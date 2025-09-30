Les Arts celebra sus 20 años a lo grande de la mano de 'Fausto' El coliseo abre la temporada con el mito de la eterna juventud entre marionetas el próximo 3 de octubre I El director escénico, Johannes Erath, persigue «asombrar al público» con una escenografía de marcada creatividad artística

Laura Garcés Valencia Martes, 30 de septiembre 2025, 16:00 Comenta Compartir

Les Arts abre temporada, la de su vigésimo aniversario. La apertura llega a lo grande con el estreno en Valencia de 'Fausto', un clásico que como tal rezuma actualidad. La búsqueda obsesionada de la juventud, los antagonismos de la vida, el miedo a envejecer, todos esos valores eternos y universales se revisten de actualidad en un espectáculo que llegará con momentos poéticos y también con chispas de asombro. La escena se llenará de instalaciones sobre las que se moverán marionetas y se respirará el ambiente de unas fiestas populares que acercarán un clásico al siglo XXI.

Esta mañana se ha presentado 'Fausto' por parte de Jesús Iglesias, director del Palau de les Arts y de Johannes Erath, director de escena de la pieza de Charles Gounod, que cuenta con dirección musical de Lorenzo Viotti, quien debuta al frente de la OCV con esta ópera. Viotti no ha podido asistir dado que l presentación estaba prevista para el lunes 29 de septiembre, pero se canceló ante la alerta roja por lluvias.

Iglesias ha destacado la importancia de esta nueva producción en la que junto a Les Arts participan el Teatro alla Scala de Milán, Staatsoper Unter den Linden de Berlín y el Teatro Real de Madrid.

El director artístico ha explicado la escenografía y detalles de su concepción de la obra como un espectáculo con el que lo que busca es «asombrar al público. Hay que hacer cosas extraordinarias». Esa es su máxima a la hora de concebir un trabajo que ofrece un escenario de instalaciones en el que se crea un vacío en el centro. El movimiento lo ofrecen las mencionadas marionetas, así como los personajes circenses que vienen a llenar de contenido un trabajo de máxima creatividad.

Earth ha aclarado que el público no «verá de manera física» aquello que se quiere representar, «eso es el arte, no hay nada objetivo». No en vano, el creador escénico de este 'Fausto' invita a que quien siga la obra pueda «incorporar su propia fantasía».

Todos los elementos con los que el director escénico busca el acercamiento al público de hoyllegan para contar asuntos de la sabiduría y de la juventud al precio del amor, la inocencia ajena y el alma para mirarse al espejo y verse la cara oculta, que es el infierno interior. Gounod retrata con su melodismo intenso y profundo el recorrido hacia atrás del anciano pensador, Fausto, que ha alcanzado la senectud en plenitud de facultades mentales. Y esa es, paradójicamente, la que concibe como su maldición. Se encuentra ante el deseo desesperado una juventud que solo conoció en los libros.

El director del coliseo, Jesús Iglesias, ha destacado el elenco de artistas que intervienen haciendo hincapié en el regreso a Les Arts de Ruth Iniesta, como protagonista en la piel de Marguerite. Iglesias se ha detenido también en la presencia de Iván Ayón Rivas en el papel de Fausto y de Álex Espósito interpretando a Mephistophelès.

Cinco funciones más el preestreno para jóvenes de este martes 30 de septiembre prometen un buen arranque de temporada para el XX aniversario del Palau de les Arts, la casa de la ópera en Valencia. Las funciones están previstas para los días 3, 5, 8, 11 y 15 de octubre. Todas las sesiones serán a la 19 horas, excepto la del día 5 que se ofrecerá a las 18 horas.

Comenta Reporta un error