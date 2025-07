El Museo de la Ciudad de Valencia se reinventa

Laura Garcés Valencia Viernes, 4 de julio 2025, 00:10 Comenta Compartir

Valencia quiere reinventar su museo. El espacio expositivo que acoge el bello Palacio del Marqués de Campo, el Museo de la Ciudad, necesita un repaso. Y ha llegado el día. El espacio se va a someter a un profundo cambio de cara. Quiere reescribir su rumbo. Tal vez persigue dejar de ser el gran desconocido que es. El programa de acciones apunta la propuesta de un nuevo concepto que resalte la personalidad de la colección de un museo que en 2027 cumplirá cien años.

Como primer paso ya está diseñado el Plan Museológico, un documento que contempla la distribución del Palacio del Marqués de Campo concebido sobre dos líneas maestras sobre las que se fundamentará el futuro de la casa en base a una docena de salas a partir de dos espacios «claramente diferenciados». A lo largo de ocho salas de la planta noble se expondrán 69 piezas de los principales géneros artísticos del arte de entresiglos. Son obras de 37 artistas entre los que se encuentran Sorolla, José, Pinazo, Benlliure, Manuel Benedito, Bernardo Ferrándiz, Stolz, Fillol, Jaime Garnelo, Octavio Vicent, Bartolomé Mongrell... De Sorolla la colección encierra varias piezas.

Todos colgarán de las paredes para abrir paso a un recorrido por la creatividad de las vanguardias que se extenderá a lo largo de los áticos. En este espacio estarán representados 34 artistas a través de 48 obras. La vanguardia llenará de arte tres salas –de la nueve a la once–, mientras que la duodécima acogerá una sección dedicada a las piezas vinculadas a la labor de mecenazgo del Ayuntamiento. El planteamiento acaba con un discurso jerárquico, y así con las individualidades artísticas. Ahora el criterio viene dado por la conexión de las piezas y contexto histórico en el que se ejecutaron.

En definitiva el museo se reinventa. Y no lo hace sin más. Hay motivos para actuar de esta manera.Los muchos años de vida que pesan sobre sus espaldas han ido escribiendo etapas en las que no había un criterio determinado. A lo largo de esas épocas, el museo atesoró no sólo obras de arte, sino las piezas más heterogéneas, circunstancia que desdibujó el espíritu de un museo que se ha propuesto un cambio que acentúe su contenido artístico, tanto es así que el plan museológico apunta que «puede plantearse la búsqueda de una nueva designación que se adapte de una forma al carácter propuesto».

Tal vez llegue otro nombre para el palacio, algo que tampoco vendría de nuevo al espacio expositivo de la plaza del Arzobispo. Nació en 1927 como Museo Arqueológico y Artístico Municipal. Ese nombre se adaptaba a un planteamiento inicial que con el tiempo se fue desvirtuando pasando a conocerse como Museo Histórico de la Ciudad o Museo de la Ciudad. También se plantea diseñar políticas claras sobre las adquisiciones, donaciones, depósitos y exposiciones temporales.

Lo cierto de la ya larga historia de esta casa es que entre sus cuatro paredes se esconde una rica colección de arte muy poco conocida por los valencianos, quizás como consecuencia de la necesidad de un discurso que consiga atraer a los visitantes hacia un edificio de gran belleza y con una localización inmejorable entre las bondades que posee. Se encuentra en el epicentro del centro histórico, donde se concentran los movimientos turísticos. Está en el entorno de la Catedral, es vecino por tanto de La Almoina y poca distancia le separa del Centro de Arte Hortensia Herrero y de la Fundación Bancaja. Un buen paseo de arte.

El Museo de la Ciudad es también destino de exposiciones temporales que algunas voces apuntan que no disponen de la visibilidad más deseable. Hace unos años estuvo cerrado por mejoras en la climatización. Su espíritu lleva tiempo sin revisión.

