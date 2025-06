El Gran Hermano que vigila Valencia desde mar adentro

Marta de Alfonso Alonso-Muñoyerro es jefa del departamento de Datos Climáticos de Puertos del Estado, una estupenda atalaya para divulgar las ventajas que encierra un dispositivo único instalado en el frente marítimo de Valencia, su boya. No es cualquier boya, sino una de las que integran la quincena que ese organismo tiene repartidas por la costa de España para prevenir desastres, ofrecer información detallada para la navegación, tanto profesional como de recreo, y contribuir a mejorar el conocimiento sobre ese amigo que tiene la Comunitat hacia Levante: el mar Mediterráneo, fuente de vida y riqueza pero también una compañía que puede resultar amenazante para nuestra integridad si careciésemos de esta clase de vigías. Una sencilla boya que no es tan sencilla: en realidad, se trata de un sofisticado ingenio cuyo funcionamiento detalla la responsable de Puertos del Estado.

La boya está equipada con una multitud de sensores tanto meteorológicos como oceanográficos. Mide por lo tanto la temperatura del aire y del agua, el viento, la magnitud del oleaje, los movimientos de las corrientes del mar en las capas superficiales… Una especie de Gran Hermano científico y acuático, que forma parte de la llamada Red Exterior que mapea el contorno del litoral español y vigila no sólo en exclusiva la entrada al puerto de Valencia: es también responsable del ancho espacio que discurre entre el frente costero de Tarragona y el lejano Cabo de Palos: nuestro canario en la mina para alertar de novedades inquietantes o en todo caso llamativas en el arco mediterráneo. Situada a unos 260 metros de profundidad, lejos de los 2.000 hasta donde se hunde su hermana situada en Estaca de Bares, en la costa cantábrica, pero por encima de la media de otros dispositivos parecidos, su ubicación exacta respecto al puerto de Valencia se condensa en una cifra: 24,06 millas náuticas: la distancia equivalente a 45 kilómetros. Su posición es la siguiente: latitud 39,51 grados N; longitud, 0,20 grados E. Un emplazamiento que no es casual. Obedece a la conveniencia de que esta clase de boyas se encuentren en un espacio de aguas abiertas y profundas, razonablemente lejos de la costa, para que sus mediciones sean de verdad efectivas y los datos que recogen sean representativas del conjunto del entorno: en su caso, la información que ofrece el frente marítimo de las tres provincias de la Comunitat. No sólo Valencia.

El servicio que ofrece convive con los datos recabados en otro punto no demasiado lejano por otra boya semejante, la situada en el islote balear de Dragonera, que se suman a los que Puertos del Estado recoge de otros repartidos también por distintos enclaves del Mediterráneo; por ejemplo, Gandía y Sagunto. Se trata de una serie de dispositivos/mareógrafos, que miden el nivel del mar, suma de las dos clases de mareas que nos visitan a los habitantes de la España meridional, las astronómicas y las meteorológicas; en este segundo caso, un elemento clave en el estudio de procesos asociados al cambio climático.

LOS DATOS Los equipos de la Red Exterior están conectadas con el centro de control de Puertos del Estado vía satélite. De este modo, pueden enviar la información en tiempo real y ser publicada en pocos minutos Boya El procesador de la unidad central recibe las señales de los diferentes sensores y los traduce en parámetros Satélite Todos los datos de oleaje, junto con los meteorológicos y oceanográficos, se empaquetan, se codifican y se envían por satélite en tiempo real Puertos del Estado Se reciben los datos, se descodifican y se les aplican unos procedimientos de control de calidad. Después se envían a la base de datos oceanográficos. Usuario Cualquier persona puede consultar la información en tiempo real https://portus.puertos.es Ejemplo de consulta en Portus Fuente: Puertos del Estado

La Red Exterior de boyas transmite los datos vía satélite y permite conocer prácticamente en tiempo real (suministran información cada hora) información como la dirección del viento, la salinidad del agua y también su temperatura. Son datos por cierto al alcance de cualquiera, como subraya la dirigente de Puertos del Estado: bien a través de la aplicación para móvil llamada iMar, bien mediante la consulta de su página web (https://portus.puertos.es).

¿Qué utilidad práctica cumplen todos estos datos? Es muy variada, aunque tal vez la más relevante sea de orden operacional. Puertos del Estado suministra esa información a las Autoridades Portuarias para su operatividad diaria y también otros organismos la gestionan en situaciones críticas, como Salvamento Marítimo, cuando surgen incidentes de embarcaciones a la deriva, fugas de contaminantes vertidos al mar y situaciones análogas. Este sistema de observación se complementa con el manejo de modelos numéricos que permiten predecir a tres días vista las mismas variables: e oleaje, el nivel del mar, su salinidad, el movimiento de las corrientes… El grado de precisión que alcanza el modelo matemático, según Puertos del Estado, es muy alto y se valida con los datos observados.

Tanto las observaciones como las predicciones se comparten con las autoridades portuarias en cada caso, incluida la de Valencia, y les ayuda en la toma de decisiones diaria. Por ejemplo, en el rebase de los diques, un factor esencial en el día a día, porque facilita las operaciones de estiba y descarga y sirve también para la adopción de medidas drásticas, como ocurre cuando se cierra al tráfico el puerto.

Así ocurrió en un caso reciente, inolvidable por razones de índole dramática: la dana del 29 de octubre. Ese día sin embargo la boya de Valencia registró el temporal, pero no fue extraordinario en términos de oleaje. Nada que ver por el contrario con los acontecimientos registrados hace cinco años: El 20 de enero del año 2020, la feroz tormenta llamada Gloria dejó su huella en forma de graves destrozos en el conjunto del frente costero de la Comunitat y en el caso concreto del puerto de Valencia, en forma de récord de oleaje para todo el Mediterráneo: la boya anotó una altura significante de oleaje de nada menos que 8,7 metros que pulverizó el registro anterior de la boya de Valencia por más de metro y medio. Casi el equivalente a un edificio de tres pisos. ¿Y si aquel ciclón hubiera sido aún más grave? Es decir, ¿en caso de un hipotético tsunami los habitantes de la costa valenciana estamos seguros? Los tsunamis no tienen su origen en los temporales sino en movimientos sísmicos que no son registrados por estas boyas y que son competencia del Instituto Geográfico Nacional, entidad con la cual por cierto mantienen una constante y estrecha relación los trabajadores de la institución. Un grupo de diez personas que se apoyan además en los servicios externos contratados para el mantenimiento de la boya: un servicio que cada cuatro meses se ocupa del tratamiento que asegure su correcto funcionamiento.

¿Y cómo funciona en concreto? Sencillo pero no simple. Cada artefacto flota en superficie aunque esté anclado al fondo (esos más de doscientos metros de profundidad), mediante un sistema de maromas, elastómeros y flotadores sumergidos que a la vez asegure que no deje de moverse: es el gesto denominado con un curioso verbo, bornear. Un constante movimiento en círculos, con un radio aproximado de cien metros, que permite el correcto servicio de nuestro particular Gran Hermano… salvo en caso de accidentes (alguna embarcación que se lleva por delante las cuerdas o incidentes similares): una contingencia que convive con el propósito central del vigía invisible del puerto de Valencia y el resto de las criaturas desplegadas por Puertos del Estado. El que reitera Marta de Alfonso. A saber: prestar un servicio público, libre y gratuito. Que además salva vidas y nos protege de las adversidades de la vida y del clima.

