Cantabria es territorio de cuevas, eso está claro. Muchas son muy conocidas, pero algunas, ya muy pocas, siguen guardando secretos. Francisco Verdeja, siendo un niño, entabló amistad con un guerrillero emboscado en el monte. Era la inmediata posguerra, esa confianza era difícil de mantener. Pero en Francisco se podía confiar. El antiguo combatiente le habló de un refugio, un secreto. Muchísimo tiempo después, su nieta Delia se va a encargar de buscarlo. Y va a merecer la pena.

