Radiografía | La Comunitat Valenciana, la autonomía con más fiestas

A los valencianos nos gusta la fiesta. Religiosas, paganas, mixtas... no importa. Cualquier excusa es buena para quedar para almorzar, comer, cenar y disfrutar de la vida y de la música. Fallas, Hogueras, Moros y cristianos, Semanas Santas, toros, fiestas patronales, la Tomatina, la Magdalena,.. un largo listado hasta completar cuarenta y una festividades declaradas oficialmente de Interés Turístico Nacional o Internacional. Se trata de la cifra más alta de toda España y con bastante diferencia.

Obviamente, no es una característica única de los valencianos. A lo largo y ancho de toda la geografía española se multiplican las celebraciones de un pueblo al que no le gusta quedarse encerrado en casa. El listado oficial de fiestas de Interés Turístico Nacional e Internaciona recoge más de dcoscientas cincuenta celebraciones que se extienden a lo largo de 256 días del año.

¿Una fiesta por día?

No exactamente. 'Sólo' en siete de cada diez días, hay una celebración en España. Pero además, sólo hablamos de las festividades calificadas oficialmente 'de interés'. Algunos festivos oficiales, tanto nacionales como locales, coinciden con estas fiestas pero no todos, como tampoco lo hacen todos los domingos del año. Estos días suman otros doce de holganza de los que disfrutamos. Además habría que añadir las fiestas patronales que no tienen la calificación de interés nacional o internacional pero seguro que despiertan la emoción a más de uno.

Verano

Veintidós de los treinta días de junio tiene alguna celebración interesante, según el Ministerio de Cultura. Entre ellas destacan las hogueras en zonas costeras, como Alicante y Coruña, el Corpus Christi de Toledo y Sitges y celebraciones como la Batalla del Vino, de Haro y Arde Lucus, de Lugo. En julio y agosto se da la circunstacia de que en todos sus días podemos encontrar una fiesta interesante. En todos. El 100%. Desde los Sanfermines a las celebraciones folclóricas y religiosas del día de la virgen.

Otoño

Septiembre y octubre registran la misma circunstancia que julio y agosto: todos los días tienen alguna celebración relevante. Romerías, moros y cristianos, encierros y fiestas patronales brillan junto a las fiestas de vendimia y El Pilar.

Noviembre, el 'mes más largo del año' para muchos es porque es el que menos festivos totales recoge. 'Sólo' un 27% de sus días acoge alguna celebración como la Fiesta del Orujo, de Potes o el Otoño Mágico, del Valle de Ambroz.

Invierno

Diciembre, enero, febrero son meses 'más tranquilos' aunque no carecen de festividades. Las más conocidas son los carnavales pero hay otras tan curiosas como Los Escobazos, el Carnavalcázar, las Carantoñas, el Jarramplas y la Exaltación del Botillo.

Primavera

Entre los 92 días de marzo, abril y mayo, 64 tienen alguna festividad destacada: el 70% del total. Es la época de las semanas santas que proliferan por todo el territorio nacional donde también se celebran algunos carnavales y sobre todo, las Fallas.

No son pocas celebraciones de Interés Turístico Nacional e Internacional. De hecho, si nos dedicáramos a viajar de fiesta en fiesta por España podríamos empezar el 19 de junio con el Corpus Christi de Toledo, Villa de Mazo o Béjar y acabar el 1 de noviembre con la representación del Don Juan en Alcalá de Henares: 135 días sin parar.

En la Comunitat hay casi tantas fiestas de origen religioso como pagano, como veremos más adelante pero no ocurre igual en otras comunidades. Por ejemplo, en Castilla y León, la segunda con 28 fiestas de relevancia turística, la mitad son Semanas Santas. Las de Valladolid, Zamora, Salamanca, Palencia, Ávila, León y Medina de Rioseco y del Campo son de Relevancia Internacional. Un reconocimeinto que también tiene la procesión del Corpus de Béjar y los encierros de Cuéllar, única fiesta no religiosa que se cuela en el listado.

