Alerta por polvorines en tiempos de fuego Vecinos de Riba-roja, la sierra Calderona y Denia, con zonas de vegetación seca a las puertas de casa | Los residentes advierten de la proximidad de la maleza a sus viviendas y temen ser víctimas de nuevos incendios al ver el contexto actual en el país

Gonzalo Bosch Valencia Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:27 Comenta Compartir

España vive un momento trágico por la situación en la que se encuentran los incendios forestales que se desarrollan en el territorio. Hasta ahora se han consumido ya más de 380.000 hectáreas en lo que va de año, lo que convierte a 2025 en el verano más devastador en términos de superficie afectada desde 1994. La emergencia se concentra en Galicia, Castilla y León y Extremadura, donde se localizan los fuegos más activos y destructores. En Ourense, los incendios han arrasado más de 58.000 hectáreas, mientras que en Castilla y León se mantienen activos más de 20 focos de distinta intensidad en provincias como Zamora, León, Salamanca y Ávila. La Comunitat, afortunadamente, no vive ni de lejos una situación tan compleja como en el noroeste del país, pero ya se han calcinado más de 500 hectáreas, la mayoría de ellas en el gran incendio de Teresa de Cofrentes.

La dificultades para combatir el fuego que sufren los bomberos y al ver la devastación que muestran los terrenos arrasados por las llamas aumenta la preocupación de los ciudadanos por su propia seguridad. En este sentido, en la última semana han sido varios los vecinos de distintos puntos de la región que denuncian la situación del terreno forestal de sus municipios. Zonas que convierten el monte valenciano en un polvorín en caso de fuegos. Entre otros, los pueblos de Riba-roja del Túria, la sierra Calderona o Dènia.

Riba-roja del Túria ha vivido en los últimos años diversos conatos de incendios. De hecho, en el parque natural las cañas se han convertido en una de las mayores preocupaciones para su ayuntamiento, pues los últimos conatos se desarrollaron con virulencia porque esta variedad de vegetación arde con temerosa facilidad. En este sentido, varios vecinos de la calle Carnisseria del municipio denuncian que la vegetación del parque natural ha crecido en abundancia y está muy próxima a las viviendas. «Con todo lo que está pasando en el resto de España, nuestra situación es una bomba de relojería. Si prende el monte nuestras casas acabarán calcinadas», explican los vecinos.

Las viviendas de la calle en cuestión dan la espalda al parque natural del Turia, por lo que el terreno forestal está inmediatamente a continuación de las fachadas. Con la vegetación crecida, la maleza se acumula e incluso hasta los árboles más altos llegan a invadir parte de las terrazas de algunas viviendas. En algunos puntos apenas se ve el suelo por la cantidad de raíces y arbustos que se han desarrollado. Esta vegetación, seca y que se expande por todo el terreno, es una auténtica mecha rápida para el desarrollo de posibles fuegos. «No podemos vivir con estas olas de calor y confiar en que no va a pasar nada. Si algo prende ardemos todos», aseguran los vecinos.

El miedo de algunos ciudadanos es evidente, y más después de ver el fuego muy de cerca de manera reciente. Y es que hace dos semanas, el 2 de agosto, una parcela de zona forestal pegada al CEIP Camp del Túria se quemó. Las llamas calcinaron alrededor de una hectárea y los bomberos trabajaron durante tres horas para dar por controlado el conato. Afortunadamente, el fuego se extinguió gracias al trabajo de los bomberos antes de que afectara a las instalaciones. Los vecinos, atemorizados, creen que la velocidad e actuación en caso de incendio junto a la calle Carnisseria no sería la misma. «Hace un tiempo tuvimos un susto y los bomberos tuvieron que actuar desde las ventanas de las viviendas porque los vehículos no cabían en los accesos a la zona forestal. Además, no tenemos ninguna boca de incendios para que puedan instalar las mangueras en caso de conato», denuncian.

Por todo ello, reclaman a su Ayuntamiento que actúe y limpie la zona «para evitar una desgracia». En este sentido, desde el Consistorio de Riba-roja son conocedores de la situación, ya que recibieron la incidencia por parte de los vecinos hace unos 20 días. Desde el Ayuntamiento defienden que la Ley Lotup 1/2021 que regula la ordenación del territorio, urbanismo y paisaje marca que la zona forestal inmediatamente a continuación de una parcela construida en zona forestal es responsabilidad única del propietario.

