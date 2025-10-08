Antonio de Felipe, de abanderado del 'pop art' en España a pintor de cuatro manos Audrey Hepburn, Marilyn Monroe y otros iconos de Hollywood han marcado la producción del artista valenciano, que se hizo popular por las creaciones de vacas de tamaño natural de cartón piedra en la década de los 90 | Bajo el mandato de Francisco Camps, el IVAM adquirió lienzos del creador que ahora la justicia dictamina que también son obra de Fumiko Negishi, la exayudante de De Felipe

Carmen Velasco Valencia Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:55

La última vez que se expuso una obra de Antonio de Felipe (Valencia, 1965) en Valencia fue en marzo de 2025 en el Centro del Carmen. Un retrato de Carmen Thyssen al estilo Roy Lichtenstein recibía a los visitantes de la muestra 'Valencia en el alma de los artistas. Artistas valencianos en la Colección Carmen Thyssen'. El pintor valenciano, que lleva en un litigio judicial con su exayudante Fumiko Negishi desde 2016, no ha dejado de crear, de tener proyectos, de estar en activo. Justamente para la baronesa, sostiene él, ha realizado otro retrato que se exhibirá en el futuro museo de Thyssen en Barcelona.

Thyssen no es la única rubia pictórica para De Felipe. En su producción destacan otras blondas, como Marilyn Monroe y Madonna. Pero hay más iconos de Hollywood, como Audrey Hepburn, la princesa Leia y Michael Jackson, que marcan la carrera del valenciano. Su popularidad fue escalando y su fama se fue expandiendo durante la década de los 2000. En aquel entonces era abanderado del pop art, tendencia que no ha abandonado, en España.

En diciembre de 2003, el entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps, presentó públicamente la adquisición por 132.000 euros para el IVAM de 12 cuadros de Antonio de Felipe, como 'Al niño le gusta pintar bambis' y distintas variaciones del rostro de Marilyn Monroe. Entre esas piezas se encuentran 'Marilyn Picasso', 'Marilyn Dalí', 'Marilyn Indiana', 'Marilyn Matisse', 'Marilyn Mondrían' y 'Marilyn, versión con el fondo de un cuadro de Miró'. Estos títulos, cuya compra criticó en una carta abierta la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de la Comunitat Valenciana, están incluidos en el listado de las 221 obras que el Tribunal Supremo dictamina que son de autoría compartida, es decir, De Felipe y Negishi son coautores.

El fallo determina que De Felipe es un pintor a cuatro manos (las dos suyas y las dos de su exayudante) en al menos 221 piezas. Por eso, el fallo condena al pintor valenciano a comunicar a quienes hubiesen sido compradores de esas obras que Negishi es coautora de las mismas y a emitir un certificado en consonancia con esa coautoría, así como publicar un anuncio a su costa en una revista del sector del arte de difusión nacional informando de la coautoría de esas pinturas.

En el listado de la sentencia del Supremo, figura el coleccionista valenciano Guillermo Caballero de Luján. Él posee 'Crónica del Equipo o Tertulia Deportiva en el Bar el lunes por la mañana', pieza de la que son autores De Felipe y Negishi, según la justicia.

De Felipe, cuya obra está presente en la Colección Arte Telefónica, es un pintor prolífico. El litigio judicial que se ha alargado más de una década no le ha impedido ni crear ni exponer. Su arte tiene aceptación en algunos círculos. Son numerosos los hogares donde han recalado piezas del universo pictórico de De Felipe. El expresidente de la Generalitat tiene una Audrey Hepburn en el vestíbulo de su casa. Al menos así era en 2013, cuando Francisco Camps concedió una entrevista a la revista 'Telva'.

