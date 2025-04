M. Hortelano Valencia Lunes, 14 de abril 2025, 07:10 Comenta Compartir

No sé si os pasa, pero yo, cada vez que paso por delante de un edificio antiguo, de esos que tienen más de cien años, me quedo como embobada. No es que entienda mucho de construcción (de hecho, ni idea), pero me parece alucinante que algo hecho con «solo» cemento y ladrillos pueda seguir ahí, firme, aguantando el paso del tiempo como si nada. Es casi mágico, ¿no? Y eso que los materiales de toda la vida, los que se han usado durante siglos, tienen su encanto... pero también su lado oscuro. De eso y del paso de Luis Urios a la vida adulta va el episodio de hoy, en el inicio de la Semana Santa.

