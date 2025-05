La cúpula de la Iglesia valenciana pierde peso ante Roma

Laura Garcés Valencia Martes, 6 de mayo 2025, 19:26 Comenta Compartir

Empieza el cónclave. Se acerca la elección de un nuevo Pontífice para la Iglesia católica. Las apuestas se disparan apuntando nombres. El colegio cardenalicio antes o después ofrecerá el nombre del elegido. Lo anunciará al mundo la fumata blanca y desde la Basílica de San Pedro se dará a conocer su nombre tras escucharse el tan conocido como esperado mensaje: «Habemus Papam».

El nuevo Pontífice se pondrá al frente de la Iglesia, de la que, claro, también forma parte la de Valencia y su archidiócesis. Ante la inminencia de la novedad surgen preguntas interesadas en conocer ¿qué peso tienen en la cúpula de la Iglesia los nombres valencianos? Para encontrar respuesta se impone acudir a los datos, de los que se extrae una radiografía que muestra una pérdida de representantes de origen valenciano -considerando todo el territorio de la Comunitat-, un descenso por tanto en la influencia de las decisiones del episcopado español que a su vez tienen sus consecuencias en la Iglesia universal, donde sólo uno de los miembros -que no podrá asistir al cónclave- del colegio cardenalicio, monseñor Antonio Cañizares, nació en tierras valencianas.

En otros momentos llegaron a coincidir los purpurados valencianos Ricard María Carles y Antonio Cañizares, además del cardenal García Gasco, que aun no siendo valenciano, alcanzó el capello cardenalicio durante su etapa como Arzobispo de Valencia. Carles, cardenal desde 1994 hasta su fallecimiento en 2011, participó en los cónclaves que eligieron a Benedicto XVI y a Francisco. Cañizares, que alcanzó la púrpura en 2006, también estuvo en la elección de Francisco; ahora podría igualmente acudir al cónclave, pero su estado de salud -como han informado desde la Iglesia- no lo permite. García-Gasco, cardenal creado por Benedicto XVI en 2007, no llegó a participar en la elección de Francisco dado que falleció en 2011.

En julio de 2013, cuatro meses después de la llegada de Francisco a la silla de Pedro y en el momento del nombramiento de monseñor Benavent como Arzobispo de Valencia, el retrato de la Conferencia Episcopal Española (CEE) en lo que afecta a la influencia valenciana era distinto al de hoy.

Recogía el rostro de doce prelados de origen valenciano, sin considerar a los eméritos. En la actualidad son cinco obispos en distintas diócesis españolas y dos auxiliares los que forman parte del episcopado español. Entre ellos se encuentra el Arzobispo de Valencia, monseñor Enrique Benavent.

Junto al pastor de la Archidiócesis aparecen los nombres de Arturo Pablo Ros Murgadas, obispo de Santander: Jesús Catalá, obispo de Málaga; el alicantino, de Elche, Fernando Conesa, obispo de Solsona; el también alicantino, de Alcoy; Salvador Giménez Valls, obispo de Lleida; Fernando Enrique Ramón, auxiliar de Valencia, y Arturo Javier García Pérez, también auxiliar de Valencia.

En la nómina episcopal de 2013 junto al nombre de Enrique Benavent se encontraban Agustín Cortés, obispo de Sant Feliu de Llobregat; Joan Piris, obispo de Lleida; Jesús Catalá, de Málaga; José Vilaplana, al frente de la diócesis de Huelva; Javier Salinas, en Mallorca; Vicente Juan, obispo de Ibiza; Salvador Giménez, de Menorca; Esteban Escudero, obispo de Palencia; Jesús Murgui, en Orihuela- Alicante; Juan Antonio Reig, obispo de Alcalá de Henares y Francisco Cases, en la sede episcopal de Canarias. Varios de ellos ya fallecidos o eméritos.

Ante el retrato que ofrece la comparación de uno y otro momento, las fuentes consultadas por LAS PROVINCIAS en el ámbito de la iglesia valenciana, interpretan que en los últimos tiempos la mirada para la elección se ha detenido menos en Valencia y apuntan que el momento en el que mayor presencia valenciana hubo en el episcopado coincide con el pontificado de San Juan Pablo II.

No obstante, no se puede perder de vista que uno de los actuales obispos, Salvador Giménez Valls (Lleida), recibió la ordenación episcopal un mes después del fallecimiento del Papa polaco, durante el pontificado de Benedicto XVI. Francisco fue el que nombró arzobispo a monseñor Benavent y obispos a Fernando Enrique Ramón, a Arturo Javier García Pérez y a Arturo Pablo Ros. Y como ya se ha apuntado, tampoco la presencia de purpurados nacidos en estas tierras es la más numerosa de los últimos tiempos.

La evolución que ante un nuevo pontificado tome la Iglesia y el eso que en su cúpula puedan tener representantes valencianos está por ver. El tiempo irá trazando los nuevos caminos y mostrando la presencia valenciana en los puestos en los que se toman las decisiones de la Iglesia.

