Los robos de coches también se ceban con la zona cero

Vivir en la zona cero de la dana no sólo significa luchar cada día para salir adelante tras una de las tragedias más duras de la historia de Valencia, España y Europa. No significa únicamente que sus habitantes tengan que convivir muchos de ellos con la ausencia de miles de ascensores todavía por reparar, las no desaparecidas 'colas del hambre' en muchos puntos para que sus habitantes logren sustento con el que sobrevivir cada día, la inquietud de no haber cobrado en infinidad de casos las ayudas prometidas por el Gobierno, las decenas de tiendas, casas y calles todavía por reparar... En resumen, la angustia de no saber cuando se podrá hablar de «normalidad» en una zona devastada. No son las únicas 'hipotecas' que la letal riada ha dejado sobre los municipios de l'Horta Sud y del interior de Valencia. También los ladrones han decidido cebarse con este territorio.

Lo atestiguan las últimas estadísticas del Ministerio del Interior, las que incluyen el último trimestre del año pasado y cierran el balance de 2024. El robo de vehículos sube en toda la Comunitat. Un 2,5% en el último año. Cada día se sustraen casi una decena de coches. Un total de 3.339 el año pasado. La realidad es si cabe más acuciante en la provincia de Valencia, con un aumento del 8,9% durante 2024, con 1.754 vehículos desaparecidos. Pero los datos son aún más alarmantes en municipios de la zona cero.

Aldaia, Catarroja, Alfafar o Requena son algunos de los municipios golpeados por la dana en los que los robos se han incrementado exponencialmente. Hasta un 107% por ejemplo en Aldaia, con una treintena de delitos denunciados. La situación no se ha dado por ejemplo en otras localidades que también han sufrido la riada, como Paiporta o Riba-Roja, donde las sustracciones han ido afortunadamente a menos, según el balance de Interior.

Las razones de este aumento, según fuentes policiales consultadas por LAS PROVINCIAS, radican sin duda en el caos con el parque automovilístico registrado en los últimos meses, con miles de vehículos amontonados en solares y desguaces, y otros arrastrados por el agua, aunque en buen funcionamiento, pero lejos del buen resguardo de sus dueños. De hecho, hasta ha habido una operación relacionada con este tipo de andanzas, como ya publicó LAS PROVINCIAS el pasado mes de febrero. Una investigación de la Guardia Civil permitió seguir el rastro de un centenar de vehículos dañados en la riada y que tres investigados habrían vendido por piezas en Granada.

Pero la situación es incluso más alarmante en el 'cap i casal'. Las sustracciones de vehículos en la capital, según la estadística de Interior, se incrementaron durante el año pasado casi un 35%. Algo más de 800 delitos. No es el único análisis preocupante de los datos. Valencia es la gran ciudad de España en la que más aumentan este tipo de ilícitos penales. No sólo eso, es que en las urbes de renombre, este tipo de infracciones se redujeron el año pasado. Así ocurrió en Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao y Zaragoza.

Otro estudio publicado esta semana, el de la aseguradora Linea Directa, ya alertaba de la gran incidencia del robo de coches en la provincia. Según sus datos, Valencia es la que mayor proporción de partes de robo de coches al seguro tiene de toda España, con un 0,9%. Los ladrones incluso poseen su coche predilecto a la hora de apropiarse de él. Si usted tiene un Ford Focus, que sepa que es el modelo más elegido por los delincuentes a la hora de sustraerlo. Si es conductor en Castellón o Alicante, entonces el riesgo será mayor si va al volante de un Seat Ibiza, según el análisis que efectúa Línea Directa.

A nivel nacional, los modelos de coche más deseados por los ladrones de vehículos en España son de nuevo el Seat Ibiza, el Volkswagen Golf y el Seat León, según el estudio 'El robo de vehículos en España (2019-2023) de la aseguradora. La entidad señala como razones la versatilidad de estos automóviles, su buena relación calidad-precio y su fácil salida en el mercado. Les siguen en el top 10 de los más robados el Ford Focus, el BMW Serie 3, el Renault Megane, el Opel Astra, el Volkswagen Polo, el Citroën Xsara y el Citroën C3.

¿Y las motos? Los ladrones tampoco se olvidan de ellas. Las más codiciadas por los amigos de lo ajeno son la Honda Scoopy, la SYM Symphony y la KYMCO Super Dink, scooters urbanas, valoradas «por su acabado, su buen precio y su carácter urbano», como destaca la aseguradora sobre estos tres modelos asiáticos. Completan el ránking de las cinco más robadas la Yamaha TMax y la Honda PCX.