Cabe pensar que la afirmación de que las festividades reflejan el carácter de los vecinos no es baladí a la vista las celebraciones castellanoleonesas pero también viene reforzada por el carácter de la siguiente clasificada: Galicia. En esta autonomía, lo festivo y lo gastronómico se dan de la mano más que en cualquier otra, tal como desmuestran las fiestas de la Lamprea de Arbo, la Empanada de Bandeira y Silleda, la Filloa de Lestedo, el Bonito de Burela, el Cocido de Lalín, el Pulpo de O Carballiño y por supuesto las fiestas del Marisco de O Grove y el Vino Albariño de Cambados. El carácter introspectivo que se atribuye a los gallegos se expresa con fuerza en celebraciones como la Romería Vikinga de Catoira, el Festival del Mundo Celta de Ortigueira, los Entroidos de Verín y Xinzo de Limia o Arde Lucus, donde el disfraz, la reconstrucción histórica y el ritual colectivo permiten aflorar una identidad que mezcla orgullo ancestral, ironía y pasión por el misterio.

Andalucía es la siguiente en la lista, un cuarto lugar que no hace honor al carácter alegres y festero de sus vecinos. De sus veintidós festividades de relevancia, diez son Semanas Santas y tres son romerías (las de Almonte, Andújar y Los Barrios) lo que da fe de su amor por el folclore y su respeto por las tradiciones y la religión. Pero también destacan especialmente los Carnavales de Cádiz, la Feria de Abril sevillana y las carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda y la feria de estos animales de Jerez de la Frontera, sí como su fiesta de la Vendimia.

Y tampoco podemos dejar de mencionar algunas de las celebraciones más emblemáticas que pertenecen al resto de autonomías, como el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, marcados por el desenfado y la exuberancia de un pueblo abierto al mundo; los Sanfermines de Pamplona, que reflejan la intensidad y el sentido del riesgo de los navarros; la Semana Grande de San Sebastián, donde la elegancia y la tradición se funden con la alegría festiva de los donostiarras; o el descenso del Sella en Arriondas, una cita con el sentido de comunidad que tan bien define a los asturianos. Muchos tópicos pero cuando el río suena...

Las fiestas de la Comunitat

Capítulo aparte merecen las celebraciones valencianas. Como decíamos al inicio, se trata de la autonomía con más fiestas reconocidas ya sean con un interés que transcienden las fronteras o a nivel nacional. Las cuarenta y una celebraciones se han ido registrando por el Ministerio de Industria y Comercio desde 1980. Las primeras fueron las Fallas, de Valencia; Moros y cristianos, de Alcoy y el Misterio de Elche y la última en entrar en el listado fueron los Moros y cristianos, de Ontinyent, en 2024.

Por tipo

Esta última festividad, los Moros y cristianos es la más numerosa según el listado oficial. Son diez las localidades donde tienen una relevancia reconocida. En Alcoy, La Vila Joiosa, Crevillent y Ontinyent son de interés internacional y en Callosa d'En Sarrià, Banyeres de Mariola, Bocairent, Villena y Elda, nacional.

Alcoy Momento de la entrada mora en el centro de la localidad. EFE Crevillent Desfile de la Ofrenda Floral, cierre de las Fiestas de Moros y Cristianos. LP La Vila Joiosa Las tropas moras y cristianas luchan en la orilla tras el desembarco al amanecer. LP Elda Capitanes moros marroquíes desfilando. Asun Juan Bocairent La escuadra de los espanyoletos. M. Belda 1 /

Le sigue de cerca la Semana Santa, que es al mismo tiempo, la más numerosa en el territorio nacional. Siete municipios valencianos han sido destacados por tener una especial relevancia; en ocho si contamos también la declaración de la procesión del Domingo de Ramos de Elche, de 1997. Son Crevillent y Orihuela, con alcance internacional, y Alicante, Alzira, Gandia, Sagunto y la Semana Marinera de Valencia.

Semana Santa Marinera de Valencia y celebraciones en Alicante y Gandia. I. Arlandis y A. Domínguez

Y llegamos a las Fallas; además de las fiestas josefinas de Valencia capital, también se reconocen las de Alzira, Gandia y Sagunto, éstas últimas con categorización de interés turístico nacional.

Cremà de la falla ganadora de la sección Especial. LP

Pero no todo son moros y cristianos, semanas santas o fallas ¿Quedan más festividades? Por supuesto. Una veintena de celebraciones escapan a estas tres categorías y recogen importantes festejos como El Misteri d'Elx; las Hogueras, de Alicante; els Bous a la Mar, de Dénia; La Magdalena, de Castellón y un largo etcétera.

