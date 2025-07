Los 100 días sin sobresaltos de la nueva directora del IVAM

Carmen Velasco Valencia Miércoles, 2 de julio 2025, 01:29 Comenta Compartir

Blanca de la Torre es desde hace tres meses directora del IVAM. En los 100 días de su gestión, no hay sobresaltos, es decir, no ha tomado medidas que hayan generado inquietud. Ha apostado por un transición tranquila y por un aterrizaje sosegado. La responsable de la institución artística aún lo tiene todo por demostrar porque, obviamente, en tres meses no se transforma una pinacoteca.

El margen de maniobra a cargo de De la Torre es eminentemente el artístico, según se desprende de los movimientos de la Conselleria de Cultura, titular del museo. En este terreno se está moviendo De la Torre que ya ha maniobrado en la actual programación para introducir dos exposiciones, una dedicada a Kara Walker -que se exhibió en el MACA de Alicante- y otra titulada 'Habitar las sombras', una muestra colectiva con nombres indispensables en un museo de arte moderno (Louise Bourgeois, Carmen Calvo, Cindy Sherman, Miquel Navarro o Joseph Beuys, Lucebert, entre otros).

La directora está presente en las ruedas de prensa e inauguraciones de los proyectos heredados. Los defiende en público. También habla a favor de los trabajadores del IVAM. Es consciente de que necesita apoyos dentro de los muros del edificio de Guillem de Castro, donde el ambiente laboral ha vivido etapas de tensión, para sacar adelante la institución.

Superada la fase de esas pequeñas disputas por la ubicación de los despachos en los primeros días De la Torre en el edificio, la directora comparte tiempos con Nuria Enguita. La exgestora de Bombas Gens fichó a Sonia Martínez como subdirectora a los cinco meses y De la Torre todavía no ha hecho ningún fichaje externo. De hecho, la directora se encontró con el ascenso de Raquel Jiménez como jefa de exposiciones a través de un proceso interno que alguien de dentro del centro de arte filtró porque el IVAMno es un museo cualquiera.

De la Torre, que se ha reunido con homólogos en la capital del Turia y protagonistas de la vida cultural valenciana, ha visto cómo Cultura ha introducido distintos cambios que afectan al funcionamiento interno de la institución. El primero vino vía enmiendas en Les Corts y consistió en reducir el número de miembros del consejo rector del centro y eliminar de su funcionamiento todo lo relativo al Código de Buenas Prácticas impulsado por el Botànic.

A través del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), la conselleria, en manos de José Antonio Rovira, destituyó a la subdirectora Sonia Martínez y se reforzaron las competencias económicas de la gerente María Ayuso, nombrada bajo el mandato de Vicente Barrera como vicepresidente del Consell y conseller de Cultura.

El IVAM necesita emerger. Volver a ser el centro de la actividad artística de la ciudad de Valencia. Recuperar el nombre y el renombre del centro cultural. Es tanto una urgencia como un proceso de largo recorrido que está en manos de Blanca de la Torre, que asumió la dirección del IVAM el pasado abril. En 100 días no se da la vuelta a un museo.

Comenta Reporta un error