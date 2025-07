'El abrazo' de Genovés vuelve a fundirse en El Cabanyal César Sabater escribe y dirige un largometraje sobre la relevancia histórica del cuadro y lo vincula a un barrio cuyos «problemas de convivencia, turismo y masificación me sirven para hablar de lo que pasaba en la Transición Española»

¿Necesitamos más abrazos? «Un montón», responden al unísono el director y guionista César Sabater y la actriz Raquel Alcalá. 'El abrazo del Cabanyal', largometraje escrito y dirigido por Sabater y protagonizado por Alcalá, ahonda en la historia del cuadro más famoso del pintor valenciano Juan Genovés (1930-2020), y lo vincula con un barrio que, en palabras del director, «tiene unos problemas de convivencia, turismo y masificación que me sirven para hablar de lo que pasaba en la Transición, pero llevándolo a la actualidad. Frente a tanta confrontación y exaltamiento, necesitamos muchos abrazos físicos y mentales». Las artistas Cachetejack son las encargadas de darle su «abrazo» al Cabanyal.

Rodada durante 20 días de mayo y junio y con planes de estrenarse en octubre, el guionista y realizador valenciano decide centrarse en un solo cuadro y no en la figura entera del pintor, a pesar de que la conoce muy bien pues Genovés era primo hermano de su padre. La historia de 'El abrazo' está tan llena de recovecos que provee de material cinematográfico de sobra: pintado de manera clandestina en 1974, sus figuras en tonos marrones que se abrazan entre sí y al aire (simbolizando el abrazo al futuro) son un icono de la difícil reconciliación social durante la Transición Española. Aunque transmiten la actitud positiva y esperanzada de Genovés hacia la democracia, también son inseparables del traumático episodio del atentado de Atocha de 1977: cuando grupos de extrema derecha asesinaron a cinco abogados laboralistas del Partido Comunista de España (PCE) y de Comisiones Obreras (CC. OO.), una reproducción del cuadro estaba colgada en la sala.

Oculto en los almacenes

El lienzo, expuesto desde hace unos meses y, en principio, de forma permanente, en el Museo Reina Sofía de Madrid, pasó 25 años escondido en sus almacenes, hasta que Genovés y otros amigos comunistas lo reencontraron. Anteriormente había sido comprado por un coleccionista privado de Chicago hasta que en los 90 España lo recuperó. No obstante, se quedó oculto por, en opinión de Sabater, «una mezcla de dejadez y mano negra». En el documental, varios de los entrevistados exponen sus propias teorías respecto a este abandono, y bucean en el significado y los secretos de la pieza: desde el escritor Antonio Muñoz Molina hasta la abogada y política Cristina Almeida, pasando por la ex ministra de Cultura Ángeles Gonzáles Sinde. Esperan en septiembre poder entrevistar a la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena, que aún no los ha podido atender por estar indispuesta. Cofundadora del despacho de Atocha atacado en 1977, se salvó de milagro del atentado.

También aparece el escultor y diseñador gráfico Rafael Muyor. «Los hemos podido entrevistar en sus casas y nos han contado en primera persona cómo conocieron a Genovés y su obra», relata Raquel Alcalá con entusiasmo. Muyor fue quien ayudó a Genovés en 1976 a hacer las 10.000 copias ilegales del cuadro que realizó como cartel para una campaña que pedía la excarcelación de los presos políticos y recaudaba financiación para el PCE. «Saliendo de la imprenta, lo interceptaron con el coche lleno de carteles. 'Me habéis pillado con las manos en la masa', dijo. Muyor, Genovés y otros compañeros fueron detenidos», cuenta Sabater. Otra anécdota, sobre la que miembros de Compromís e Izquierda Unida se pronuncian en el documental porque «se sintieron traicionados», tiene que ver con la cesión del cuadro por el museo al Congreso de los Diputados en 2016, que se colocó en un vestíbulo donde Albert Rivera de Ciudadanos firmó con Pedro Sánchez un pacto para apoyar su investidura tras el bloqueo político originado tras las elecciones de diciembre de 2015.

