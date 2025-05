De 16 millones para las vías del metro a 49 euros por unos auriculares

Héctor Esteban Valencia Domingo, 11 de mayo 2025, 00:29 Comenta Compartir

En Chiva, la única forma que hay para cruzar de la calle Enrique Ponce a la de la Virgen del Pilar es por encima de una pasarela provisional tipo mecano, hecha con tubos y planchas, y que sustituye a lo que un día fue la plataforma del puente viejo, un paso de un solo ojo que la fuerza del agua dejó maltrecho y herido pero vivo. En cambio, unos metros antes, había una pasarela de madera peatonal, tan bonita cuando se inauguró como fea después por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento, que unía la calle Buñol con la del Pintor Mora Yuste. Una pasarela que arrancó el agua de cuajo, que dio pie a ese vídeo viral de 'se ha llevado la pasarela, se ha llevado la pasarela', mientras el barranco bajaba rumbo a l'Horta como si fuera el río Zambeze, catalogado como el más peligroso del mundo.

A día de hoy, más de seis meses después de la dana, sigue sin haber pasarela, y los habitantes de Chiva esperan ya con impaciencia que las administraciones, bien la Generalitat o el Ayuntamiento, cumplan con sus promesas. La sensación en general es que todo va más lento de lo esperado y el paisaje que ha dejado la dana lleva camino de convertirse en una foto fija que alimenta el desconsuelo.

NÚMERO DE CONTRATOS 522 2024 2025 383 139 IMPORTE DE LICITACIÓN 217.909.517€ POR TIPO DE ENTIDAD Entidad sector público Conselleria 59,0% 41,0% POR IMPORTE Y ENTIDAD Entidad sector público Conselleria 41,2% 58,8% POR CLASE Mayor Menos de 5.000 64,8% 17,0% 18,2% Menor POR PYME Sí es PYME No es PYME 60,5% 39,5% POR SECTOR Suministros 43,5% 33,7% Servicios 16,3% Obras 6,3% Creación* 0,2% Seguros *Servicios de creación e interpretación artística POR TIPO DE PROCEDIMIENTO Adjudicación directa previa consulta a una empresa 75,9% Adjudicación directa previa consulta a varias 21,3% Específico en el marco de un sistema dinámico de adquisición 1,9% 0,9% Negociado sin publicidad POR IMPORTE DE ADJUDICACIÓN En euros 5,9% Menos de 1.000 14,8% 1.000-3.000 6,3% 3.000-5.000 17,6% 5.000-15.000 13,4% 15.000-40.000 5,2% 40.000-50.000 50.000-500.000 25,9 % 500.000-1.000.000 4,4% 1.000.000-10.000.000 5,7% Más de 10.000.000 0,8% Fuente: Generalitat Valenciana. GRÁFICO LP NÚMERO DE CONTRATOS 522 2024 2025 383 139 IMPORTE DE LICITACIÓN 217.909.517€ POR TIPO DE ENTIDAD Entidad sector público Conselleria 59,0% 41,0% POR IMPORTE Y ENTIDAD Entidad sector público Conselleria 41,2% 58,8% POR CLASE Mayor Menos de 5.000 64,8% 17,0% 18,2% Menor POR PYME Sí es PYME No es PYME 60,5% 39,5% POR SECTOR Suministros 43,5% 33,7% Servicios 16,3% Obras 6,3% Creación* 0,2% Seguros *Servicios de creación e interpretación artística POR TIPO DE PROCEDIMIENTO Adjudicación directa previa consulta a una empresa 75,9% Adjudicación directa previa consulta a varias 21,3% Específico en el marco de un sistema dinámico de adquisición 1,9% Negociado sin publicidad 0,9% POR IMPORTE DE ADJUDICACIÓN En euros 5,9% Menos de 1.000 14,8% 1.000-3.000 6,3% 3.000-5.000 17,6% 5.000-15.000 13,4% 15.000-40.000 5,2% 40.000-50.000 50.000-500.000 25,9 % 500.000-1.000.000 4,4% 1.000.000-10.000.000 5,7% Más de 10.000.000 0,8% Fuente: Generalitat Valenciana. GRÁFICO LP NÚMERO DE CONTRATOS IMPORTE DE LICITACIÓN 522 217.909.517€ 2024 2025 383 139 POR TIPO DE ENTIDAD POR IMPORTE Y ENTIDAD POR CLASE Entidad sector público Conselleria Entidad sector público Conselleria Mayor Menos de 5.000 59,0% 41,2% 64,8% 17,0% 41,0% 58,8% 18,2% Menor POR SECTOR POR TIPO DE PROCEDIMIENTO Suministros 43,5% Adjudicación directa previa consulta a una empresa 75,9% 33,7% Servicios Adjudicación directa previa consulta a varias 16,3% Obras 21,3% 6,3% Creación* Específico en el marco de un sistema dinámico de adquisición 1,9% 0,2% Seguros *Servicios de creación e interpretación artística Negociado sin publicidad 0,9% POR IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (En euros) Menos de 1.000 1.000- 3.000 3.000- 5.000 5.000- 15.000 15.000- 40.000 40.000- 50.000 50.000- 500.000 1.000.000- 10.000.000 5,9 % 14,8 % 6,3 % 17,6 % 13,4 % 5,2 % 25,9 % 4,4 % 5,7 % 500.000- 1.000.000 0,8% Más de 10.000.000 Fuente: Generalitat Valenciana. GRÁFICO LP NÚMERO DE CONTRATOS IMPORTE DE LICITACIÓN 522 217.909.517€ 2024 2025 383 139 POR TIPO DE ENTIDAD POR IMPORTE Y ENTIDAD POR CLASE POR PYME Entidad sector público Conselleria Entidad sector público Conselleria Mayor Menos de 5.000 Sí es PYME No es PYME 59,0% 41,2% 64,8% 60,5% 39,5% 17,0% 41,0% 58,8% 18,2% Menor POR SECTOR POR TIPO DE PROCEDIMIENTO Suministros 43,5% Adjudicación directa previa consulta a una empresa 75,9% 33,7% Servicios Adjudicación directa previa consulta a varias 16,3% Obras 21,3% 6,3% Creación* Específico en el marco de un sistema dinámico de adquisición 1,9% 0,2% Seguros *Servicios de creación e interpretación artística Negociado sin publicidad 0,9% POR IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (En euros) Menos de 1.000 1.000- 3.000 3.000- 5.000 5.000- 15.000 15.000- 40.000 40.000- 50.000 50.000- 500.000 1.000.000- 10.000.000 5,9 % 14,8 % 6,3 % 17,6 % 13,4 % 5,2 % 25,9 % 4,4 % 5,7 % 500.000- 1.000.000 Fuente: Generalitat Valenciana. GRÁFICO LP 0,8% Más de 10.000.000

