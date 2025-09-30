El Santo Cáliz frente a la leyenda del grial Un libro de Catalina Martín y Guillermo Gómez-Ferrer investiga el histórico viaje de la reliquia I Los autores responden a numerosas preguntas para dar a conocer cómo la preciada pieza ha marcado siglos de cultura y misterio

Laura Garcés Valencia Martes, 30 de septiembre 2025, 01:28

¿Cáliz o cálices? ¿Es posible que se conservara el Cáliz de la Última Cena? ¿Santo Cáliz o grial? ¿Reliquia auténtica o símbolo legendario? ¿Quiénes lo protegieron, lo escondieron, lo adoraron?... Muchas preguntas en torno a la reliquia que se venera en la antigua sala capitular de la Catedral de Valencia. Hoy, todos quieren saber el valor que encierra una pieza que ya en la Edad Media despertó el interés de los reyes, en particular de la Corona de Aragón. Esa es su fuerza: a nadie deja indiferente.

Y para arrojar luz ante el misterio llega el resultado de una investigación profunda, rigurosa y hasta escrupulosa. Un recorrido de documentos con validez histórica. Un apasionante viaje para saciar el deseo de conocer que acompaña a cualquier interesado por la realidad de la copa en cuyas paredes están escritos más de dos mil años de historia y de humanidad.

Catalina Martín Lloris, doctora en Historia del Arte, y el filósofo Guillermo Gómez-Ferrer han alumbrado un libro cuyo título ya descubre la intención: 'El Santo Cáliz. Una historia real'. El adjetivo que acompaña a la palabra historia lo dice todo: no responde a las leyendas del grial. Guillermo Gómez-Ferrer insiste en que «no es lo mismo».

Por ese motivo el libro es una «historia real» que, además, destila fe, elementos inseparables en la construcción de siglos de cultura. Muchos años en los que tampoco han faltado el misterio y la devoción. Con la tesis doctoral que hace unos años redactó Catalina Martín «logramos introducir la reliquia en la historia y no verla como un hecho aislado». Ahora el trabajo ha ido a más. Veinticinco años después, «podemos ofrecer un relato coherente y documentado, sin leyendas ni fantasías», como apunta la propia autora.

Guillermo Gómez-Ferrer y Catalina Martín no niegan, tampoco afirman. Dejan que sea el lector quien saque sus conclusiones. Documentan todo cuanto cuentan regalando datos que el propio Gómez-Ferrer considera claves, sin que ello signifique que queda destripado el libro en el que hay mucho que aprender. Cuenta que la copa fue «venerada en Jerusalén junto a otras reliquias de la Pasión». Un dato que sin duda concede validez y mayor interés a la pieza estudiada.

La documentación de Catalina Martín ha llevado a encontrar el antiguo testimonio de una monja que viajó a Jerusalén, a la Basílica de Constantino –el Santo Sepulcro– y dejó testimonio de que «el Cáliz se veneraba junto a la lanza y la esponja». Sin duda, un apunte de gran valor en sí mismo, pero además por cuanto representa en el hecho cumbre de la fe cristiana.

El relato, editado por Encuentro, responde a «real» porque, como exponen los autores, se fundamenta en documentación apartándose de los hechos legendarios que la han rodeado.

Pero no sólo por eso. Dice Guillermo Gómez-Ferrer que en el término «real» se encierra un juego de palabras, el que deriva de la polisemia del término que también alude a la relación con los reyes, algo que sin duda despierta interés y que está íntimamente vinculado a la reliquia que conserva Valencia.

«La hipótesis documentada» que plantea 'El Santo Cáliz, una historia real' persigue el conocimiento del recorrido de la pieza antes de que esta llegara a San Juan de la Peña. Y todo apunta a conversaciones entre reyes y sultanes, pero poco más hay que decir sin haber leído un libro que abre la puerta a un viaje de la taza de ágata pulida de Jerusalén a Egipto para luego llegar a San Juan de la Peña. Es en este punto donde saltan las relaciones de los reyes con los sultanes, en particular la de Jaime II, desencadenante del viaje del Santo Cáliz hasta la Catedral de Valencia. ¿Curioso, no? La posesión de reliquias era una meta para los monarcas que «las utilizaban para las coronaciones», advierte Gómez-Ferrer. La cantidad y el peso de las mismas se convertía en manifestación de poder. ¿Y qué monarca iba a renunciar a ello?

Muchos detalles, grandes y pequeñas curiosidades, que encuentran espacio en «un recorrido de documentación» que en 233 páginas describe la que lo autores no dejan de insistir que es una historia «real», la de la copa dela Última Cena de Jesucristo y no el objeto de una leyenda. La obra se presentó hace unos días en Madrid con el deseo de saltar los límites de la Comunitat. Ahora espera fecha, tras su aplazamiento por las lluvias, en Valencia. Será en la sede de la Universidad Católica, de la que tanto Catalina Martín Lloris como Guillermo Gómez-Ferrer son profesores.