A las entrevistas, el largometraje les suma otros géneros: «Habrá ficción, dibujos animados por las Cachetejack, videoclip, sainete… Una mezcla novedosa para una película que quiere ir de lo local a lo internacional», describe el realizador. El dúo artístico valenciano Cachetejack reinterpreta la obra de Genovés con un mural en la calle Reina 195 del Cabanyal, en un inconfundible estilo pop, naif y colorista. Sabater recomienda a los espectadores que «no vayan hasta que lo vean en la película, pues es un elemento central que da mucho juego en la trama». Evidentemente, el vecindario de la zona sí lo ha visto y «están muy contentos». Además, «el plan original era que el muro volviera a quedarse en blanco, pero a su dueño le ha gustado tanto la ilustración que ha decidido dejarla». Incluso a Pablo Genovés, hijo del pintor y primo segundo de Sabater, que les ha abierto las puertas del taller de su padre en Aravaca para el rodaje, le encantó la idea: «Nos dijo que el arte tiene que estar vivo y está para reinterpretarlo».

Para Nuria Bellver y Raquel Fanjul de Cachetejack este ha sido el primer mural que han pintado cuya elaboración entera ha sido grabada: «Fue una experiencia totalmente diferente. Tuvimos que pintar con una faja para sujetar la petaca bajo el sol de Valencia y repetir las escenas varias veces porque necesitan planos desde diferentes ángulos. Eso ralentiza la ejecución del mural tal y como lo conocemos nosotras a nivel artístico. Los tiempos son muy diferentes. Realizar el mural sin grabación nos hubiera costado una mañana larga, pero así se desarrolló en dos días». Respecto a la vigencia de su mensaje, afirman: «Ha sido un honor trabajarlo con nuestro estilo ya que siempre intentamos contar algo a través de la imagen y este cuadro va sobrado de concepto. Vivimos en tiempos que necesitan apertura, unión y humanidad y esta pintura es un recordatorio de todo lo que podemos lograr cuando nos apoyamos los unos en los otros».

«El arte está vivo»

Por su parte, Raquel Alcalá, la actriz protagonista, asegura que se entusiasmó desde el primer momento por el proyecto que le contó Sabater porque «aunque conocía el cuadro, desconocía su historia oculta y me impactó la relevancia histórica que ha tenido». Natural de Xàtiva, Alcalá le añade a su personaje ficticio de una doctoranda que investiga sobre el cuadro sus propias vivencias autobiográficas, y funciona como hilo conductor del largometraje: «Yo misma he descubierto con la película que Genovés era un hombre luchador, optimista y muy currante». En su misma línea, asegura que «el arte tiene que ser 100% político en el sentido de plantear dudas y reflexionar. Con este documental, queremos transmitir que si te olvidas de tu historia, estás condenado a repetirla». La intérprete también destaca una frase de José Luis Centella, presidente del PCE al que entrevistan: «Hay que pasar página, pero antes hay que leerla».

César Sabater cuenta con el apoyo de la productora Ptmedia y con ayuda del IVC y ÀPunt, que ha adquirido los derechos de emisión. Tiene fe en que a Juan Genovés le habría gustado la reinterpretación de Cachetejack: «Él era muy positivo y jovial. Por las mañanas, en sus últimos años, se paseaba por los alrededores de Aravaca y daba consejos a los grafiteros, tipo '¡este mensaje no se entiende!' o '¡dale más profundidad!' No sé si existe el cielo pero me gusta pensar que en algún sitio están juntos observándome, mi tío diciéndole a mi padre 'mira al tonto de tu hijo lo que está haciendo'». Raquel mira a César y dice, sin ningún atisbo de duda: «Estarían súper orgullosos. Juan decía que el arte está vivo y es de todos».

