LOS PUEBLOS VALENCIANOS SE VACÍAN

«Lo que no hizo la 'pantanà' nos los hace la falta de trabajo»

La Ribera es una comarca que explica la nueva despoblación: municipios no tan rurales ni de interior extremo pierden casi una cuarta parte de habitantes. Sellent, Sumacàrcer, Antella... Aquí vive Vicenta. A sus 71 años va con su carro de la compra a una de las pocas tiendas con productos básicos. Para compras más grandes tiene que ir a Càrcer o Alberic. Les quitan hasta los bancos. De tres, queda uno. «Lo que no nos hizo la pantanà del 82 lo hace la falta de trabajo. Nuestro pueblo se está perdiendo». A Antonio de la Torre, vecino de Antella de 70 años y más de 5o viviendo en L'Assut, le puede la nostalgia al recordar tiempos pasados. Tenían cines de verano e invierno, 12 bares, carnicerías, panaderías… «hasta discoteca». El cierre de empresas ha cercenado la juventud. Hace un año desapareció la última, de galletas. «Si te dieras una vuelta no verías a nadie del pueblo pasando el día, es una pena».