Hay pan de paella en Valencia Una tienda de origen francés sirve baguette con regusto al universal manjar I La casa Paneo abre su primer establecimiento en la ciudad y ya proyecta la apertura del segundo

Laura Garcés Valencia Martes, 26 de agosto 2025, 00:38 Comenta Compartir

Cuánto se sabe, cuánto se habla y cuánto se ha escrito del rico y suculento plato valenciano por excelencia. Tanto que cualquiera puede llegar a pensar que está todo dicho. Y cuando eso se piensa, entonces salta la sorpresa. Hay pan de paella. Sí, como lo leen. Un establecimiento que ha abierto recientemente en la avenida de Fernando Abril Martorell lo ha introducido en su amplia oferta de panes y dulces. Son franceses. Tal vez por eso a la barra la han llamado baguette.

Probar el producto acerca al paladar el regusto del universal plato valenciano. ¿Cómo lo han conseguido? La esencia está en el juego de especias que los panaderos aportan a la masa. Y, por supuesto, el color. Un tono amarillento que vincula la miga con el tono del arroz cocinado en el caldero al más puro estilo valenciano.

El jefe de producción es Ilies Nsiri. él es quien explica la apuesta que, según sus propias palabras, ofrece como resultado «el pan inspirado en la paella». De momento sólo se cuece bajo la forma de la popular barra, concretamente de esa más estrecha que ya se ha popularizado con el título baguette. Pero no descartan introducir «nuevas formas» para que el pan de paella escale posiciones en el mostrador.

Es un producto que está llamando la atención del público. Lo reconoce Nsiri y lo corroboran Ana Taborda, responsable de ventas, y sobre todo los panaderos Louis Besse y Lathe.

Ampliar Rebanadas de pan con el color amarillo inspirado en la paella. Iván Arlandis

Los dos panaderos son los que amasan, cortan y cuecen poniendo en práctica las lecciones aprendidas en su Francia natal. En la escuela de panadería que regenta el responsable de la casa Paneo, nombre del establecimiento. Cuenta el equipo que por allí, en el norte de Francia, han pasado 1.500 alumnos, aprendices de ese oficio tan escaso por estos lares.

De las palabras de Ilies Nsiri se desprende que el pan de paella se ha concebido como una especie de homenaje a la ciudad que desde hace unos meses les acoge, y no sólo eso. «A partir de septiembre empezamos a ver la instalación en la Avenida de Francia», El proyecto está en marcha a la espera de arrancar. Pero no será la ciudad del Turia la única de la Comunitat que contará en su carta de panes con esa masa inspirada en las esencias de la paella. Benidorm, ese referente del turismo internacional puede ser el próximo destino, tal vez en primavera. Buen provecho.

Comenta Reporta un error