Mazón, el talón de Aquiles de Feijóo ante Sánchez

JC. Ferriol Moya Valencia Domingo, 25 de mayo 2025, 00:19 Comenta Compartir

La Junta Directiva Nacional del PP celebrada el pasado lunes certificó la convocatoria del congreso nacional de los populares que tendrá lugar el primer fin de semana del mes de julio en Madrid. Alberto Núñez Feijóo vinculó la convocatoria al próximo ciclo electoral, marcado por las elecciones autonómicas andaluzas y castellano-leonesas de 2026 y a la convicción de que Pedro Sánchez no tendrá más remedio que adelantar las elecciones generales, acosado por múltiples frentes judiciales que afectan a su entorno más cercano y con una inestabilidad parlamentaria más que evidente. Feijóo se ve, como ya ocurrió en el verano de 2023, con opciones reales de llegar a la Moncloa.

Pero en el mapa de situación del líder nacional del PP hay un flanco débil, una posición que puede servir de ariete a Sánchez en la campaña electoral. La gestión de la dana del pasado 29 de octubre por parte de la administración autonómica. Y en particular las decisiones adoptadas por el president de la Generalitat, Carlos Mazón, durante esa jornada y las inmediatamente posteriores. El «estado de shock» del líder del PP valenciano al que hizo referencia el propio Feijóo, y que le llevó incluso a no atender la recomendación del dirigente gallego para que solicitara de inmediato la declaración de emergencia nacional. Eso, los cambios en el relato de lo que hizo Mazón ese día 29 de octubre y la incapacidad para empatizar con las víctimas, han arruinado el horizonte político de un dirigente, el valenciano, que a principios de octubre manejaba encuestas que le situaban en disposición de alcanzar la mayoría absoluta. Ahora, en cambio, algunos sondeos indican que el PP puede perder esos comicios.

Crispación «Mazón, dimisión»

El 'Mazón, dimisión' se ha convertido en un grito de guerra que resuena en las manifestaciones, ya van media docena, que se convocan para pedir la marcha del president de la Generalitat. 'Mazón, dimisión' o su versión más radical de 'Mazón, a la prisión' como expresión (o en grafiti) no sólo del estado de ánimo de los afectados por la riada, sino también -y eso es lo que entiende Génova- como reflejo de que el malestar en la calle no es con la Generalitat o con el PP en su conjunto, sino con el jefe del Consell y todo lo que rodeó su agenda del 29 de octubre: desde el Ventorro hasta su llegada al Cecopi a las 20.28 horas, demasiado tarde y demasiadas horas después de que se conociera la gravedad de la tragedia. Y sin que se sepa aún a ciencia cierta por qué no llegó antes al Centro de Emergencias de L'Eliana.

Crítica de Feijóo No estuvo a la altura

Feijóo es gallego. Y los que le conocen bien recurren a esa obviedad para referirse a su carácter. El presidente nacional de los populares analiza pros y contras antes de tomar decisiones, no se deja llevar por presiones externas y evita dar grandes titulares. Y sin embargo, en el caso de la gestión de la dana, el presidente popular ha dado bastantes pistas de su decepción con todo lo ocurrido. Desde el 'estado de shock' al no haber «estado a la altura», que ha atribuido a la administración central y también a la autonómica. Feijóo no señala directamente a Mazón, y durante un tiempo dio por buena esa condición del dirigente valenciano –«si no soy capaz de liderar la reconstrucción, no optaré a la reelección», proclamó el 15 de noviembre en su comparecencia en Les Corts. Eso había servido hasta ahora. Seis meses después, y con un horizonte electoral a la vista, el escenario ha cambiado.

Cordón sanitario Presencia testimonial

En la Junta Directiva del pasado lunes Feijóo dejó algunas pistas. Una de ellas, el cordón sanitario que ha decidido establecer sobre el PP valenciano. La única presencia en el equipo encargado de la órganización del congreso de los populares será la del secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca. El otrora decisivo PP valenciano, el de las mayorías absolutas, el del granero de voto popular, el balneario de los dirigentes nacionales que no lograban llegar a la Moncloa y se resguardaban a cobijo del todopoderoso PPCV, convertido ahora en un convidado de piedra, con un papel secundario, de vocal en un equipo compuesto por más de veinte personas, sin ningún protagonismo.