Los vecinos por su parte, defienden que se trata de una ley posterior a la existencia de sus casas en la ubicación en la que se encuentran. «La norma se refiere a parcelas que se construyan en zona forestal en la actualidad, no nos pueden hacer responsables de un terreno municipal y que además ahora forma parte del parque natural. Si nosotros actuamos aquí sin avisar se nos cae el pelo», defienden. En cualquier caso, los vecinos celebraron que el Ayuntamiento de Riba-roja acudió este martes a hablar con ellos y a informarles que se comprometían a la limpieza de la zona baja d la vegetación próxima a las viviendas. Desde el Consistorio apuntaron a que colaborarían con los vecinos para tranquilizarles y buscar su bienestar.

Por otro lado, un lector de LAS PROVINCIAS alertaba del estado en el que se encontraba uno de los caminos que conectan la urbanización de Los Monasterios, ubicada entre Puçol y Sagunto, con el Santuario de la Milagrosa. Al borde de un camino, varios árboles talados y un cúmulo de vegetación forman lo que podría convertirse en cuestión de minutos en una hoguera. En este caso, el punto denunciado no se encuentra tan próximo a las viviendas como sí ocurre en Riba-roja. Sin embargo, consideran que con un conato en la zona esta acumulación de vegetación seca pueden crear problemas.

«Me preocupa la situación igual aquí que en cualquier otra urbanización. Es una pena que con lo que ha llovido esta primavera ahora tengamos esto así», comentó un vecino de la zona. «Los árboles se secan y no hay nadie que cuide la zona. Si salta una chispa puede ser grave», aseguraba otro vecino. El problema parece siempre el mismo. El campo está seco y poco cuidado. Un rayo, una negligencia humana o incluso un acto criminal por parte de un pirómano podría poner a arder amplias zonas forestales del territorio.

De igual modo, vecinos de Les Rotes, la zona de Denia más próxima al Parque Natural del Montgó, así como una agrupación de vecinos en Xàbia, denunciaron esta semana que en sus municipios existen diversas parcelas en zona montañosa y de titularidad privada donde la vegetación ha crecido y también se han convertido en el cóctel perfecto para el desarrollo de nuevos incendios. En este caso, el tema es más complicado todavía, pues al ser espacios privados es muy complicado contactar con los propietarios e instarles al cuidado de sus parcelas. Eso sí, en caso de desgracia, al ser ellos los responsables últimos del cuidado de la zona forestal, podrían verse inmersos en un buen lío si descuidan la zona.

Pese a todo ello, desde la conselleria de Medio Ambiente se mantiene el mensaje de precaución a la hora de realizar actividades en terrenos forestales, así como se trata de tranquilizar a la población tras las inversiones realizadas en materia de prevención de incendios. Se están ejecutando 9 proyectos de mantenimiento de áreas cortafuegos, que abarcan un elevado número de montes gestionados por la Generalitat, en todo el territorio de la Comunitat Valenciana, por un importe total de 19.301.511,09 €, financiados en su totalidad por FEADER-PDR, que se iniciaron en diciembre de 2022 y de los que se han ejecutado 12.211.630,28 € entre 2024 y junio 2025. El final de estos trabajos está fechado para diciembre de este mismo año.

Además, El Fondo Estratégico Municipal de Prevención de Incendios y Gestión Forestal ha financiado con 14.181.422,08 € correspondientes a los ejercicios 2023 y 2024 actuaciones de los municipios de la Comunitat Valenciana con el Plan Local de Prevención de Incendios Forestales (PLPIF) o los Instrumentos Técnicos de Gestión Forestal (ITGF) aprobados, para ejecutar actuaciones e infraestructuras de prevención forestal incluidas en dichos instrumentos de planificación. También recuerdan las ayudas de control de vegetación natural mediante aprovechamiento ganadero extensivo han financiado con 396.081,68 €, correspondientes a los ejercicios de 2023 y 2024, el control de la vegetación en varias zonas como áreas cortafuegos, espacios naturales y montes públicos gestionados por la Generalitat. En 2025, se ha destinado un total de 300.000 €, siendo beneficiarios un total de 58 pastores. Así como las ayudas de Voluntariado ambiental de prevención de incendios forestales, donde se han destinado 450.000€ siendo beneficiarios 82 entidades durante este año.

Por último, desde la conselleria recuerdan que la dana también ha afectado al terreno forestal. El temporal arrasó el entorno forestal, dañando más de 640.000 hectáreas de masa forestal y afectando 2.755 kilómetros de pistas. Se han completado las dos primeras fases del plan de recuperación, que incluían un diagnóstico de daños y la recuperación de los accesos prioritarios, y la Conselleria está inmersa en la tercera fase de reparación integral, con una duración prevista de 12 meses y un presupuesto de 93 millones de euros

Comenta Reporta un error