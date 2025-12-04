Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:28 Comenta Compartir

'El Chuky de Cieza' es el sobrenombre por el que toda España conoció a Fran Sánchez a partir de 2006. Todo fue gracias a un vídeo viral en los albores de YouTube, un vídeo en un muy mal momento que acabó volviendo a su vida para impactarla por completo. En el parking de una discoteca del Levante, Fran amenazaba a un tal Cristian, en 55 violentos segundos. En este podcast conoceremos los antecedentes y las consecuencias de una explosión de viralidad en una vida cualquiera, y las salidas y redenciones que supo encontrar Fran sin perder su esencia.

