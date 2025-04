M. Hortelano Valencia Martes, 8 de abril 2025, 06:38 Comenta Compartir

Sabía que yo era trendy, pero no tanto, la verdad. Vamos, que hago cosas que a veces se ponen de moda. Aunque en este caso no quiero ser pretenciosa, porque no es algo que haga solo yo. Me refiero a escribir cartas a mano. Siempre me ha gustado enviarlas y recibirlas. Y ahora parece que está resurgiendo entre los más jóvenes, que en realidad son los jóvenes más viejóvenes que han dado las últimas generaciones. Siempre he sido una apasionada de la correspondencia. Enviar y recibir cartas me parece algo mágico. Eso de abrir el buzón y que no todo sean facturas es siempre una alegría. Durante casi cuatro años, mantuve una carta semanal, que ahora tengo algo parada, con la que pretendía precisamente eso: hacer sentir a quienes la recibían la sensación de abrir el buzón y encontrarse una historia chula. Hoy os contamos en el podcast una historia chula relacionada con los buzones.

LOS BUENOS DÍAS es un podcast diario escrito por Marta Hortelano, Luis Urios, Tamara Villena y Adrián Pedroche. La edición es de Amalia Yusta y Paco Sánchez. El diseño sonoro es de Rodrigo Ortiz de Zárate y la producción es de Tamara Villena y Mikel Labastida.

También disponible en Spotify, Ivoox, Podimo, Apple Podcast, Amazon Music y Google Podcast.