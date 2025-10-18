Nace en Valencia la marca de ropa para católicos Un joven eprendedor lanza el sello Altarebrand para ofrecer «piezas que plantan cara a la mediocridad espiritual» I Las prendas se venden online con frases como «Confía en el autor de tu vida»

La ocasión la pintan calva. Y la moda en el vestir, que siempre anda buscando huecos, espacios en los que anidar para alcanzar el éxito que en este caso siempre llegará acompañado del hecho diferenciador que la defina, acaba de dar con un nuevo nicho en Valencia. Ha nacido la marca Altarebrand, un sello que quiere imprimir aires católicos en el vestir. Si, sí, ha nacido la ropa para católicos. La creatividad no encuentra fronteras.

De la misma manera que alguien se interesa por adquirir la camiseta de su grupo de rock favorito, o del equipo de fútbol de sus sueños, ¿por qué no una prenda con mensaje de fe? Esta es la pregunta que debió hacerse Pablo Tortosa, el joven emprendedor de 22 años que ha lanzado la marca, a la hora de decidirse por dar un paso adelante en el mundo de una moda que considera que es «para valientes». A juzgar por lo que cuenta el joven empresario no se trata de uniformes, sino de la búsqueda de estilo propio.

Altare, que se presenta con un logo que incluye una cruz, se define como «ropa y bandera», pero sobre todo como «un manifiesto que se viste». La marca defiende que «hacemos piezas que plantan cara a la mediocridad espiritual». ¿Y cómo lo consiguen? Dicen que cada colección «existe para recordarte que la fe no se esconde en un cajón, se lleva encima».

Pablo Tortosa se abrió al mercado online el pasado 19 de septiembre. Este estudiante de negocios digitales se dio cuenta de que «no existía ropa cristiana con la que sentirte identificado» y al mismo tiempo diferente. Ya se sabe que si algo pretende la moda es que la miren.

Así las cosas el joven emprendedor se puso manos a la obra. Ya ha diseñado tres prendas: «Una camiseta, una surfera y una sudadera» que llevan impreso un mensaje. En la camiseta se lee «Confía en el autor de tu vida». La surfera señala que «Formas parte del club de rezo matutino» y la tercera prenda sólo muestra el logo de Altare. La colección lleva el nombre de 'San Juan. Luz que permanece' y las inscripciones han salido en inglés, algo que Pablo se está replanteando para que la próxima producción salga en castellano.

¿Por qué Altare? «Busqué algo con el catolicismo y el altar es donde sucede todo. Lleva una cruz incorporada porque ese es el pilar».

Ya ha empezado a vender las prendas «que son de algodón cien por cien y me las fabrican en Córdoba». Desde su página en internet se muestran esas tres primeras prendas sobre el cuerpo de unos amigos que las lucen con paisajes de la ciudad del Turia como fondo. No cabe duda. Son valencianos.

La marca se vende online y tal como cuenta Pablo, en los próximos meses la presentarán en un mercadillo que se celebra en La Moraleja (Madrid). Pablo estrá empeñado en darle marcha a una nueva enseña de moda que si bien se presenta para jóvenes, él entiende que es una ropa para la que «no hay edad».

No hay edad. Además, para gustos, los colores. Ahora hay otra opción para escoger. Y llega cargada de mensaje desde Valencia.