Pólvora Además de en las Fallas están presentes en la Cordà de Paterna y la Nit de l'Albà de Elche. J. L. Bort Toros Els Bous a la Mar de Dénia son junto con la entrada de toros de Segorbe, la fiesta taurina más relevante de la Comunitat donde también destacan los bous al carrer en diversas poblaciones. AFP La Tomatina La fiesta de Buñol es de interés turístico internacional desde 2002. I. Marsilla Misteri d'Elx El auto sacramental, escrito en valenciano antiguo, fue declarada Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2001. LP Ajedrez Viviente Se celebra cada dos años en Xàbia y el Sexenni de Morella, cada seis. T. Calvo

Cuándo son

Se podría pensar ante un listado tan completo de festejos que todo los meses están a rebosar pero no es así. Por ejemplo, en diciembre, no hay ninguna conmemoración en la Comunitat; mientras que en abril, hay una alta concentración debido sobre todo a las celebraciones de Semana Santa en los distintos municipios que hemos visto.

Así pues, abril se lleva la palma mientras que en el territorio nacional, los meses más 'festeros' son julio, agosto, septiembre y octubre.

En cuanto a los días de celebración resulta curioso que los moros y cristianos, no se realicen al mismo tiempo en todas las poblaciones y estén más repartidos durante el año: desde febrero, los de Bocairent, hasta octubre, los de Callosa d'En Sarrià. Esto ocurre porque no tienen un origen litúrgico común ni una fecha religiosa fija.

Días en los que se celebran fiestas de Interés Turístico Internacional Nacional Ambas Días en los que se celebran fiestas de Interés Turístico Internacional Nacional Ambas Días en los que se celebran fiestas de Interés Turístico Internacional Nacional Ambas

Los Moros y cristianos son celebraciones populares que nacieron como recreación simbólica de las luchas entre musulmanes y cristianos durante la Reconquista y con el tiempo, cada población adaptó esta tradición a sus propios contextos históricos, patrones religiosos locales o fechas festivas propias. Así, mientras en Alcoy la celebración está ligada a San Jorge, en Villena es en honor a la Virgen de las Virtudes y en otros municipios puede coincidir con las fiestas patronales o ferias locales.

Cabe recordar también que hay fechas que no son fijas. Por ejemplo, la Semana Santa se basa en el calendario lunar, no en el solar, y depende de cuándo se fija la Pascua de Resurreción que es el primer domingo depués de la primera luna llena tras el equinocio de primavera (21 de marzo). Así que, según el año, el Domingo de Pascua puede caer entre el 22 de marzo y el 25 de abril.

También hay festividades que no se celebran todos los años como el Sexenni de Morella, que sólo se puede disfrutar cada seis años y se hizo en 2024; o el ajedrez viviente de Xàbia, que es bianual y se representa sólo en años impares.

Por provincias

Si nos fijamos en la distribución provincial de las fiestas reconocidas, Alicante se lleva claramente la palma con 20 festividades de interés turístico, de las cuales la mitad tienen proyección internacional. Le sigue Valencia con 14 celebraciones destacadas (10 nacionales y 3 internacionales), mientras que Castellón cierra la lista con 8 festividades reconocidas oficialmente. El predominio alicantino no sorprende si tenemos en cuenta su fuerte vinculación con los Moros y cristianos, las Hogueras y una Semana Santa de enorme tradición, mientras que Valencia brilla con sus Fallas y Castellón aporta joyas como la Magdalena y las fiestas patronales de Segorbe y la Vall d'Uixó.

En definitiva, lo de celebrar va en el ADN valenciano. Nos va la pólvora, el disfraz, la música, la procesión y la mascletà; da igual si es en honor a un santo, a una virgen, a una batalla o a una empanada. Si suena una dolçaina y un tabalet , se monta una carpa o se huele a paella, allá que vamos. Porque aquí las fiestas no son sólo días en rojo en el calendario: son una forma de ser y de vivir. Y sí, puede que no tengamos ninguna fiesta de un interés que trascienda en diciembre, pero entre marzo y octubre no hay quien nos gane. Que nos quiten lo bailao.

