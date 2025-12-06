Quince años con Madrid a hora y media

Álex Serrano López Valencia Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:38 Comenta Compartir

Cuando el 18 de diciembre de 2010 el primer AVE entre Valencia y Madrid llegó al Cap i Casal, a esta ciudad le cambió la vida. Acostumbrada a reinventarse continuamente (está en el ADN de una urbe acostumbrada al agua, al fuego, a las lágrimas y a las risas), el cumplimiento de la promesa largo tiempo realizada de que la tercera ciudad más importante de España iba a estar conectada con la capital por la alta velocidad sirvió para dar el pistoletazo de salida a una reconversión, una más, de una ciudad que entró en la segunda década del siglo XXI preparada para un despegue que se consolidó tras los grandes eventos de principios de siglo.

Y es que el AVE llegó a Valencia 18 años después que a Sevilla y 13 después que a Valladolid, ambas ciudades con menos importancia específica en la Península que Valencia, que además, por distancia, es la puerta principal al Mediterráneo desde la capital. A punto de cumplirse el 15º aniversario, el AVE transporta cada año en torno al millón y medio de pasajeros, una cifra que ha crecido exponencialmente con la liberalización de los mercados al entrar nuevos operadores. Hoy, cientos de miles de empresarios, viajeros o turistas emplean el AVE para acudir a Valencia desde Madrid o para hacer el viaje inverso. En el primer caso, suele ser para disfrutar del turismo mientras que en el segundo son empresarios quienes se suben al tren, aunque cada vez más la tendencia cambia.

Según el último informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la alta velocidad comercial registró 11,8 millones de viajeros, un 15,2 % más que en el mismo periodo del año anterior. De hecho, el año 2024 se cerró con 5,61 millones de viajeros en la conexión Madrid-Valencia, un 9,7% más que el ejercicio anterior a pesar del freno del crecimiento por el impacto de la dana. El mayor crecimiento se produjo en los corredores Madrid-Alicante (+21%), Madrid-Sevilla (+22%) y Madrid-Málaga/Granada (+14%), mientras que el Madrid-Valencia creció un 7% y el Madrid-Barcelona un 2%, hasta los 3,9 millones de viajeros, el máximo nunca registrado. Este crecimiento no restó viajeros a Renfe ni a Iryo, sino que reflejó una demanda adicional generada por la mayor oferta y los precios más bajos. Renfe Viajeros se mantuvo como el principal operador, con cuotas superiores al 60 % en todos los corredores, salvo en el Madrid-Valencia, en el que alcanzó un 50 % e Iryo subió hasta el 27 %. Bajaron los precios de los trayectos Madrid-Alicante (9%) y Madrid-Valencia (8%). Los precios del Madrid-Barcelona, por el contrario, se encarecieron un 15%. El precio medio del trayecto Madrid-Valencia fue el más barato de todos los corredores, apenas 29 euros.

Tras estos datos, en realidad, hay toda una revolución en movilidad que conectó Madrid y Valencia, lo que abrió la primera al mar y permitió a empresarios y creadores de la segunda estar a menos de dos del centro de casi todo. Ya el primer recorrido se hizo en una hora y 34 minutos: a las 12.42 del 18 de diciembre de 2010 llegó el primer tren a la (entonces) nueva estación Joaquín Sorolla. A bordo iban los Reyes de España, Juan Carlos I y Sofía, el ministro de Fomento, Pepe Blanco; y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Juan Carlos I aseguró que el nuevo AVE «es una muestra tangible de los magníficos resultados que el que hacer conjunto y la visión solidaria y de futuro pueden aportar al progreso de España y los españoles». En su discurso en Valencia el monarca se mostró orgulloso «por la dimensión y calidad de estas obras». Estas instalaciones permitirán, a su juicio, «mirar adelante en un momento de crisis y dificultades económicas con mayor optimismo». Asimismo, ha subrayado que «esta extraordinaria conexión» va a favorecer sin duda la economía y la cohesión social y territorial.

