Morant flota sobre el PSPV

Miércoles, 27 de agosto 2025

Diana Morant es la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, y al mismo tiempo, la secretaria general de los socialistas valencianos. Exalcaldesa de Gandia, convencida de ser el cartel electoral de su partido en las próximas elecciones autonómicas, Morant se ve obligada a compatibilizar esas dos responsabilidades, el cargo público como miembro del Gobierno, y el orgánico como líder de una federación socialista, fórmula que Pedro Sánchez también viene ensayando con otros ministros (María Jesús Montero o Pilar Alegría, sin ir más lejos) sin que por el momento se hayan celebrado unos comicios que pongan a prueba el éxito del invento.

Morant viene tratando de aprovechar desde hace diez meses las dudas y errores que ha dejado la gestión política de la dana por parte del PP valenciano. La dirigente valenciana, que inicialmente se ofreció a votar los presupuestos de la Generalitat, acabó virando a posiciones mucho más contundentes, que le han hecho defender desde hace ya bastantes meses, la necesidad de que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, adelante las elecciones autonómicas. Una reivindicación, a través del eslogan 'Volem votar', que le sirvió además para marcar distancias con la moción de censura que venía reclamando Compromís contra el jefe del Consell.

Pero la dirigente valenciana se ve obligada a compatibilizar su posición como referente del PSPV –con permiso de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé– con su agenda en Madrid como ministra. Y lo que se observa de ambas responsabilidades no parece encajar con esa reivindicación de adelanto electoral que ella misma y su partido repiten con alguna frecuencia.

Es verdad que Morant, junto a la secretaria de Organización del PSOE Rebeca Torró, acudió a Ontinyent para presenciar las fiestas de Moros y Cristianos de la localidad. Pero no es menos cierto que la dirigente socialista no se ha prodigado con la reiteración que cabría esperar por la Comunitat aprovechando el parón de la agenda política por el periodo estival. Morant, líder del PSPV desde marzo de 2024, ha sufrido desde entonces el tropiezo que supuso para ella la victoria de Carlos Fernández Bielsa en el congreso provincial de Valencia.

Para quien aspira no sólo a encabezar el cartel electoral de su partido, sino a propiciar que esos comicios se produzcan cuanto antes, su agenda no incorpora ni una visibilidad orgánica ni una presencia reiterada en el territorio que aspira a presidir. La actitud de María Jesús Montero, que a pesar de ser la vicepresidenta primera y responsable de una cartera clave como Hacienda mantiene una agenda cargada de actos y presencia en Andalucía, constituye el ejemplo más claro de que Morant, o no ha acabado de creerse su propio liderazgo, o no está reclamando en serio un adelanto electoral. «Si de verdad piensa en que se adelanten las elecciones, debería de estar a diario en cada una de las fiestas de todos los pueblos de la Comunitat», señala una fuente parlamentaria.

Morant empezó el mes tratando de defender a José María Ángel en la polémica de la falsificación de su título universitario, ha concedido alguna entrevista estival y estuvo en Ontinyent. Pero su nivel de actividad dista mucho de quien está decidida a poner toda la carne en el asador para tratar de conquistar la presidencia de un Gobierno autonómico. No se han dado a conocer al menos de forma reciente encuestas de intención de voto autonómico, pero el desgaste del Gobierno de Sánchez, los frentes judiciales que acechan a su entorno más cercano y las cesiones a sus socios independentistas juegan en contra de que la marca PSOE pueda aportarle el soporte necesario a la dirigente valenciana.

Y por ese motivo llama aún más la atención su escasa presencia en la Comunitat, ni siquiera aprovechando el obligado descanso de Bernabé, sometida a una intervención quirúrgica de la que ya se ha recuperado. En algunos ámbitos se especula con que esa actitud evidencia el escaso convencimiento existente en esa reivindicación de adelanto electoral. Morant no sólo no refuerza sus vínculos con las bases del partido, que asumen que su liderazgo es consecuencia única de la decisión de Sánchez, sino que tampoco trata de revertir esa situación aprovechando el parón de su agenda como ministra. Y los frentes que se abren ahora, con el debate de presupuestos y la quita de la deuda pactada con ERC, pueden acentuar e