Invisible Mazón, en tercera fila

Pero casi tan llamativo como eso, la posición de Mazón en la tribuna de dirigentes del partido, en tercera fila, casi escondido por su propio partido. Al término de la reunión, Feijóo se quedó hablando con Mazón «de cómo va todo, la reconstrucción...» en palabras de una fuente del Palau de la Generalitat. Otras fuentes populares, en cambio, apuntan a la certificación del final de una etapa, expresada o no en esos términos, a la vista de que el desgaste político de Mazón sigue sin corregirse.

Horizonte político Difícil de reconducir

Que el futuro de Carlos Mazón no está nada claro lo admite cualquier dirigente del PP valenciano, que en privado admite que su situación política es difícil de reconducir. El líder popular trata de mantener una actividad política ordinaria, por más que su presencia en actos abiertos suele ser escasa, por el temor a ser víctima de gritos e improperios. En la provincia de Alicante se encuentra algo más protegido, aunque también ha sido víctima de incidentes. A la zona cero de la dana no ha regresado y con los portavoces de las principales asociaciones de víctimas tampoco se ha reunido. Pedro Sánchez mantuvo este pasado jueves una reunión de tres horas con las asociaciones. Mazón reaccionó y este viernes llamó por teléfono para trata de concertar una cita.

Bola extra Aprobar los presupuestos

Aprobar los presupuestos de la Generalitat para 2025, hecho que se producirá esta próxima semana, puede ser el momento clave para resolver cuál es el futuro del presidente valenciano. Contar con presupuestos, cosa que Sánchez no puede hacer, da oxígeno a Mazón, pero no resuelve el problema político que lastra su imagen. Ese mismo día 29 de mayo se ha convocado otra manifestación para pedir la dimisión del president. Y Sánchez ya anuncia un funeral de Estado por las víctimas cuando llegue el primer aniversario del 29O que, además de poner el foco en los 228 fallecidos, supondrá un señalamiento público de la responsabilidad de Mazón por lo ocurrido. Difícil de superar algo así.

Primer aniversario del 29O ¿Seguirá Mazón?

Algunas fuentes populares consideran poco probable que para cuando llegue ese momento el presidente valenciano pueda resistir en el cargo. A la vista de lo ocurrido el pasado lunes en la Junta Directiva, se explica, el partido parece decidido a dejarle caer antes, por más que el botón del anticipo electoral siga en sus manos. Conociendo a Sánchez, más debilitado que nunca por sus múltiples frentes judiciales y, precisamente por eso, más peligroso y más decidido que nunca a utilizar lo que sea en su propio beneficio electoral, la posibilidad de que convierta a Mazón en el centro del debate político nacional no es en absoluto descartable.

Dudas en el PPCV Empiezan los movimientos

El congreso nacional de los populares tendrá lugar el primer fin de semana de julio. El papel del PP valenciano en ese cónclave parece claro que será mínimo. A partir de ese congreso, las decisiones que adoptará la calle Génova girarán en torno a una única clave, la electoral. Y Mazón en este momento no es un elemento que sume. El creciente protagonismo de Pérez Llorca, los movimientos de los barones provinciales, el papel de Camps y cómo se ponen de perfil otros cargos locales anticipan novedades a corto o medio plazo.

¿Qué dice Vox? El voto para la investidura

Si hay un relevo en la presidencia de la Generalitat, la palabra la tiene Vox. Santiago Abascal mantiene a Mazón, quizá consciente de que eso le resta apoyos al PP y se los da a él mismo. Vox también tendría que apoyar un nuevo candidato a la presidencia de la Generalitat, porque sin esos votos no tendría la mayoría necesaria.

Comenta Reporta un error