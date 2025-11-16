El lado más solidario del Gran Premio de la Comunitat El Circuit Ricardo Tormo estrena una iniciativa para recoger 800 envases con los excedentes de comida de los 'hospitality' y entregarlos a personas desfavorecidas de Cheste a través de Cruz Roja

Alberto Martínez de la Calle Valencia Domingo, 16 de noviembre 2025

Más allá de la tensión y el ritmo vertiginoso que envuelve a la competición, los equipos del Mundial de MotoGP también tienen sitio para la solidaridad. A través de una iniciativa impulsada en Cheste por la comisaria de sostenibilidad Laura Romero, el Circuit Ricardo Tormo ha estrenado esta temporada una iniciativa cargada de compromiso social. Esta voluntaria ha querido aprovechar la concienciación reforzada a raíz de la dana para poner en marcha esta acción por primera vez en el Gran Premio de la Comunitat. Se trata de minimizar el desperdicio de comida que se produce en las escuderías. De esta forma, con la colaboración de Cruz Roja, se ha recogido cerca de 800 envases de platos cocinados que han sobrado en los 'hospitality' instalados en el paddock para repartirlos a personas desfavorecidas de la localidad.

«Es una cosa que había visto en otros circuitos. Quería implantarlo algún día en Valencia y este ha sido el año que lo he conseguido. Este año, con todo el voluntariado que habíamos visto después de la dana y en la dinámica de lo que hemos superado, quería aprovechar eso para seguir haciendo cosas buenas», explica Laura Romero, comisaria de sostenibilidad de la FIM (Federación Internacional de Motociclismo). Colabora en el Circuit Ricardo Tormo desde 2003, habiendo desempeñado varios roles: «Empecé de comisaria en pista y luego estuve en el departamento deportivo. Es mi segundo año como comisaria de medio ambiente».

Laura es el vínculo entre la FIM y el trazado de Cheste en cuestiones de medio ambiente. «Esta iniciativa forma parte del plan de sostenibilidad del circuito. Lo que queremos hacer es aprovechar los excedentes de las cocinas de todos los equipos que normalmente se desechan. Durante la mañana del viernes repartimos 400 recipientes para que ellos pudiesen guardar la comida», comenta. A partir de ahí, miembros de Cruz Roja Cheste han acudido al recinto este domingo para recoger las raciones y, posteriormente, repartirlas a personas necesitadas. Las escuderías se han volcado y, además, han aportado frutas, verduras y cerca de 400 bandejas con platos cocinados. En total, 800 envases.

«Los propios equipos lo agradecen porque tiran mucha comida y les da pena. Todos los equipos están cien por cien dispuestos a colaborar», destaca Laura, quien confía en que esta medida para reducir el desperdicio de alimentos se haga fuerte: «Es una iniciativa muy buena y esperamos que en los años siguiente vaya a más».

También piensa en la adaptación de los grandes premios de MotoGP al nuevo marco medioambiental: «La FIM marca la pauta y quiere que las carreras sean cada vez más sostenibles. Alineándonos con los objetivos de la Agenda 2030, y uno de ellos está relacionado con el gasto alimentario, cogemos esa idea y la transportamos aquí. Cuantas más cosas hagamos para que las carreras sean más sostenibles, más tiempo vamos a poder tenerlas. En el mundo del motor, el impacto cero no existe, pero sí podemos hacer impacto positivo. Intentamos compensar unas cosas con otras».

