El mundo después de 'Chuky'

Un vídeo viral puso del revés la vida de Fran Sánchez, 'El Chuky de Cieza', pero después de esos 55 segundos hay una historia: la de cómo emanciparse del personaje público

Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:28

'El Chuky de Cieza' es el sobrenombre por el que toda España conoció a Fran Sánchez a partir de 2006. Todo fue gracias a un vídeo viral en los albores de YouTube, un vídeo en un muy mal momento que acabó volviendo a su vida para impactarla por completo. En el parking de una discoteca del Levante, Fran amenazaba a un tal Cristian, en 55 violentos segundos. En este podcast conoceremos los antecedentes y las consecuencias de una explosión de viralidad en una vida cualquiera, y las salidas y redenciones que supo encontrar Fran sin perder su esencia.

Créditos

  • Una historia de Iván Rosique

  • Producción técnica Íñigo Martín Ciordia

  • Diseño sonoro y mezcla Rodrigo Ortiz de Zárate

  • Ilustraciones Felip Ariza

  • Agradecimientos Esteban Milanés y Sergio Albadalejo

  • Edición y coordinación Carlos G. Fernández

  • Dirección y producción ejecutiva José Ángel Esteban

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

