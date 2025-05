M. Hortelano Valencia Martes, 13 de mayo 2025, 07:00 Comenta Compartir

Últimamente, parece que necesitamos un máster en bioquímica para entender cómo funciona nuestro cuerpo. Entre serotoninas, endorfinas, oxitocinas y dopaminas, cortisol y con la moda de los suplementos (que si el magnesio, que si la vitamina D, que si el triptófano) yo, sinceramente, ya estoy perdida. Me encantaría que alguien me dijera qué me tengo que tomar, y cuándo, y por qué… pero sin necesidad de aprenderme el nombre de tropecientas hormonas. Pero vamos, que igual lo único que hay que tomarse es bien de fruta y verdura y sus buenos yogures. Pero resulta que, en medio de toda esta confusión, me he topado con una noticia que me ha hecho parar. Lo comentamos en el episodio de hoy.

LOS BUENOS DÍAS es un podcast diario escrito por Marta Hortelano, Luis Urios, Tamara Villena y Adrián Pedroche. La edición es de Amalia Yusta y Paco Sánchez. El diseño sonoro es de Rodrigo Ortiz de Zárate y la producción es de Tamara Villena y Mikel Labastida.

