Valencia reconoce el legado del arquitecto que construyó el Ensanche La sala municipal de exposiciones de la calle Arzobispo Mayoral acogerá una muestra dedicada al autor del Mercado de Colón a partir del 12 de noviembre

El Mercado de Colón, el Hospital San Juan de Dios, la espectacular casa Noguera de la plaza del Ayuntamiento, el Palacio de la Exposición, varios y preciosos edificios en la calle de la Paz, como el que se encuentra en la esquina con Comedias, el Banco Hispanoamericano en la calle de las barcas. Y otras muchas emblemáticas construcciones de la capital del Turia ¿Se imaginan Valencia sin todas ellas? Lo cierto es que cuesta. La verdad es que no sería Valencia.

Pues ha llegado el momento de reconocer al autor de todas esas obras que concedieron personalísimo carácter a nuestras calles bajo los cánones modernistas a principios del siglo XX. Y el autor fue Francisco Mora Berenguer. El artífice del Ensanche de Valencia va a protagonizar una exposición en la sala municipal de la calle Arzobispo Mayoral. La propuesta, impulsada por el Ayuntamiento y la Fundación Goerlich tiene señalada fecha de apertura el próximo 12 de noviembre.

LAS PROVINCIAS ha podido confirmar la celebración de esta muestra que se concibe como reconocimiento a un legado de gran valor, además de que cierra el círculo de homenajes a los grandes arquitectos que construyeron la Valencia moderna. Javier Goerlich y Demetrio Ribes ya tuvieron su oportunidad. Quedaba Mora.

En estos momentos se están preparando los materiales a mostrar. Serán fotografías, planos, documentos, dibujos… Todo lo que contribuya a contar el relato de uno de los artífices de ese fenómeno urbanístico que convierte las calles en museos. La exposición permitirá un encuentro con el creativo técnico que en 1901 tomó las riendas del desarrollo del Ensanche de una ciudad que con él se vistió de Modernismo y Art Nouveau, corriente ésta con la que firmó el bloque de viviendas de la calle de La Paz en la esquina con las calles Mar y Bonaire.

Sin duda la obra cumbre de Mora fue el Mercado de Colón. Un trabajo que se desarrolló entre 1914 y 1917 y que dejó en la capital una de las joyas arquitectónicas más interesantes de sus calles. Si bien el centro de Valencia y el Ensanche, donde señalan el perímetro del trabajo de Mora, no se puede perder de vista que más allá de esos límites, en el otro lado del río también la presencia de su arquitectura concede personalidad a las calles. Mora, pues, está presente en toda la ciudad.

En el barrio Exposición dejó otra de sus grandes construcciones al levantar en 1908 el original y neogótico Palacio de la Exposición. Un año antes, en 1907, con el Asilo Hospital de San Juan de Dios ya impregnó con su estilo la orilla del mar.

En su trayectoria hubo un revés. No consiguió el proyecto para el Mercado Central, pero Mora no se detuvo y en 1912 consiguió la aprobación del Plan del Ensanche para el que proyectó su mercado, el de Colón, y dejó edificios como dos casas en la calle Maestro Gozalbo.

Mora trascendió a la ciudad. La huella de su arquitectura está presente también más allá de la capital en localidades como Carlet, donde construyó la estación -hoy de metrovalencia- que lleva en su aspecto el inequívoco estilo del autor. O el parque Navarro Darás de Carcaixent.