Menús inteligentes o escáner de productos y otras herramientas para luchar contra el cáncer Foodity reconoce el proyecto de Ibions, la empresa impulsada por Lanzadera que llega para transformar la nutrición de los pacientes

Lourdes Martí Valencia Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:20

Ibions, aquel proyecto que nació en 2021 impulsado por Lanzadera, tenía desde su inicio unos objetivos muy definidos. «Desde que nació la startup teníamos varios. Uno de ellos era poder ofrecer a las personas con cáncer un tratamiento nutricional basado en evidencia científica, que mejorara su calidad de vida y también su respuesta al tratamiento, pero que siempre la parte de investigación fuera muy fuerte y que todo lo que hagamos esté basado en evidencia científica», explica Sara Bañón, doctora y nutricionista, cofundadora es esta startup junto a Julio Madrigal, doctor en Biología Molecular, ambos de Logroño.

Ibions ya ha colaborado con el Hospital Clínico de Valencia, hospital Ramón y Cajal de Madrid o con el hospital Miguel Servet de Zaragoza en pacientes con cáncer de próstata, entre otros. Además, fueron los ganadores de la convocatoria europea Foodity. «Se presentaron alrededor de 200 proyectos de toda Europa, tras pasar varias fases, la final tuvo lugar el mes pasado en Bruselas y ahí ganamos. Es muy importante para nosotros por lo que significa», explican.

«La idea con ese proyecto ha sido, como te decía, desarrollar herramientas de inteligencia artificial para utilizar con los pacientes dentro de la aplicación de Ibions», éstas son, por ejemplo: un recomendador de menú semanal en función del tipo de cáncer, del tipo de tratamiento, del tipo de efectos secundarios de los pacientes; un chatbot interactivo para que el paciente pueda ir preguntando las dudas que tiene a nivel nutricional en tiempo real; para los profesionales, un diseñador de menú semanal que lo puede ir adaptando en función de las características del paciente; el escáner de producto, que se basa en dar una puntuación según la evidencia científica que consideramos más adecuada, si el paciente escanea un producto no recomendable, la app le propone alternativas o también un registro de alimentación a través de fotos, que le da al paciente feedback: por ejemplo, 'esta semana no has comido suficientes legumbres, te sugiero que hoy te hagas esta receta'.

Con este tipo de herramientas, apuntan que lo importante es que las personas «puedan cambiar progresivamente su alimentación, su estilo de vida, y crear esa adhesión necesaria al tratamiento».

Respecto a la colaboración con el hospital Miguel Servet de Zaragoza con pacientes con cáncer de próstata, inciden en la importancia de que las personas usuarias sean sujetos activos del tratamiento. The MoveMen es una asociación aragonesa que trabaja por visibilizar, así como promover la investigación del cáncer de próstata y otros tipos de cánceres más comunes entre los hombres. «Como hay mucho tabú, sobre todo en hombres, hablar sobre cáncer o sobre sus secuelas, por ejemplo, en el caso del de próstata pues muchas veces llevan asociados problemas en la sexualidad y a veces a ellos, les cuesta más pedir ayuda».

Trabajo con The MoveMen

Porque al final en este campo hay como mucho intrusismo y muchas cosas que no están muy basadas en evidencia científica, que muchas veces es lo que a lo mejor a los oncólogos tira para atrás a la hora de recomendar o no una intervención nutricional. Teníamos claro que esa parte era muy importante y a través ahora de la colaboración de Ibions con la Universidad de Valencia, con el laboratorio de Madrigal, pues hemos conseguido también esa parte.»

Antes de concluir, una reflexión por parte de cada uno de los fundadores de Ibions: «Es un poco pasar de ser un paciente que va al hospital y te ponen lo que considera tu médico, a que tú tengas un rol activo en tu tratamiento y que lo que tú hagas impacte mucho en los resultados y en tu bienestar. Eso es lo que nosotros buscamos», incide Madrigal.

«Cuando las nutricionistas hacen las consultas con los pacientes, no buscamos solo decirles 'tienes que hacer esto o lo otro'. Les sugerimos: 'yo te recomiendo esto basado en la evidencia científica', de una forma didáctica y accesible. Y eso empodera al paciente porque tiene un conocimiento real. Ya no es 'la del herbolario me ha dicho que tome estas hierbas', sino que un médico te explica por qué algo funciona, y cómo mejora tu microbiota y tu respuesta al tratamiento. Eso le cambia totalmente el chip al paciente», concluye Bañón.

