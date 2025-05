M. Hortelano Valencia Lunes, 12 de mayo 2025, 07:00 Comenta Compartir

Siempre he sido la favorita en casa. No porque mi madre que lo dijera abiertamente, que también. Sino porque, siendo hija única, no había competencia. Aún así, mi mami me llamaba siempre su hija favorita. Además, como nieta pequeña e hija de la hija menor, probablemente fui la más mimada de la familia.​ De eso no hay duda.

De mis abuelos también he sido la preferida. Obviamente, porque vivía con ellos y me tenían más tratada. Mi abuela siempre me preparaba mi comida favorita y a mis primos no, jeje. Y en navidades, pues he sido siempre la que más regalos tenía debajo del árbol. Cosas de ser la única niña. Privilegios lo llaman otros. ¿Y a qué viene esto? Pues lo desvelamos en el episodio de hoy.

LOS BUENOS DÍAS es un podcast diario escrito por Marta Hortelano, Luis Urios, Tamara Villena y Adrián Pedroche. La edición es de Amalia Yusta y Paco Sánchez. El diseño sonoro es de Rodrigo Ortiz de Zárate y la producción es de Tamara Villena y Mikel Labastida.

