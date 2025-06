La futbolista internacional que revoluciona el fitness con una aplicación

Lourdes Martí Valencia Miércoles, 25 de junio 2025, 09:40 Comenta Compartir

Disfrutar del deporte desde distintas perspectivas. Jennifer Pedro fue la portera internacional de la selección de fútbol sala. Nacida en Alcorcón (9-7-90), siente Alicante como su segunda casa. Iba a colgar las botas, lo hizo. Aunque se dejó los guantes para empezar a defender las porterías, en este caso, en equipos de fútbol playa, una modalidad con la que sigue llevando el escudo de la selección en el pecho.

Durante su trayectoria deportiva, al fichar por la Universidad de Alicante, Jennifer aprobó una oposición para trabajar en el centro. Un puesto que dejó para embarcarse en el mundo del emprendimiento. Así nació Revelify. «Aplicamos la inteligencia artificial en el mundo del fitness y cross training para automatizar procesos y mejorar el engagement de los usuarios con el deporte, realmente hasta hace ters meses no hemos sacado el producto al mercado». La startup, fue impulsada por Lanzadera, cuenta con tres fundadores: Jennifer, su compañera Paloma Canala-Echevarría y un CTO español que residía en Japón.

La propuesta de valor de Revelify es ayudar a las personas a entrenar de forma más eficiente y segura, minimizando el riesgo de lesiones. «Lo que hacemos es evaluar movimientos durante la práctica deportiva... medimos ciertos datos para luego poder dar un feedback a ese usuario y que pueda entrenar mejor», explica Jennifer. «El usuario se coloca delante de la fitcam, se entrena y nosotros podemos determinar la movilidad, qué rangos tiene y le entregamos un informe.»

Ampliar Jennifer Pedro, durante el taller de inteligencia artificial celebrado en Viila-real. LP

Con su visión del deporte, desde la práctica a la teoría, la jugadora de fútbol playa reflexiona sobre la aceptación por parte de los profesionales de las nuevas tecnologías aplicadas a la actividad física: «Sí que creo que cada vez se ve más claro la necesidad de utilizar tecnologías para apoyarnos ya que, por ejemplo, lo que tardabas antes en hacer dos días, ahora igual lo puedes hacer en tres minutos.«. Por otra parte, entiende que la implantación de ésta en clubes o empresas también depende inevitablemente de los recursos.

Jennifer estuvo en Vila-real en la jornada profesional «Impacto de la Inteligencia Artificial en la gestión deportiva: Retos y oportunidades», un encuentro dirigido a profesionales del ámbito deportivo, turístico y tecnológico. La emprendedora impartió un taller de inteligencia de artificial gracias al cual los asistente conocieron, a través de aplicaciones prácticas, cómo la I.A. puede optimizar procesos y abrir nuevas vías de negocio a través del análisis predictivo y la personalización de servicios. «Es importante que las personas sean conscientes de que la inteligencia artificial no viene a sustituir, sino a complementar y multiplicar el valor del trabajo humano en la gestión deportiva» y destacó que «aplicar IA en el deporte no es ciencia ficción: ya estamos viendo cómo puede mejorar desde la experiencia del aficionado hasta la toma de decisiones estratégicas. El verdadero cambio ocurre cuando los clubes y organizadores entienden que los datos no solo informan, sino que transforman».

En esta misma jornada, también se habló sobre el impacto del turismo deportivo en un territorio como la Comunitat. «Más allá de la multitud de eventos deportivos que atraen a muchas personas en citas como maratón y demás, hay muchos equipos vienen aquí a hacer sus pretemporadas o sitges deportivos, las condiciones climáticas lo permiten», concluye.

