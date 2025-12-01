Puebli: la app que conecta pueblos y sus habitantes La herramienta nació hace apenas un año en Titaguas y Ayuntamientos del resto España ya la quieren implantar en sus municipios

Lourdes Martí Valencia Lunes, 1 de diciembre 2025, 19:14

Puebli es fruto de la propia experiencia de Álex Escribano. Esta herramienta que en realidad es «una aplicación con mini aplicaciones dentro» sirve para crear redes dentro de municipios pequeños. «Soy de Titaguas, de 400 habitantes en Valencia. En 2024 me tocó ser parte de la comisión de fiestas y tuvimos que hacer muchas iniciativas sin ánimo de lucro. A mí se me ocurrió hacer una aplicación para el pueblo. Hice como una mini red social con la lista de eventos de las fiestas, donde la gente podía hacerse un perfil, añadir amigos». Aquello fue el germen, «una versión muy reducida» de Puebli y que ya «funcionó muy bien.»

«Llegó a colocarse en el ranking de la App Store en el número 60. Fue un éxito total. Pensé: 'Si a mi pueblo le gusta, seguro que a otros pueblos también'. Y ahí nació el concepto.», recuerda el fundador, a quien incluso se le reprochó en aquella primera versión que no hubiese versión para Android, por ejemplo: «Yo les decía que no era mi culpa, que todo tiene sus tiempos, pero me enviaban también muchos mensajes dándome la enhorabuena».

«Pensé en una app grande con muchas mini apps dentro. Todos los pueblos estarían interconectados dentro de una misma red social. Una especie de 'super app', como una combinación de Wallapop, Instagram, Idealista, Infojobs o BlaBlaCar, pero adaptada a pueblos pequeños.» Esta herramienta da respuesta a una problemática que se vive en este tipo de municipios o aldeas: «En los pueblos cada uno se comunica como puede: unos usan Instagram, otros Telegram, otros Facebook o la web del Ayuntamiento… Al final no sabes dónde buscar la información. Si quieres empleo o vivienda, muchas veces no hay nada publicado. Esta app lo unifica todo.»

Tras perfilar y diseñar el concepto, Escribano presentó el proyecto a la Mancomunidad de la Serranía. «Me planté allí en una reunión llena de alcaldes, les expliqué la idea y a varios les encantó. Me contrataron y dijeron: 'Apostamos por ti'». Después de su Titaguas local llegaron Chulilla, Benaixeve, Villar del Arzobispo y Pedralba. «Empezamos en abril con las negociaciones, lo decidimos a principios de verano, y en julio empezamos a lanzar la aplicación en los municipios.», un crecimiento rapidísimo en el que además de ilusión, también hay mucho trabajo: «Íbamos pueblo por pueblo, poniendo puntos de información, explicándolo en la calle hacíamos un poco de marketing local para que entendieran que era su red social.»

Boca a boca

Era lógico pensar que tras el éxito en nuestro territorio, el resto del país se interesara: «Nos llegan solicitudes de toda España. Cada día unas 10, y hay días que llegan 100. Gente que nos dice: 'Por favor, ¿podéis poner Puebli en mi pueblo?'. Les explicamos que tiene que ser su Ayuntamiento quien colabore con nosotros, porque son ellos los que pagan «También nos contactan directamente Ayuntamientos y comisiones de fiestas. Hay mucho interés y estamos a punto de abrir en más pueblos, no solo en la región de Valencia sino en lugares muy diversos.»

Escribano desvela algunas claves del éxito por el que Publi seduce tanto a particulares como a Ayuntamientos, también está impulsada por Lanzadera: «Es una super app que integra todo. En un pueblo pequeño tienes mil canales dispersos: empleo, vivienda, eventos, transporte… Todo está desordenado. Aquí todo queda centralizado. Si te dan una plaza de profesora en un pueblo de Cuenca y buscas piso, a veces no hay nada en Idealista. Con la app puedes mandar un mensaje y encontrar una habitación para lunes a viernes, por ejemplo. No hay mensajes directos entre usuarios porque no queremos que se convierta en un cotilleo. La idea es que sea información útil: empleo, compartir coche, alquileres, servicios…».

Ampliar Camiseta con la publicidad de Puebli. LP

Pero cuando se habla de pueblos pequeños… ¿qué población deben tener?: «Ahora mismo, el más pequeño tiene 120 habitantes. El más grande, Villar del Arzobispo, con 4.000. Al principio no queríamos pueblos de más de 5.000 habitantes, pero ahora creemos que no depende del número, sino del sentimiento de pertenencia y de si la app soluciona problemas reales. Hay pueblos de 6.000 habitantes en medio de Cuenca donde no llega ni BlaBlaCar. Ahí tiene sentido. Lo estudiamos caso por caso.» Para finalizar, Escribano, desvela que tienen proyectos en casi una decena de municipios de la provincia de Valencia.

