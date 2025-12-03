La España oculta de Cristina García Rodero sale a la luz en Valencia El IVAM reúne 157 fotografías de la artista en una muestra I La propuesta expone la mítica serie de instantáneas sobre las fiestas, los ritos y las tradiciones populares

La indispensable mirada de la fotógrafa Cristina García Rodero, Premio Nacional de Fotografía, se ha detenido en Valencia. El IVAM acoge la exposición 'Cristina García Rodero. España oculta'. Sin duda, un gozo para los sentidos a atrves de 157 instantáneas. La propuesta es un encuentro inigualable con la fotografía, al mismo tiempo que un viaje imprescindible con la historia de España, de sus tradiciones, de sus costumbres. En definitiva es el retrato de la cultura de un pueblo o, mejor dicho, de muchos pueblos. Y todavía más, o tal vez sobre todo, es una incursión en aquello que más interesa a la artista: el lado humano de la vida, las emociones que quedan reflejadas en los rostros y en los movimientos de la gente.

«La puta calle», como ella misma ha dicho esta mañana durante la presentación de la muestra es el único taller que siempre ha poseído la artista que revelaba las fotografías en uno de los baños de la casa de su familia. Ha corrido tierras y más tierras con la cámara entre las manos. Su obra documenta todo cuanto sus ojos han visto, que no es poco.

Y buena parte se puede contemplar en una sala del IVAM por la que transitan imágenes de las fiestas y tradiciones populares. Pero también el retrato de la muerte, más bien de cómo se vivía la muerte en los años en los que nació el libro 'España oculta', obra con la que García Rodero obtuvo el Premio al Mejor Libro del Año en el Festival de Fotografía de Arles.

La exposición consigue emocionar cuando se contemplan los rostros congelados de quienes sorprendidos ante un desfile de carnaval quedan boquiabiertos o se descubre la complicidad en las palabras dichas al oído de un amigo y en la miradas de una madre que protege a su hijo. Y emociona más todavía al descubrir el rostro de una mujer de avanzada edad que mira a través de la ventana, tal vez porque no tenía otro lugar en el que posar los ojos.

Cada instantánea está llena de vida porque en todas hay vidas reflejadas que con el paso de los años se han convertido en prueba documental de un país que avanzaba a lomos de un borrico, donde las niñas con traje blanco de Primera Comunión correteaban por calles empedradas y las familias improvisaban una parada para merendar en el transcurso de un viaje. Y deja prueba del vestir cargado de tradición del mundo rural, de la dureza del trabajo de la tierra, de los toros, del carnaval…

La aventura de la fotografía

García Rodero cuenta mucho, muchísimo, en una exposición que nació en 1973 con una beca de la Fundación Juan March concedió a Cristina. Así pudo adquirir su primera cámara, una Pentax de 35 mm, y tomó «un autobús con destino al pueblo conquense de Almonacid del Marquesado», ha explicado la directora del IVAM, Blanca de la Torre durante la presentación.

Cristina García Rodero, comisaria de su propia exposición, ha destacado que entonces «era una jovencilla absolutamente inexperta que quería, sobre todo, aventura. Con lo que ganaba como profesora, los fines de semana cogía trenes y autobuses por la noche para ir a los pueblos». Así fue fotografiando durante quince años procesiones, romerías, mujeres enlutadas con pañuelo en la cabeza y hombres con su traje de domingo que se arrodillaban al paso del santo.

En el año 2023 se cumplieron cincuenta años desde el inicio del proyecto y el Círculo de Bellas Artes de Madrid, el Centro Cultural La Malagueta de la Diputación de Málaga, la Fundación Juan March y el IVAM han decidido celebrar este trabajo organizando la exposición que, tras viajar por varias sedes, llega al museo valenciano donde se exhibirá hasta el 8 de febrero.

La muestra recoge las fotografías que conforman el libro 'España Oculta', publicado en 1989, y que se ha reeditado. «Todo un acontecimiento editorial», en palabras de Blanca de la Torre, ya que este volumen es «un hito fundamental de la historia de la fotografía en España». La artista ha destacado que el libro lo he reeditado yo, pues «decidí que iba a hacer lo que me diera la gana», ha apuntado Cristina García Rodero sobre la publicación de la que inicialmente se lanzaron 13 ediciones y estuvo a la venta en las librerías de lance de medio mundo a precios muy elevados. 'España oculta' es mi tarjeta de visita, la gente me conoce por ese libro, aunque llevo ya 53 años trabajando». Una propuesta imprescindible.

