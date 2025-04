Valencianos en Roma: «He pasado la madrugada junto al féretro del Papa»

Laura Garcés Valencia Viernes, 25 de abril 2025, 00:15 Comenta Compartir

Cuando el miércoles el féretro del Papa salía de Santa Marta hacia la capilla ardiente de la Basílica de San Pedro el valenciano Fernando San Isidro ya estaba en la plaza vaticana. Él y sus compañeros de expedición, el grupo de la parroquia Nuestra señora de la Asunción de Riba-roja, llegaron muy pronto y tras tres horas de cola pasaron por delante del féretro de Francisco.

Pero aquello no fue suficiente para Fernando. «De madrugada me desperté sobre las cuatro de la mañana y como no podía dormir me levanté y me fui a la plaza de San Pedro». Les habían dicho que la basílica se iba a cerrar por la noche, pero a esas horas descubrió que se guía abierta. «Entré y pasé un buen rato delante del Papa», explica Fernando.

«Por la mañana no había podido estar tan tranquilo para rezar». A esas horas se encontró «casi a solas después de que a las once de la noche había un gran gentío. Sólo había un goteo de personas que entraban. Al salir empezaba a despuntar el día. Ha sido una experiencia muy bonita acompañar al Papa en medio de tanta tranquilidad».

Fernando y el grupo de peregrinos de Riba-roja que partieron acompañados por el sacerdote Javier Grande regresarán este viernes a la Comunitat. Así tenían previsto el viaje antes de que falleciera el Papa. Se perderán el funeral.

Sí que estará este sábado en Roma la expedición de dieciséis jóvenes y tres profesores del colegio El Vedat que partieron el miércoles hacia la ciudad eterna. El jueves pasaron por delante del féretro del Pontífice. «Me ha impresionado ver al Papa», apuntaba Mateo Abellana al mismo tiempo que destacaba que ha sido «un momento de emoción».

A Mateo no sólo le ha impactado ver a Francisco, también una plaza de San Pedro llena de personas de las más diversas nacionalidades haciendo cola. «Cuando entras en la plaza hay murmullo, pero a medida que te acercas a la basílica se va haciendo el silencio».

Estos jóvenes se pasean por Roma con una Senyera colgada de los hombros, «como una capa». Quieren que quede claro que los valencianos están con Francisco, que reconocen todo lo que h aportado con su Pontificado.

Tenían previsto el viaje para acudir a la ceremonia de canonización de Carlo Acutis, pero las circunstancias cambiaron y con ello también el plan del viaje. Pero están contentos porque están viviendo «unos días históricos». Les queda presenciar de cerca el funeral.

