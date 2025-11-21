Tu suelo pélvico también corre: lo que toda runner debe saber El doctor Luis Montesinos, jefe en el departamento del Hospital Vithas Valencia Turia, proveedor en Salud del Maratón Valencia, explica algunas de las situaciones más comunes en carreras de larga distancia además de ofrecer consejos para el día de la carrera

Corredoras y corredores, a su paso en el kilómetro 30 del Maratón Valencia.

Lourdes Martí Valencia Viernes, 21 de noviembre 2025, 16:04

«Si eres una corredora y te estás preparando para una carrera, y te has sentido alguna vez un presión vaginal, o pérdidas de orina, o incluso sensaciones extrañas», el doctor Luis Montesinos, jefe de Ginecología en el hospital Vithas Valencia Turia, proveedor en Salud del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, lanza, desde la página oficial de la carrera algunas reflexiones y consejos para las mujeres corredoras.

«Hay muchas mujeres que cuando se ponen a correr o empiezan a hacer algún deporte, empiezan a sentirse mal, empiezan a tener pérdidas de orina o distintas sensaciones en los genitales. No hay que tomarlo como algo normal, tiene solución y para eso estamos los especialistas», apunta.

¿Qué es el suelo pélvico?

El suelo pélvico es un conjunto de órganos y músculos que sostienen la vejiga, recto, vagina, útero, y que en situaciones de estrés repetido, como un parto, en carreras, o en antecedentes de partos, sobrepeso, estreñimiento, se puede ver afectado. Y eso puede hacer que haya un descenso de dichos órganos. Históricamente las mujeres han vivido estas situaciones como algo normal.

Soluciones

Sin embargo, afortunadamente, hoy en día tenemos muchos tratamientos, tanto para el prolapso como para la incontinencia, ya sean médicos o quirúrgicos. Si vas a realizar un deporte de impacto o largas distancias, es conveniente la valoración por parte de un especialista de la integridad de tu suelo pélvico, con el objetivo de intentar minimizar los riesgos y poner la solución antes posible. Durante los entrenamientos o las carreras, intenta evitar correr con la vejiga llena, mantener una postura correcta para equilibrar las cargas, así como alternar días de trabajo con días de recuperación.

El día de la carrera

Intenta evitar lo posible de heridas estimulantes o diuréticas, como podría ser el té, el café, que podrían empeorar la urgencia adicional. Intenta llevar ropa técnica que no comprima el abdomen. Una contracción leve de la musculatura del suelo pélvico también te puede ayudar a conectar con tu cuerpo. Y sobre todo, si en algún momento tienes dolor o molestias o sensación de peso, más vale parar y puedes ir disfrutando de la carrera en otro momento.

En definitiva

Recuerda que tu suelo pélvico corre contigo, así que cuídalo, entrénalo. Y si tienes alguna duda, nos tienes los especialistas para lo que necesites.

