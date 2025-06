Los exlevantinistas que jugarán el Mundial de Clubes

Marc Escribano Valencia Viernes, 13 de junio 2025, 12:27 Comenta Compartir

El Levante está tan de moda que hasta tendrá representación en el novedoso Mundial de Clubes, que tendrá una gran representación de exvalencianistas. El conjunto granota, recién ascendido a la Primera División, ha recuperado su categoría, en la que en sus últimas etapas tuvo a nombres que participarán este mes en el torneo organizado por la FIFA. No son estrellas, pero sí futbolistas que en Orriols tuvieron un paso lo suficientemente destacable para ser recordados, ya fuera por lo bueno o por lo malo.

Marcelo Saracchi

Ampliar Marcelo Saracchi, en La Bombonera. Boca Juniors

El más reciente es Marcelo Saracchi. El lateral izquierdo uruguayo llegó libre a Orriols en la temporada del descenso, tras rescindir con el RB Leipzig, que le había descartado tras sus graves lesiones. El sudamericano buscaba recuperar sensaciones como azulgrana y terminó jugando un año y medio en el club, quedándose en el primer curso en Segunda. Después del no ascenso ante el Alavés, y tras disputar 35 partidos oficiales con el Levante —en los que no marcó pero dio una asistencia—, se marchó a Boca Juniors dejando 1,8 millones de euros en las arcas valencianas. Se enfrentará a Auckland City, Bayern Múnich y Benfica en el Grupo C.

Mickaël Malsa

Ampliar Mickaël Malsa, en su presentación. Wydad Casablanca

Otro que dejó más dinero que rendimiento fue Mickaël Malsa, que llegó al Levante libre en 2020 desde el Mirandés. El centrocampista franco-martiniqués jugó dos temporadas en el Ciutat de València, acumulando 67 encuentros oficiales en los que registró cuatro goles y cuatro asistencias. Se marchó por medio millón al Valladolid, y tras una aventura turca, ahora juega en el Wydad Casablanca marroquí. Está en el Grupo G, junto a Al-Ain, Juventus y Manchester City.

Gustavo Cabral

Ampliar Gustavo Cabral, en México. Club Pachuca

El tercer exgranota es Gustavo Cabral. El veterano central argentino sigue como profesional a sus 39 años, y es que su paso por Orriols data de la temporada 2011-12, hace ya más de una década. Llegó cedido por Arsenal de Sarandí, y como granota jugó 22 partidos, metiendo un gol y dando otro, siendo importante en el equipo que clasificó a la Europa League. Después se marchó al Celta, donde hizo carrera hasta firmar por el Pachuca en 2019, donde sigue actualmente. En el Grupo H se medirá a Al Hilal, RB Salzburg y Real Madrid.

Robert Sánchez

Ampliar Robert Sánchez, tras ganar la UEFA Conference League. Chelsea FC

Finalmente, hay dos casos que contabilizar ya que aunque no han vestido la camiseta del Levante en el primer equipo, sí estuvieron en las categorías inferiores jugando en Buñol. El primero es Robert Sánchez, actual portero del Chelsea. Entre 2010 y 2013, jugó en el infantil granota, antes de marcharse al Brighton. En el Grupo D se medirá al Espérance Tunis, Flamengo y Los Ángeles FC.

Chema Andrés

Ampliar Chema Andrés, en el Santiago Bernabéu. Real Madrid

Por último, en el Real Madrid va convocado el valenciano Chema Andrés. La joven promesa del Castilla fue captada en 2018 del Levante, donde estuvo jugando cinco años. No se espera que tenga protagonismo, pero la experiencia se la llevará en la mochila.