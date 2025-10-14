Dos falleras para un futuro de esperanza en Valencia La Proclamación de las máximas representantes de las Fallas enciende la emoción I Carmen Prades ofrece un discurso lleno de optimismo en el que ha afirmado que la ciudad «siempre se moverá» I Marta Mercader habla de la «gente solidaria» que se mueve en torno a las celebraciones

Laura Garcés Valencia Martes, 14 de octubre 2025, 23:06 | Actualizado 23:35h. Comenta Compartir

Ha sido una tarde de fiesta. La emoción y la ilusión se respiraba en el ambiente. El Ayuntamiento de Valencia, vestido de gala, era un hervidero de gente. Las Fallas ya se vislumbran. El público esperaba el paso de las flamantes falleras mayores 2026, Carmen Prades y Marta Mercader -fallera mayor y fallera mayor infantil, respectivamente- en la puerta del edificio consistorial. Ya en el interior, rodeadas del cariño de los muchos asistentes a la Proclamación que las contemplaban mientras aplaudían desde la balaustrada, Carmen y Marta han accedido por la escalinata decorada con flores. Al paso de Marta y al de Carmen ha sonado esa música que enciende los corazones valencianos, el pasodoble 'El fallero' interpretado por la Banda Sinfónica Municipal de Valencia.

Con el hemiciclo municipal lleno a rebosar, la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, ha proclamado sus nombres a los que ha seguido un sonoro aplauso de los asistentes. Y han llegado los discursos. Palabras que han dejado momentos muy emotivos y un mensaje muy claro lanzado por Carmen Prades: «Valencia siempre se moverá y lo hará con esperanza». Son pues las falleras de la esperanza, de una ciudad dispuesta a moverse porque quiere abrir las puertas al futuro. Ha quedado también muy claro que las de este año serán unas Fallas de colaboración, más si cabe. El discurso de Carmen lo han preparado entre todas las componentes de la Corte de Honor, una decisión que habla de equipo, eso que en el argot fallero se conoce como «germanor», cualidad que engrandece las Fallas.

Ampliar Carmen Prades, en el centro, y su corte de honor. Irene Marsilla

Las palabras de la fallera mayor de Valencia han recordado dos grandes hitos de 2026. «La fiesta cumplirá su décimo cumpleaños como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Una celebración fruto de la unión y la hermandad. Además, latiremos más que nunca porque en 2026, también será el verdadero corazón de la pólvora mundial al ser elegida como sede del Congreso Internacional».

También Marta se ha dirigido a los asistentes al acto que ha contado con la presencia de las máximas representantes de las fiestas de la Magdalena de Castellón y las Fogueres de Alicante. La Fallera Mayor Infantil, con una sonrisa constante hija de lo nervios que han dado en el llanto de emoción mientras la alcaldesa la tomaba de la mano, ha confesado que hoy era «sin duda el día más especial de mi vida». Ha defendido los valores de la ciudad: «Hemos tenido la suerte de nacer en Valencia, una ciudad llena de luz, de música, de color, llena de arte, de la elegancia de nuestra indumentaria, del ruido de la pólvora, de gente amable y solidaria». Y ha insistido en destacar «solidaria con mayúsculas» y «capaz renacer de sus cenizas. Es un privilegio haber nacido en esta tierra».

Cada discurso ha estado seguido de los aplausos de un público entregado a la fiesta, de muchos amantes de las Fallas que hoy además de acompañar en su llegada al reinado a Carmen Prades y a Marta Mercader, juntos a sus respectivas cortes de honor, ha despedido también agradecido a las representantes de 2025, Berta Peiró y Lucía García, y a sus cortes de honor.

También han sonado las palabras de la alcaldesa. María José Catalá, que ha escogido para la celebración un vestido midi azul marino con ribetes anaranjados, ha puesto el acento en una característica de las Fallas que los valencianos conocen muy bien. En la capacidad de devolver la sonrisa y despertar las emociones. Les ha hablado a Carmen y a Marta del sueño que han alcanzado y que «desde hoy compartimos. Lo viviremos a vuestro lado». Ha ofrecido el Ayuntamiento, «que ya es vuestro casal, vuestro cuartel general». El discurso se ha detenido en una mirada a las mujeres cuando Catalá ha descrito la situación de las representantes de la fiesta como un hecho de «empoderamiento femenino».

Ampliar Marta Mercader, en el centro, junto a su corte de honor. Irene Marsilla

Catalá ha ofrecido una cálida despedida a las falleras mayores de 2025 y sus cortes de honor. Ha recordado el compromiso, «el ejemplo», que todas ellas mostraron cuando en octubre de 2024 llegó la trágica dana. Ha destacado la ayuda que ofrecieron a las comisiones afectadas, así como la ofrenda tan especial de las Fallas 2025 cuando al llegar al Miguelete cerraron los paraguas bajo un manto de lluvia.

La Proclamación, uno de esos actos que se llaman oficiales -cargado de protocolo-, se ha vivido rebosante de sonrisas, de alegría, de 'germanor', de esperanza en el futuro de Valencia, en ese año que aguarda a las flamantes representantes de la fiesta y a la inmensa familia fallera de la ciudad. Han seguido las fotos y los momentos ya inolvidables vividos en el luminoso Salón de Cristal. La fiesta está en marcha.