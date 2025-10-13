Laurel: un puente entre la arquitectura y la nueva era de la inteligencia artificial

Lourdes Martí Valencia Lunes, 13 de octubre 2025, 22:05 Comenta Compartir

Laurel nació «de manera natural». Fran Catalán y Juan Sala, sus impulsores, son arquitectos el destino les llevó a trabajar en un estudio en el que ambos se percataron que tanto la visualización como la comunicación de los proyectos eran parte esencial. «Allí empezamos a experimentar con inteligencia artificial, simplemente por curiosidad, para optimizar tiempos y mejorar los resultados. Lo que empezó como una inquietud personal se convirtió en una necesidad compartida», explica el segundo.

Así nació todo, de una mezcla de curiosidad, vocación por la innovación y un deseo muy simple: hacer la vida más fácil a quienes diseñan.» Pero, ¿qué es Laurel?. Así lo define uno de sus ideólogos: «El puente entre el mundo de la arquitectura y la nueva era de la inteligencia artificial. Nacemos desde dentro del sector, no desde la tecnología pura, y por eso entendemos las necesidades reales de los estudios, los diseñadores y los profesionales creativos. Nuestro objetivo es acompañar al sector en este cambio de paradigma, ofreciendo formación y soluciones que realmente transformen la forma de trabajar, comunicar y diseñar. En definitiva, ayudamos a que la IA se convierta en una herramienta cotidiana, útil y accesible, no en un concepto abstracto o intimidante.»

Una charla online en la que participaron cerca de 900 personas fue el punto de inicio de la idea. «En ese momento comprendimos que lo que estábamos haciendo dentro de nuestro estudio tenía un valor mucho más amplio. Desde entonces hemos formado a decenas de empresas —grandes, medianas y pequeñas— y también a profesionales independientes que quieren incorporar la inteligencia artificial a su día a día. Con el tiempo, todo ese aprendizaje se consolidó en Laurel, la empresa que hoy representa el resultado de años de trabajo, investigación y escucha activa del sector.»

Uno de los pilares que definen a esta empresa valenciana es que ni Catalán ni Sala son tecnólogos que hablan de arquitectura, sino arquitectos que aplican tecnología. «Eso marca la diferencia», explican. «Todo lo que enseñamos está probado en entornos reales y tiene una utilidad inmediata. Nuestra formación es práctica, específica y adaptada a cada estudio. No vendemos promesas, sino herramientas concretas que permiten ser más productivos, más competitivos y, sobre todo, más libres para crear.»

La newsletter de Laurel es gratuita y Salas ofrece diariamente algunos consejos muy útiles. Por otra parte, uno de sus productos más completos y accesibles es Lanzadera IA: «Es la respuesta a todos aquellos profesionales y estudios que quieren formarse a su ritmo, con materiales actualizados y soporte continuo. Porque en la inteligencia artificial nada se mantiene estático: lo que hoy sirve, mañana cambia. Por eso, Lanzadera IA garantiza un año entero de aprendizaje vivo, en contacto con una comunidad que ya está aplicando la IA en su día a día. Es un espacio para crecer, compartir y no quedarse atrás.»

En definitiva, el objetivo de Salas, con iniciativas como la newsletter es que el sector entienda que la inteligencia artificial no es una amenaza, sino una aliada. «Queremos que cualquier profesional del diseño, la arquitectura o el interiorismo que piense en formarse en IA, piense en Laurel. Y no solo en España, sino en todo el ámbito hispanohablante. Hay un enorme potencial en nuestra comunidad creativa, y creemos que la IA puede ser una herramienta para potenciarlo, no para sustituirlo. Queremos llevar una educación práctica, actualizada y honesta a todo el ecosistema creativo de habla hispana.»

En un mundo que avanza a un ritmo vertiginoso, entienden su papel también como filtro. «No todo lo que se lanza sirve realmente para el trabajo profesional, y esa es nuestra responsabilidad, ofrecer solo lo que aporta valor real. Al final, Laurel no es solo una empresa de formación, sino un compañero de viaje para quienes quieren seguir siendo relevantes en una profesión que está cambiando más rápido que nunca», concluyen.

