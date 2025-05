Ens Uneix, el partido al que nadie quiere enfadar

JC. Ferriol Moya Valencia Jueves, 8 de mayo 2025, 00:37 Comenta Compartir

No es un partido tradicional, ni mucho menos. De hecho, no tiene ni diez años de existencia. Ens Uneix es la formación que lidera el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, un partido nacido tras aquel episodio vivido en 2018 por el entonces dirigente socialista, al que el fuego amigo arrojó de la presidencia de la Diputación –caso Alquería- y obligó a reinventarse bajo unas nuevas siglas. Quizá el PSPV no midió bien la potencia de su hasta entonces dirigente, especialmente en la comarca de la Vall d'Albaida, a pesar de obtener victorias arrolladoras en varias elecciones municipales consecutivas.

Rodríguez consiguió hilvanar una fórmula que exportó a otras localidades de la comarca y su área de influencia. La Vall Ens Uneix, nombre originario de esta formación, logró conquistar varias alcaldías, además de asentarse de forma sólida en Ontinyent. Al PSPV de este municipio, el nacimiento de este nuevo partido le supuso un agujero que a duras penas ha podido resolver.

Las elecciones municipales de 2023 no sólo refrendaron la fortaleza de la nueva formación política, especialmente en el interior de la provincia de Valencia. El resultado del resto de formaciones deparó un endiablado resultado en la Diputación provincial que convirtió al partido de Rodríguez en la fuerza clave para decidir la presidencia de la corporación. El PSPV de Carlos Fernández Bielsa, que se las prometía felices para pactar con Compromís y lograr el apoyo de Ens Uneix, vio torcerse sus planes tras esa malintencionada decisión de Ximo Puig de situar a Rebeca Torró como portavoz en Les Corts.

Puig resultó clave para alejar a Ens Uneix de la posibilidad de hacer a Bielsa presidente de la Diputación

El movimiento despejó el camino al PP valenciano para conquistar la presidencia de la corporación, con el voto favorable de Vox, y con la inestimable colaboración del partido de Rodríguez, que con su abstención hizo posible la elección de Vicent Mompó.

Ens Uneix ocupa la vicepresidencia primera de la Diputación. De Natàlia Enguix dependen las áreas de Cooperación Municipal, que incluye el Plan Obert d'Inversions, la Cooperación Internacional, Igualdad, Diversidad, Memoria Democrática y también la promoción económica del territorio. La diputada del partido de Rodríguez es pieza clave en la estabilidad del Gobierno provincial. Mompó lo sabe, y esa circunstancia condiciona la actividad de la corporación provincial, hasta el punto de que incluso las discrepancias entre ambas formaciones suelen estar razonablemente pactadas.

Mompó acaba de acceder a la petición del partido de Rodríguez para que sus asesores, en total cinco personas, puedan conducir los coches del parque móvil de la institución provincial. Se trata de una petición vinculada a las jubilaciones de algunos de los conductores de los coches oficiales, pero también al siempre pesado encaje de los desplazamientos –no precisamente cortos- hasta la capital de la Vall d 'Albaida. Mompó aceptó la petición del partido de Rodríguez, asumiendo que la Instrucción que regula la disponibilidad del parque móvil ya deja abierta la puerta a que se disponga de vehículos sin que necesariamente se movilice a un conductor.

El PP de Les Corts también ha atendido sin demasiado problema la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con la que el partido de Rodríguez trata de rebajar el listón electoral del 5% al 3% y, al mismo tiempo, que se contabilice por circunscripción, y no sobre el resultado autonómico. Los populares, que habían presentado una enmienda a la ley de las ILP para dejar la Ley Electoral fuera del ámbito de influencia de estas Iniciativas, han tramitado en Les Corts la propuesta de la Unió Municipalista –la marca del partido de Rodríguez para tratar de acceder al Parlamento autonómico- tras solicitar que subsane algunos aspectos formales.

El PP valenciano es consciente de la importancia de mantener 'engrasada' la relación con el partido de Rodríguez. Los más veteranos anticipan un razonable enfriamiento de la relación entre ambas formaciones, asumiendo que Ens Uneix también mira al calendario electoral y que parece poco probable que una formación de perfil progresista quiera acercarse demasiado a 2027 sosteniendo al PP en la corporación provincial. Aún así, los populares entienden que cuánto más se retrase es proceso, mejor.

Los socialistas valencianos también miran con interés al partido de Rodríguez. Después de varios meses en los que Fernández Bielsa atacaba con dureza a Ens Uneix, dolido todavía por no alcanzar la presidencia de la Diputación pese a darla por hecha, el portavoz socialista de la corporación provincial no sólo ha rebajado sus críticas hacia esa formación, sino que ha comenzado un proceso de acercamiento en el que también viene participando la secretaria general y ministra, Diana Morant. A Bielsa ni se le pasa por la cabeza objetar esa autorización de Mompó para que los asesores de Ens Uneix puedan conducir vehículos del parque móvil.

La dana de hace seis meses ha contribuido a acercar esa toma de posiciones, que a los socialistas les ha llevado a pensar, quizá de forma errónea, que Ens Uneix pensaba en una ruptura inmediata con el PP en la Diputación. Aún así, el PSPV también se ha referido de forma elogiosa a esa propuesta de rebaja del listón electoral en Les Corts presentada por el partido de Rodríguez, aún a sabiendas de que podría ser el partido más perjudicado en el caso de salir adelante.

Con el partido de Rodríguez nadie quiere llevarse mal, tanto por el peso específico que ya tiene en la Diputación, como el que podría llegar a tener como Unió Municipalista a partir de 2027 en Les Corts. El PP ya ha demostrado ser capaz de entenderse con esa formación, incluso pese a su consideración de progresista. El socialismo valenciano también quiere tener esa puerta abierta, porque el resultado en 2027, a nivel autonómico pero también provincial, puede ir de muy escasa diferencia. Y tal y como ocurre esta legislatura en al corporación provincial, la posición del partido de Jorge Rodríguez puede ser la clave.

Comenta Reporta un error