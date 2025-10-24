Fuera del Radar · T7 · Episodio 6
El discurso de Loly
Loly Fernández sabe bien todo lo que se puede perder en la vida. Sufrió los años más duros del VIH y sobrevivió con una gran herida, pero también encontró una vocación imparable
Viernes, 24 de octubre 2025, 00:05
La época más dura de la pandemia del VIH en España fue la de finales de los años ochenta, y sobre todo los noventa. Loly Fernández y su familia lo saben bien. Esta activista de 60 años se encuentra frente a un folio en blanco para dar un discurso importante, pero le surge la duda: ¿cuánto de mi historia tengo que contar? Hay un nombre fundamental, imposible de pasar por alto, y es Kilian. Lleva media vida pendiente de contar o no contar lo que pasaron con Kilian, y con los años ha aprendido que es muy importante hacerlo. Porque él es la fuerza motriz que sigue haciéndola avanzar.
Créditos
Una historia de Susana Neira
Producción técnica Íñigo Martín Ciordia
Diseño sonoro y mezcla Rodrigo Ortiz de Zárate
Ilustraciones Felip Ariza
Edición y coordinación Carlos G. Fernández
Dirección y producción ejecutiva José Ángel Esteban