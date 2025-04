El estado de forma de las pacientes, más importante que su edad para abordar su tratamiento contra el cáncer de mama

Lourdes Martí Valencia Miércoles, 23 de abril 2025, 17:04 Comenta Compartir

«El 25% de todas las mujeres que se diagnostican son pacientes mayores de 75 años. Hasta hace un par de años, las campañas de detección precoz eran hasta los 65 años, y ahora es a los 70. Con el aumento de la esperanza de vida se va aplicando progresivamente y éstos se basan en una serie de recomendaciones internacionales». La Dra. Ana Santaballa Bertrán, es jefa de sección de Oncología Médica y Coordinación de la Unidad de Cáncer de Mama del Hospital La Fe de Valencia, y realiza una fotografía de diferentes aspectos relacionados con el abordaje de este tipo de cáncer en mujeres senior.

«Realmente la edad biológica en sí no debe ser el único factor que discrimine el tratamiento que debe llevar un paciente». Explica la doctora que este hito es relativamente reciente. «Cuando yo era residente, en oncología, por encima de 70 años, no te daban ningún tratamiento. Ahora tenemos pacientes, por ejemplo, una paciente con 92 años que le acabamos de operar».

«Ahora estamos haciendo equipos especializados de oncólogos, si puede ser en colaboración con geriatras, para abordar de una forma muchísimo más fina y más precisa las indicaciones de tratamiento en estas mujeres mayores», añade.

La «variabilidad» en las pacientes de edad avanzada impide etiquetar o definir de manera general a este grupo de mujeres. «Incidimos mucho más en cómo está la persona. Se realizan una escalas de valoración geriátrica, que se denominan valoración geriátrica integral, que aborda cuestiones como las capacidades cognitivas, funcionales, movilidad, independencia y también de las posibilidades que tienen de padecer o no toxicidad por tratamientos más agresivos como pueda ser la quimioterapia», detalla Santaballa.

En este sentido, la experta desgrana: «Con estas escalas clasificamos a las pacientes que llamamos fit, que están dentro de unos parámetros que permiten tratarlas de igual modo que a otra de menor edad; con las unfit adaptamos el tratamiento a esa disminución funcional con la que cuentan y, también hay otras que se ubican en el medio que, en ocasiones, con intervenciones geriátricas pasan a un estado fit y pueden tratarse de igual modo como una paciente joven».

«Se sabe que las mujeres que hacen ejercicio toleran mejor los efectos secundarios de los tratamientos y tienen menos riesgo de recaídas» Dra. Ana Santaballa Bertrán Jefa de sección de Oncología Médica y Coordinación de la Unidad de Cáncer de Mama del Hospital La Fe de Valencia

La sociedad, por suerte, ha cambiado y a día de hoy, las mujeres senior ya no tienen una imagen de persona sedentaria y con poca actividad social. «En la mayoría de casos, por ejemplo, mujeres de 75 años son autónomas, llevan las riendas de su vida, quieren vivir y disfrutar durante mucho tiempo y tras el diagnóstico ellas te dicen que les pongamos lo que haga falta para salir adelante. Además »

Expone la doctora Santaballa haciendo referencia la literatura el hecho de que a veces «minimizan los síntomas o lesiones de las personas mayores»: «A veces piensan que no será nada, posponen la visita, en ese sentido el paciente anciano sí que tiene ese retraso en el diagnóstico, en muchas ocasiones porque ellas mismas no consultan, no quieren preocupar…».

Una visión holística

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) publicó el pasado enero un estudio que no deja lugar a dudas: «El ejercicio físico puede reducir hasta un 30% el riesgo de cáncer de mama, colon, vejiga urinaria, endometrio, esófago y estómago, y casi el 20% el riesgo de mortalidad específica por cáncer. Los datos más sólidos hasta la fecha se centran en cáncer de mama y cáncer colorrectal, pero este beneficio se extiende a otros tumores como el cáncer de próstata y pulmón. Además, el ejercicio físico ha demostrado mejorar la calidad de vida y disminuir los efectos secundarios derivados de los tratamientos, al aumentar la capacidad cardiorrespiratoria de los pacientes y reducir la fatiga, y mejorar la percepción de su salud». Este informe es uno más de los muchos que durante los últimos años refrendan la importancia del ejercicio físico en pacientes con cáncer.

«La actividad física es importantísima independientemente de que seamos jóvenes o de mayores. Esto que se ha comentado con anterioridad o esa idea de que la gente mayor no tiene que hacer, o que durante el tratamiento no hay que hacerlo… todo lo contrario. Se sabe que las mujeres que hacen ejercicio toleran mejor los efectos secundarios de los tratamientos y tienen menos riesgo de recaídas», confirma la experta, quien también habla de otros factores importantes: «En este sentido, también se sabe que la obesidad es un factor de riesgo para tener cáncer de mama y también se sabe que las pacientes que ya han sido diagnosticadas de un cáncer de mama, si ganan peso tienen más probabilidad de recaer. Entonces esto es nuestro caballo de batalla, ayudarlas a no ser sedentarias, porque esto es la pescadilla que se mueve la cola. Estás obeso, te cuesta más moverte, no te mueves, tienes menos gasto metabólico, te cuesta más adelgazar. La nutrición, por lo tanto también debe tenerse en cuenta. Todos, nosotros, los medios de comunicación, y el resto de agentes tienen que recordar que el ejercicio y evitar el sobrepeso, es fundamental para todas las enfermedades y para el cáncer también».

Desde la unidad de mama de La Fe Ahora se asume esa «mirada mucho más holística de la enfermedad»: «Cada mujer que viene aquí lo hace no sólo con cáncer, viene con unas circunstancias personales, profesionales y vitales, diferentes y nosotros tenemos que estar para atender todas esas necesidades». Ese contexto determina algunas preocupaciones de las pacientes: «Por ejemplo las mayores, ya más de 80 años, pueden tener miedo a la pérdida de la funcionalidad, de no poder caminar de dejar de valerse por sí misma. . ¿Cuántas veces dicen doctora? Es que yo lo que quiero es que valerme por mí misma. Para ellas es una gran preocupación la autonomía».

Autobús con la exposición itinerante «En cáncer de mama y cáncer de mama metastásico, Mira Más Allá del Espejo».

Las mujeres continúan siendo «los pilares» de las familias en cuestiones como por ejemplo los cuidados. «Generalmente ellas son las cuidadoras principales de todos, acumulan toda la carga psicológica de cualquier hogar».

En este enfoque global también se tiene en cuenta tal y como se ha podido ver en la exposición itinerante que tuvo una parada la semana pasada a Valencia «En cáncer de mama y cáncer de mama metastásico, Mira más allá del espejo«. Este es un proyecto de Pfizer que busca responder a las preguntas de las pacientes más allá del tratamiento oncológico, como la nutrición, la actividad física o la salud sexual, entre otras, recogidas en su Guía de Recomendaciones Dermoestéticas, elaborada junto con oncólogos y otros especialistas médicos, y que inspira dicha iniciativa.

«Me acuerdo cuando empecé hace 30 años que nos centrábamos en que se curasen y ya está, ahora ya la señora te dice, doctora, a mí me preocupa mucho perder el pelo y voy a perder las cejas, las pestañas, pues tú empatizas con ella, y entiendes que si para ella es un problema le hablas del microblading, de los cuidados de la piel porque con los tratamientos se tiene más sequedad, la esfera sexual también se atiende, hay una sensibilidad y una necesidad de abordar todos estos aspectos».

