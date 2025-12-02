Carlos Simón: «Vamos a ver madres primerizas con cincuenta años» El ginecólogo y científico valenciano experto mundial en reproducción asistida asegura que en el ámbito de la salud de la mujer la próxima frontera a superar «es la menopausia» I Mantiene que esa etapa «se desconoce absolutamente» y que se va «a derivar una rama muy importante de la ginecología hacia esta especialidad»

El doctor Carlos Simón, junto a la presidenta del Colegio de Médicos, Mercedes Hurtado , y la presidenta del Club de Encuentro Manuel Broseta, Amparo Matíes, en el centro.

Nadie duda del gran impacto que la medicina reproductiva ha tenido en la humanidad. Han sido numerosos los avances desde aquel primer paso que se dio con la píldora anticonceptiva en los años sesenta. Pero no son menos los retos que la ciencia tiene ante sí para servir a la humanidad desde la maternidad. Entre los científicos de prestigio que han contribuido a avanzar se encuentra el doctor valenciano Carlos Simón, referente mundial en medicina reproductiva y una de las figuras internacionales más destacadas en el ámbito de la salud de la mujer. El catedrático de Obstetricia y Ginecología en la Universitat de València y Senior Lecturer en la Universidad de Harvard ha hablado este lunes en Valencia de la gran contribución de la ciencia a la maternidad y ha presentado los objetivos que persigue la Fundación Carlos Simón en el Club de Encuentro Manuel Broseta.

En conversación con LAS PROVINCIAS ha ofrecido algunas de las certezas que posee un experto como él: «Vamos a ver madres primerizas con cincuenta años. Sí, seguro». Lo apunta la evolución que ha conducido a que «ahora la edad media de supervivencia de las mujeres está en 87 años y en nada nos vamos a plantar en 100 o 120 años». Así las cosas, «las mujeres a partir de cincuenta años van a querer reproducirse. Estoy seguro de que ocurrirá».

Ganar efectividad

Los avances son innumerables y el doctor Simón sabe mucho de ello. No en vano ha protagonizado numerosas investigaciones que han supuesto largos pasos adelante en el ámbito de su especialidad. Cuando se le pregunta ¿qué nos queda por ver? afirma que «todo. Lo primero ganar efectividad, que no sólo el 40 por ciento de las mujeres que comienzan un ciclo de reproducción asistida, consigan quedarse embarazadas. Tenemos que llegar mucho más allá. Y tratar de evitar todas las enfermedades genéticas asociadas a nuestra condición humana».

Menopausia: la gran desconocida

A esas dos asignaturas pendientes, en declaraciones a este periódico, ha añadido una tercera: la menopausia. «Se desconoce absolutamente. La menopausia está en este momento como estaba hace treinta años la reproducción asistida. La mitad de la población del mundo, a partir de los 50 años, va a necesitar cuidado. Hablamos de problemas médicos, hormonales, psicológicos y de todo tipo. Si yo empezara ahora, trataría de crear una planificación clínica para la menopausia».

Es la «próxima gran frontera a superar. En Estados Unidos sólo hay cuatrocientos médicos que entiendan de menopausia. La estamos llevando los ginecólogos sin estar especializados en ello. Se va a derivar una rama muy importante de la ginecología hacia esta especialidad, como hace treinta años sucedió con la reproducción asistida».

Durante su intervención en el Club de Encuentro Manuel Broseta ha dejado muy claro que no se debe perder de vista que en «en estos momentos el 10 por ciento de los niños nacidos en España vienen de procesos de reproducción asistida». Ha insistido en que «uno de cada diez niños que hoy nacerán en los hospitales valencianos serán de reproducción asistida». Cada año llegan al mundo más de tres millones de bebés por estas técnicas reproductivas y en el mundo son más de veinte millones las personas nacidas tras tratamientos de estas características.

Realidad social y maternidad

Y es un realidad que «va a ir a más». Es la dirección que apunta la realidad social actual. Es una realidad que a la hora de pensar en la maternidad plantea esperas que vienen determinadas por el lugar en la sociedad, la educación, el trabajo o incluso las circunstancias en torno a la vivienda. Realidades que no son ajenas al deseo de las parejas de tener un hijo. Ciencia y sociedad van unidas.

«En las parejas, la mujer llega a querer reproducirse en un momento en el que ya tiene sus necesidades sociales y educacionales preparadas, pero la parte biológica ya no es la mejor y aumentan los problemas. La llamada biológica es la llamada más potente que existe, pero para que eso ocurra, lo lógico es que las personas ya tengan cumplidas sus necesidades vitales, entre las cuales se encuentra su desarrollo económico, profesional y tener una casa».

Las declaraciones del ginecólogo son afirmaciones rebosantes de ciencia y de prestigio. Durante su conferencia ha hablado del impacto que la medicina reproductiva ha tenido en la humanidad y sobre todo, «de la versión valenciana. De lo que hemos hecho, de la creación de una fundación precisamente para mejorar los tratamientos desde la investigación hasta la aplicación clínica». Ha a presentado el formato que «tenemos en la fundación que lleva mi nombre del concepto de poner la ciencia alrededor de la clínica para crear nuevas ideas y publicarlas en revistas de alto impacto, patentarlas, hacer los estudios clínicos que demuestran, si funcionan o no y finalmente acabar en pequeñas start up o spin-off» que plantean investigaciones para seguir todos los pasos que conducen hasta ir ganando espacio en el futuro de la reproducción asistida y lo que ello supone para la salud y la felicidad de muchas familias.

Rl doctor Simón ha estado acompañado en la mesa por la doctora Mercedes Hurtado, presidenta del Colegio de Médicos de Valencia, quien ha presentado al ponente. Junto a ellos se encontraba la presidenta del Club de Encuentro, Amparo Matíes.

