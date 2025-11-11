Llenazo en alojamientos junto a Cheste un año después de la tragedia Los graves daños en casas particulares que se ponían en alquiler de cara al Gran Premio incrementa la tensión entre oferta y demanda

«Aquí donde estoy, el barro llegaba hasta la cintura». Marcelo Alcañiz es el joven director del hotel Ignacio, ubicado a apenas 14 kilómetros del circuito Ricardo Tormo. Uno de los tradicionales alojamientos cada vez que el rugido de los motores retumba en Cheste con motivo del Gran Premio de motociclismo. Este lunes comenzó el desfile. Los integrantes de los equipos que preparan la última cita del Mundial empezaron a aterrizar en Valencia y a tomar posiciones en los recintos que se convertirán en sus cuarteles generales durante toda la semana. La Carreta, La Orza, Torrijos, Xon's, Ibis... Lleno absoluto. Como cada año a estas alturas. Aunque en esta ocasión, hay un obstáculo añadido. Los efectos de la dana, que arrasó numerosas viviendas de la zona, ha mermado la alternativa de casas particulares que, en estas fechas, se ponían en alquiler para los miles de espectadores que llegan de toda Europa. Sube la tensión entre oferta y demanda.

«En el pueblo la ocupación está al cien por cien, pero hay mucha menos oferta. Es lo que hemos visto. Hay casas que han dejado de ponerse en alquiler turístico y están alquiladas por personas que perdieron su hogar en la dana. Además, hay casas que ya no existen», lamenta Marcelo Alcañiz. El hotel Ignacio, en Chiva, atiende numerosas llamadas de personas que buscan alojamiento de cara al Gran Premio.

«Rechazamos de diez a doce personas al día. La oferta se ha reducido y la mayoría de los hoteles damos alojamiento a las escuderías siempre. Normalmente, los espectadores más previsores empiezan a llamar medio año antes de la competición», comenta Alcañiz. De esta forma, gran parte del público se ve obligado a hospedarse en Valencia o en localidades más alejadas del trazado. Resulta curioso que el club Turismoto, uno de los más emblemáticos de España y fiel a Cheste, ha optado esta temporada por pernoctar en Benidorm desde el viernes.

El equipo Gresini Racing, como cada año, ocupa la mayoría de las 40 habitaciones del hotel Ignacio. El ascensor vuelve a estar disponible desde hace dos meses y medio, aunque las instalaciones funcionan a pleno rendimiento desde enero. La dana ocasionó daños por valor de 600.000 euros.

Bajando la escaleras, hay un rincón que evoca la tragedia de hace un año. En la pared, numerosos marcos con fotografías de los efectos devastadores de la dana. Lodo a raudales. Trabajadores remangados. «Para nosotros fue durísimo. El barro reventó todos los cristales y atravesó el hotel de un lado a otro. A las habitaciones no les afectó porque están en la primera planta, pero el salón, el comedor, la cocina, el gimnasio, la piscina, el garaje...». Aquel día, había 27 habitaciones ocupadas. Y los responsables del alojamiento mantienen contacto con aquellos clientes: «Les ha marcado mucho. Como a nosotros». Durante las jornadas posteriores, acogieron a vecinos, policías, militares...

A menos de un kilómetro del circuito, casi acariciándose, se levanta La Carreta, donde el 29 de octubre de 2024 se produjo un trágico antes y después. Su director, Arturo Tornero, gestiona un complejo con capacidad para 180 personas que consta de un edificio principal y varios bungalows.

«Todos los días hay un montón de peticiones, pero ha sido así toda la vida. Aquí se reserva de un año para otro en la semana del Gran Premio. Está lleno. Tenemos mucho cliente habitual, mucho aficionado del mundo del motor, muchas empresas que trabajan en el circuito y algunos equipos», explica Tornero, quien vivió momentos dramáticos durante la dana.

La Carreta se convirtió en un refugio para numerosas personas que huían del agua. «Éramos el único punto con luz porque tenemos el grupo electrógeno. Todo el mundo venía a parar aquí. La gente buscaba un sitio donde poder conectar el móvil y llamar a su casa. Se fueron quedando en la recepción, la cafetería, el restaurante... Teníamos luz y eso nos permitía hacerles un café, pero poco más», recuerda Tornero. Estuvo en contacto con el director del circuito, Nicolás Collado: «Nos echaron una mano muy grande porque hubo un momento en que se nos acabó la gasolina y ellos nos trajeron».

En La Carreta, se inundaron las zonas más bajas del complejo y los almacenes, causando unos desperfectos valorados en más de 100.000 euros. Reanudaron la actividad en 15 días, pero ya nada sería igual. Y es que dos camareras de piso del hotel perdieron la vida en la carretera cuando se dirigían hacia el lugar de trabajo.

A Tornero se le corta la voz al revivir el suceso: «Fue una desgracia por muchas circunstancias que se dieron. Se les tiene muy presentes. Ha sido una época muy dura para todos. Después de la desgracia de nuestras compañeras, lo material no sirve para nada. Eso no es importante. Eso se iba a recuperar antes o después. Lo que no íbamos a recuperar era a nuestras compañeras». Se trata de Elvira y Elisabet, de 61 y 37 años. Madre e hija. La joven, cuyo cuerpo todavía no ha sido localizado, deja dos hijos.

También en Chiva, se encuentra La Orza. Sus propietarios, los hermanos Ángel y Roberto, cuentan con sus 22 habitaciones llenas para la presente semana. «Todos los años lo cerramos prácticamente para los equipos. Tenemos dos equipos fijos desde hace muchos años», cuentan. Panorama prácticamente idéntico al del hotel Torrijos, en Cheste. O el Ibis, en Aldaia. O el Xon's, en Quart de Poblet. En este último, sigue sin estar habilitado el sótano, donde continúan las obras para recuperar el gimnasio, los salones y el parking. El Gran Premio, otra manera de remontar después de la tragedia.

