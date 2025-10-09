La nueva vida de Maipi (y su sepieta con huevo frito)

Mister Cooking Valencia Jueves, 9 de octubre 2025, 18:23 Comenta Compartir

Cuando Camilo llegó con el plato, lo comprendí todo. Primero, que nos ofreciera de manera entusiasta que lo probáramos. Segundo, que la magia de la lúcida taberna de Gabi Serrano y Pilar Costa continuaba viva. Y tercero, que Germán y Carito tenían muy claro que esa casa de comidas no podía traicionar a sus esencias y tenía que seguir la senda de su viejo camino. Quizá, yendo un paso más allá. Sólo el uso de las tablets para tomar nota rompe con las maneras más tradicionales. El resto, podríamos decir que sigue igual. Con la misma vida que se le pide a un local en el que cocina y algarabía se unen con mesas festivas y conversaciones vivas. En las paredes, las fotos de una historia culinaria llena de emociones y altibajos. El Valencia C.F. y los famosos que pasaron. Junto a ellos, alguna crítica o reportaje. Como la que firma este Mister Cooking que hace ya un puñado de años llegó al venerado Maipi y que, fijándose en el siempre peculiar y bonachón Gabi, la tituló: 'El sheriff del reino de Valencia». Él debe, junto a esa mujer fantástica que es Pilar, estar disfrutando de un nuevo tiempo de libertad en su vida. Pero sus almas, allí continúan. Bailando con las de Germán y Carito (y la de todo su equipo) que ahora hacen que Maipi siga brillando, aunque los fogones estén en otras manos.

«No vas a sospechar qué local nos vamos a quedar», me dijeron mis admirados argentinos antes de firmar la cesión con los antiguos propietarios de la taberna de Ruzafa. Y, en efecto, no lo esperaba. Y tampoco esperaba que supieran hacer tan bien esa transición en la que, por encima de todo, ha habido un respeto absoluto a lo que ha sido el local. Algo que ha hecho que, esa legión de fieles que siempre tuvo, continúe viva. Quizá incluso más. Y que en sus mesas puedas seguir disfrutando, por ejemplo, de una de las ensaladillas que a mí me parecen más perfectas de la ciudad. Por clásica, por auténtica, por apetecible.

La realidad es que quise que mi vuelta a Maipi fuera sencilla, sin grandes retos culinarios. Comer cosas apetecibles. Golosas. Y ella, la ensaladilla, desde luego lo fue. Menos seductor, el tomate con ventresca (aunque soy consciente de que no es época de tomates y me equivoqué al pedirlo). Eso sí, todo quedó atrás cuando, como os decía al principio, Camilo llegó con esa sepieta bruta (pequeña, sentida en sabor y perfectamente ejecutada en la plancha) con huevo frito y taquitos de jamón. Un plato de locura absoluta que me hizo esbozar una amplia e incontrolable sonrisa.

Rematé con una loncha de emperador (o mero) (de palmo y medio) fresco, jugoso, bien hecho en esa plancha que casi te abraza porque la vives desde la mesa. Tanto que podrás escuchar en ella: el borboteo del aceite friendo un huevo; la espátula, cuando limpia los restos; las conversaciones de la cocinera con el fuego…

El broche dulce, que cuando la marca Carito está detrás siempre debes probar, lo puso un solemne flan de calabaza con sus pipas garrapiñadas. Rico a morir. Y la firma, un buen café. Y, eso sí, la sensación de que Maipi sigue firme. Y que sigue siendo uno de esos sitios a los que uno siempre quiere volver. Por fácil, por cálido, por auténtico. Creo que el sheriff de Ruzafa estará contento. Y Pilar, también.

Esto es, el Diario de Mister Cooking. Y usted sigue, en Historias Con Delantal. Ese lugar donde todo es posible, si hay mesa y mantel de por medio. Nos vemos entre tenedores y fogones.