Dos regiones transformadoras

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró que «sólo un gran país como España puede ponerse a la cabeza mundial de la alta velocidad y tener la visión de futuro necesaria para acometer esta profunda transformación». En su intervención en la estación Joaquín Sorolla de Valencia, Zapatero señaló: «Hoy es un día para ganar la confianza que como españoles debemos tener en nuestras posibilidades. Cada vez que sumamos juntos somos ganadores como país». «Hoy es un día especial para la Comunitat Valenciana y Madrid, o lo que es lo mismo: España, porque son dos regiones transformadoras, con un gran potencial económico y espíritu emprendedor», añadió.

En el viaje participó una nutrida representación de la sociedad civil y también los máximos mandatarios políticos de y Los presidentes de la Comunidad de Madrid y de la Comunitat Valenciana, Esperanza Aguirre y Francisco Camps, han celebrado que ambas autonomías vayan a estar «más unidas que nunca» con la nueva línea de Alta Velocidad. Esta red de Alta Velocidad estaba destinada, según Aguirre, a «unir más» a los españoles y a integrarlos «para siempre en las redes transeuropeas, para poner fin así» a un aislamiento ferroviario «secular». Por su parte, Camps insistió en que este proyecto es «fruto de la ambición colectiva por la modernidad y el futuro, y fundamentalmente supone una forma de entender» España.

Ni el acto inaugural estuvo exento de protestas: cientos de personas esperaban a la puerta de la estación. Sindicatos, la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Zarra y la Asociación de Abuelos por la Custodia Compartida aprovecharon la ocasión para trasladar sus reivindicaciones en una concentración ante la nueva estación de trenes Joaquín Sorolla.

Mucho ha cambiado desde entonces, pero lo que no ha sufrido modificaciones, hasta ahora, porque están en marcha las obras de remodelación de la estación Joaquín Sorolla del AVE. La dársena iba a ser temporal, pero el retraso en las obras de soterramiento de las vías y del canal de acceso, que ahora sí han comenzado, han obligado a hacer cambios en la estación. Los trabajos también modificarán el entorno: se hizo un parque en su momento y ahora se le dará una vuelta a la parada de taxis, cuyos usuarios han protestado en ocasiones por las dificultades que tienen para reincorporarse al tráfico desde la estación. Se ha preparado, además, un paso peatonal entre la Estación del Norte y la Joaquín Sorolla, situadas muy cerca pero que antes, para salvar esta distancia a pie, requerían un largo paseo. La nueva zona peatonal, eso sí, tiene menos sombra de la esperada, como contó este diario este verano.

Con todo, la alta velocidad le cambió la cara a esta ciudad. Además, se ha unido Valencia con Burgos a través de este tipo de transporte ferroviario, pero sorprende que todavía no esté activo con Barcelona. Un viaje entre el Cap i Casal y la Ciudad Condal todavía requiere casi tres horas y media en trenes en ocasiones obsoletos. Y es que la radialidad de las comunicaciones en este país todavía es una mancha en la gestión del transporte público: casi todas las ciudades tienen forma fácil de llegar a Madrid (demos gracias por los pequeños milagros) pero ir a Valencia a Barcelona o de Valencia a Zaragoza todavía supone viajes largos y, en muchas ocasiones, incómodos. Por suerte, esto quiere decir que todavía hay margen para la mejora y para esa ansiada interconexión que permita que Valencia se expanda hacia ciudades más cercanas. Ello necesita, sí o sí, una reflexión desde Madrid y un empujón al Corredor Mediterráneo que mejore la comunicación entre las ciudades del arco marítimo. Dentro de 160 años, aquí seguirá LAS PROVINCIAS para contar esa transformación que llegará, aunque mucho más lentamente que si fuera en alta velocidad.

La exposición

Con motivo del 160 aniversario de LAS PROVINCIAS, la muestra recorre el cambio urbanístico de la ciudad donde nació y tiene su sede.

- Dónde. Centre del Carme Cultura Contemporània.

- Sala. Sala Dormitorio, en el piso 2.

- Fechas. Del 11 de diciembre a mediados de febrero.

- Horario. De martes a domingo, de 10 a 20 horas

- Acceso gratuito.

La ilustración

Para cada hito hemos seleccionado a un artista plástico.

Mar Hernández - Jaén 1980

Los textos

Sobre cada hito reflexiona un escritor, periodista, arquitecto o profesor.

Iñaki Zaragüeta - Periodista