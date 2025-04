M. Hortelano Valencia Miércoles, 9 de abril 2025, 06:25 Comenta Compartir

Es increíble que el ser humano haya logrado hitos como llegar a la Luna y sin embargo, hacer una tranferencia en el banco cueste tres días si no te quieres gastar ni un euro en mover tu propio dinero. A mí, personalmente, siempre me ha fastidiado tener que pagar por hacer una transferencia si quieres que llegue en el momento. Por eso, cuando apareció Bizum, me pareció el mejor invento. La posibilidad de enviar y recibir dinero al instante, sin costes adicionales, fue una auténtica revolución. De eso y más temas hablaremos hoy en el episodio, en el que también te daremos la receta de la sopa de la longevidad.

LOS BUENOS DÍAS es un podcast diario escrito por Marta Hortelano, Luis Urios, Tamara Villena y Adrián Pedroche. La edición es de Amalia Yusta y Paco Sánchez. El diseño sonoro es de Rodrigo Ortiz de Zárate y la producción es de Tamara Villena y Mikel Labastida.

También disponible en Spotify, Ivoox, Podimo, Apple Podcast, Amazon Music y Google Podcast. Puedes escuchar anteriores episodios aquí. Si te ocurre algo bueno y quieres contárnoslo puedes escribirnos a losbuenosdias@lasprovincias.es