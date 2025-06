La biblioteca de La Torre reabre tras la dana: «Hoy es un día de esperanza para el barrio»

Laura Garcés Valencia Martes, 10 de junio 2025, 00:47 Comenta Compartir

«Hoy es un día de esperanza para el barrio». Han sido las palabras de Yagüe, un vecino de la pedanía de La Torre que se ha acercado a la biblioteca municipal en el primer día de apertura tras la dana.No ha podido ser más gráfico. De esperanza, de alegría era el ambiente que se vivía en el único espacio cultural de la pedanía, que hoy ha reabierto después de que quedara completamente arrasado por la dana.

«Lo han cambiado todo», apuntaba Raúl Arias, uno de los bibliotecarios que a las 16 horas ha abierto la sala para esperar a los fieles lectores y a los niños y familias que han acudido para disfrutar de un espectáculo de cuentacuentos. Qué mejor manera de retomar la actividad.

El barro se llevó con él los muebles, los libros, las mesas... Todo. Pero aquello poco a poco ha ido quedando atrás. Hoy el escenario era otro: paredes vestidas de blanco impoluto, mesas y sillas nuevas, ordenadores a estrenar… Y luz, mucha luz natural. La imagen más limpia que se pueda imaginar ha barrido el escenario del barro que aquel triste día de octubre de 2024 dejó al barrio desnudo de lecturas.

Ahora «gracias a las aportaciones de otras bibliotecas se ha ido reponiendo las estanterías y se seguirá reponiendo», según Alberto Gómez, el otro bibliotecario, que vivió en propias carnes el terror de verse atrapado por el agua en la trágica noche. «Me salvé de milagro». Se iba a casa cuando el agua alcanzó su coche. Salió como pudo -con grandes dificultades- «y regresé nadando a la biblioteca donde estuve hasta las siete de la mañana cuando me rescataron los bomberos».

Esta tarde ha acudido a la cita de la reapertura para disfrutar de la «ilusión» que el barrio no podía ocultar. Marí Carmen Collado, una lectora fiel de la casa que ha llegado con una bolsa con tres volúmenes para devolver no podía ocultar la alegría. Todavía tenía en casa esos volúmenes porque desde aquel 29 de octubre no los había podido devolver. «Estos sobrevivieron» y hoy han regresado al sitio que les corresponde. Lo mismo ha hecho Concha Gala que ya se ha llevado otro para leer.

Para La Torre la biblioteca es «esencial. Mis hijos han venido siempre a estudiar aquí», relataba María Isabel Granados. Su hija, Tamara, que ha acudido con sus dos retoños para disfrutar del cuentacuentos, lo ha corroborado: «Mi infancia ha sido en esta biblioteca, es parte de las emociones del barrio». Y es que una biblioteca es mucho más que una sala de lectura.

El aforo se ha llenado. La alegría inundaba el espacio en el que Ana y Lucho, de Ameba Teatre, han dado lo mejor para reabrir con esa invitación a la lectura que acercan los cuentacuentos. La 'biblio' de La Torre es el único espacio cultural del barrio. Y a la vista de lo visto encierra una clara vertiente social. Todos se conocen. Constituyen una comunidad lectora que llevaba más de siete meses ansiosa porque no tenía las lecturas para adultos y para niños con los que está acostumbrada a convivir.

Y no sólo libros. Contaba Teresa Coronado que «leemos el periódico, consultamos Internet y si tenemos que hacer alguna gestión, desde el ordenador la podemos hacer».

Lo dicho, mucho más que una sala de lectura. «Es un espacio dinamizador», según Aberto Gómez, quien hace hincapié en que está muy vinculada al colegio público de La Torre. Sirve las necesidades lectoras de la escuela. De otra manera los padres han de comprar los títulos que los niños tienen que leer.

Está claro, la riada les robó uno de los grandes valores que por nada del mundo estaban dispuestos a perder. De ahí el sentimiento de esperanza, la alegría ante la reapertura. «Lo echábamos mucho en falta. Tener los libros otra vez es una manera de volver a la normalidad». Son las palabras de Emilio Ruiz, lector fiel que a lo largo de los meses que La Torre por causa mayor ha tenido cerrada la biblioteca ha buscado sus lecturas en la sala de la antigua estación de Jesús. Desde hoy, otra vez la tiene a un tiro de piedra de casa. Emilio como los cerca de 4.000 asociados que tiene la sala de esta pedanía de Valencia vuelve a tener en su propio barrio esa experiencia que le proporciona «imaginar y vivir todo aquello que quieras vivir». Insistía Consuelo Riveiro en que «es una alegría» porque «hay que tener la cultura al alcance».

