la verdad es que poco más. Mascarell o Morant no son ni los primeros ni los últimos que tratan de arrebatar el control del partido al veterano Franco y su complejo entramado de apoyos en el seno del partido. El dirigente alicantino exhibe poder orgánico sin que la dirección de país del PSPV tenga muy claro como quebrar el apoyo mayoritario que años y años de prácticas clientelistas han brindado a Franco.

En realidad, Franco sí que ha perdido parte de la proverbial influencia de la que ha dispuesto en las últimas cuatro décadas. Probablemente, si todas las familias contrarias al dirigente socialista se unieran en su contra, podrían llegar a derrotarle. Eso siempre que Franco no maniobrara antes para dividirlas o para aliarse con alguna de ellas en contra del resto. Porque lo que Franco domina a la perfección es el juego de los equilibrios internos en su propia ciudad.

Morant parece convencida de la necesidad de abrir una nueva etapa en el PSPV de la ciudad de Alicante, consciente de que desde el 29 de octubre pasado, es en esa capital en la que reside la principal fortaleza del PP valenciano –tocado y casi hundido en la provincia de Valencia por la gestión de la dana-. Y para ello, probablemente, piense que hay que superar la etapa, el ciclo o la denominación que se quiera dar al control de Franco sobre el partido en esa ciudad.

Pero está por ver que Franco piense lo mismo que su secretaria general. Porque una cosa es que Morant o Mascarell piensen que la recuperación del PSPV alicantino pase por apartar a Franco del control que mantiene sobre la agrupación socialista. Y otra muy distinta que cuenten con el suficiente nivel de apoyos en el partido para conseguirlo.

