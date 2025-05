M. Hortelano Valencia Miércoles, 14 de mayo 2025, 07:00 Comenta Compartir

Últimamente me ha dado por fijarme en cómo se construyen las cosas. No sé si será la edad o una nueva afición, pero me descubro observando obras como si fuera una jubilada, fascinada por el proceso. La vivienda industrializada, como la que se va a empezar a construir en Valencia, me tiene especialmente intrigada. Y a nivel más casero, los Lego siempre han sido una debilidad; ese clic al encajar dos piezas es uno de esos pequeños placeres universales. De eso vamos a hablar hoy en nuestro episodio.

LOS BUENOS DÍAS es un podcast diario

También disponible en Spotify, Ivoox, Podimo, Apple Podcast, Amazon Music y Google Podcast. Puedes escuchar anteriores episodios aquí. Si te ocurre algo bueno y quieres contárnoslo puedes escribirnos a losbuenosdias@lasprovincias.es