El Ayuntamiento está en una espera que desespera y desde la conselleria de Medio Ambiente aseguran que en breve llegará la solución. «La pasarela de la calle Pintor Mora Yuste ya está encargada y es una cuestión prioritaria al estar en el casco urbano. Se prevé que esté instalada en las próximas semanas y una vez finalice este proceso se podrá habilitar un paso peatonal y retirar la pasarela provisional sobre el puente aledaño para iniciar su reconstrucción», es la respuesta oficial desde conselleria en una obra que le corresponde al Ayuntamiento de Chiva pero que fue asumida por la Generalitat.

La ilusión del alcalde de Chiva, Ernesto Navarro, es que el Torico de la Cuerda cruce hacia la Iglesia por el puente viejo el próximo 17 de agosto, una idea que cada día que pasa se convierte más en una ilusión que en una realidad.

Estas actuaciones están dentro de las obras de emergencia para cimentar la reconstrucción del territorio valenciano que fue arrasado por la gran riada del 29 de octubre. Unas obras que, en un ejercicio de transparencia, el Consell ha detallado en la página web de la Generalitat con el objetivo de que todos los ciudadanos puedan fiscalizar el gasto, la forma de concesión, a quién se adjudica la obra y qué organismo autonómico las aprueba. A fecha del viernes 9 de mayo, en esta plataforma se habían subido ya 522 contratos por un importe de licitación de casi 218 millones de euros repartidos entre noviembre y diciembre de 2024 y los meses transcurridos de este 2025.

De todos esos contratos, el más caro fue adjudicado a la empresa Rovel Rail por un valor exacto de 15.939.389 euros para acometer, sin duda, la obra más costosa pero a la vez más necesaria para la reconstrucción.

El 12 de noviembre se adjudicaron por vía de emergencia esos casi 16 millones de euros para la rehabilitación de la playa de vías de Ferrocarrils de la Generalitat del complejo València Sud, que quedó totalmente inutilizado y que dejó en suspensión varias líneas de metro. En los distintos tramos se han localizado un centenar de incidencias distribuidas en unos 50 kilómetros. Los trabajos se desarrollan con el objetivo de que el 21 de junio puedan reabrir las líneas 1, 2 y 7. La adjudicación fue directa por la necesidad urgente de poner en marcha una infraestructura básica para el día a día en la provincia de Valencia, especialmente en el área metropolitana, que depende mucho del transporte urbano.

En esos 522 contratos, si hay uno que es el más caro también está el más barato, que como el resto se incluyen en el listado para garantizar la transparencia. El 6 de marzo de 2025 se subió un contrato por un valor de 49,10 euros para la compra de unos auriculares Logitech H390 USB Headset a la empresa System ars Soluciones. Un contrato firmado también por Ferrocarrils de la Generalitat, que es el órgano que mayor gasto acumula con un total de 62 millones de euros repartidos en un total de 37 contratos.

La Entidad Pública de Saneamiento es otro de los organismos que más gasto acumula, con una cantidad superior a los 45 millones de euros debido a las importantes obras de recuperación que ha tenido que acometer para devolver a su estado original la red de saneamiento de muchas localidades afectadas por la dana que se vivió a finales del mes de octubre.

La empresa que más dinero ha recibido ha sido CHM Obras e Infraestructuras, que ha recibido tres encargos que suman casi 17 millones de euros. Ocide, Becsa, Global Omnium y FCC son otras de las firmas que superan los 10 millones de euros en adjudicaciones para acometer proyectos dirigidos a la recuperación de la provincia de Valencia tras la dana.

Una de las grandes peculiaridades de estos contratos, que en su totalidad superan los 200 millones de euros, es que se han tenido que adjudicar de manera directa, ya que la urgencia de las actuaciones no recomienda la apertura de un proceso que demoraría durante muchos meses las actuaciones que se tendrían que llevar a cabo.

Casi el 76% de las actuaciones se han adjudicado de manera directa, según recoge la propia web de la Generalitat. El 21% se han otorgado previa consulta a varias empresas y el resto han seguido distintos procedimientos de actuación. Además, la mayoría de los contratos se han movido entre 50.000 y 500.000 euros, que son los límites más habituales en este tipo de necesidades.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en su comparecencia en Les Corts Valencianes para dar explicaciones sobre su gestión de la dana, hipotecó su cargo y su continuidad a las tareas de recuperación en la provincia. Mientras la oposición pedía su dimisión inmediata por no liderar el gabinete de la emergencia la tarde de la riada, el jefe del Consell ganó tiempo con ese compromiso de dimitir o no presentarse a la reelección si el proyecto de recuperación del territorio valenciano no seguía el plan previsto. En ese visor de contratos colgado en la página web de la Generalitat está dibujado en números el compromiso de Mazón.

Una buena primera piedra de toque para calibrar si todo va según lo previsto es la recuperación del servicio de metro en el área metropolitana. Es una de las obras más visibles y si la promesa de que algunas de las líneas estarían listas antes de verano no es efectiva puede ser un buen tirón de orejas para advertir de que el plan no sigue el esquema previsto, según se marcó por el propio presidente desde la tribuna de Les Corts Valencianes.

Las obras se llevan el máximo presupuesto con más de 172 millones de euros mientras que los contratos por suministro, que son los más abundantes con más de un 43% del total, rozan los 16 millones de euros.

Además, el peso de la adjudicación lo lleva el sector público con 125 millones de euros –Ferrocarrils tiene mucho poder en este apartado– mientras que las distintas consellerias han tramitado contratos por casi 90 millones de euros.

Entre las adjudicaciones que se incluyen en la web de la reconstrucción hay situaciones curiosas, como las aportaciones de 1.200 euros que se dieron a las sociedades musicales de los municipios afectados con el fin de que pusieran algo de alegría en Navidad bajo el lema «Paseos Navideños Solidarios».

También hay un pago de 87 euros en la Ferretería La Estrella para la compra de un cepillo barrendero y su mango, de la misma manera que se pagaron 245 euros en una librería de Catarroja para poder comprar libros a escolares que los perdieron durante la riada.

En Guinama, por ejemplo, también se abonaron más de 300 euros para la compra de cinco litros de aceite esencial clavo natural para tratar dolencias e inflamaciones.

Estas son las grandes cifras, las de los gráficos, las que llenan las intervenciones públicas a la hora de dar cuenta de la actuación que se está realizando en los distintos puntos de la provincia de Valencia tras el paso de la dana. Pero la realidad, con la promesa de que en las próximas semanas se arreglará, es que los vecinos de Chiva todavía no pueden pasar de una calle a otra porque no se ha colocado una pequeña pasarela que es una anécdota entre tantos millones adjudicados.

La solidaridad toca techo

En el ejercicio de transparencia al que están obligadas todas las administraciones públicas, la Generalitat también recoge en su página web un apartado para informar de las donaciones recibidas. En esta caso, desde el 29 de octubre de 2024 hasta el 29 de abril de 2025 la cantidad total recogida por la Generalitat gracias a las donaciones de particulares es de 12.131.811,62 euros. El dato relevante es que, una vez la noticia pierde impacto y pasan los meses, esas aportaciones sufren un estancamiento evidente.

En tan sólo dos meses, durante noviembre y diciembre del año pasado, la aportación para paliar económicamente el daño de las víctimas, se reflejó en una aportación conjunta de 7,2 millones de euros, según los datos del 19 de diciembre de 2024, que fue la última actualización de la Generalitat en el ejercicio anterior.

A partir de ese momento, y una vez la población asumió la situación y se recuperó del impacto inicial, las donaciones se fueron ralentizando. En cuatro meses de 2025, la aportación ha sido de 5 millones de euros.

Uno de los datos relevantes de que las donaciones están a punto de tocar techo, si no lo han tocado ya, es que en veinte días, desde el 9 hasta el 29 de abril, la hucha puesta a disposición por la Generalitat apenas ha subido 24.000 euros, cuando hace unos meses la cantidad se multiplicaba gracias a la donación de cientos de miles de euros.

La conclusión, al margen de que se haya estancado la aportación, es que la solidaridad ha sumado más de 12 millones de euros, una cantidad que casi podría cubrir la reparación de la playa de vías para que el metro vuelva a funcionar.

Comenta Reporta un error